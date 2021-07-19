Зачем Москва предлагает Вашингтону свои военные базы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на саммите в Женеве Владимир Путин предлагал Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.

По словам Пескова, "тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране, действительно, затрагивалась в ходе женевского саммита". И добавил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о предложении по базам.

С целью обмена информацией

О подобном предложении ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. По информации издания, Владимир Путин выступил с инициативой задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Целью должен был стать обмен информацией с использованием дронов на российских базах.

Как отметил один из источников, американцы наверняка приняли бы такое предложение, если бы не преследовали других задач, однако ответа пока не последовало.

Ранее из Вашингтона поступала информация о том, что в Пентагоне рассматривают вариант с размещением части сил в странах Центральной Азии после вывода войск из Афганистана. В первую очередь, речь шла о Таджикистане и Узбекистане.

Напомним, американцы в 2001 году разместили базы в странах Центральной Азии. Тогда Россия этому не противодействовала, поскольку рассчитывала на укрепление партнерских связей с Западом. Китай, правда, особого восторга по этому поводу не выражал, но и не противодействовал.

Однако с тех пор ситуация сильно изменилась. Напомним, что американская база в аэропорту "Манас" свернула деятельность в 2014 году. И ныне страны региона не выражают особого желания видеть у себя военных США.

Таджикистан и Киргизия являются членами ОДКБ. Туркмения проводит политику нейтралитета. Узбекистан и Пакистан заявили о нежелании размещать у себя американские военные объекты.

На условиях России

Заметим, что предложение президента России предполагает сотрудничество в обмене информацией. То есть такой вариант может Вашингтон и не устроить. Но свобода маневра у американцев в регионе ограничена. То есть, если США и в самом деле заинтересованы в размещении базы, то им надо будет сделать настолько весомое предложение властям какого-либо государства региона, от которого будет очень трудно отказаться.

Учитывая влияние России и Китая, даже трудно предположить, что это может быть за предложение. Точнее сказать, какая это должна быть сумма.

Впрочем, нельзя исключать и того, что на самом деле американцы не очень-то и заинтересованы в таких базах. Во всяком случае, не заинтересованы настолько, чтобы соглашаться на предложение России.