К решению украинского вопроса Крым будет укреплён

Российские военные разделяют озабоченность президента РФ Владимира Путина насчёт военного использования территории Украины силами НАТО.

Проблемы, обозначенные президентом в недавно опубликованной статье, начали решать специалисты Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу отправился на инспектирование соединений ЮВО, а в Крым с теми же задачами поехал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Регион сегодня нуждается в повышенном внимании, так как именно там продолжается серия масштабных учений стран НАТО и их партнёров.

Официальный Киев лихорадочно строит военные объекты и базы вблизи границ РФ в Азово-Черноморской акватории. Их нахождение на границе России представляется для военных крайне нежелательным и раздражающим фактором.

Именно поэтому Шойгу посетил 150-ю мотострелковую дивизию (МСД), дислоцированную вблизи Ростова-на-Дону. Как пояснил военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев, МО занято укреплением армии на юго-западном стратегическом направлении. Планируется, что до конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, что совершенно объяснимо.

Крым тоже не останется без укрепления.

Генерал-полковник Андрей Сердюков отправился в Феодосию для осмотра создаваемой военной инфраструктуры Волгоградского соединения ВДВ 56-го десантно-штурмового полка (ДШП). Он будет размещён в Феодосии в декабре 2021 года.

Так что в Крыму, помимо кораблей, соединений и частей Черноморского флота и 22-го армейского корпуса, появятся и мобильные подразделения ВДВ с техникой, способной дать отпор атакам с земли и воздуха. Своевременное решение на фоне того, что Украина всё время твердит о возвращении Крыма.

По данным минобороны, к концу года новый полк должен получить здания штаба, общежитий по 300 человек, столовой на 750 мест и два КПП.

Не так давно Киев заявил о выходе на полную мощность крупнейшего в стране военного полигона "Ягорлык" в Херсонской области.

Военный объект, площадью около 3,7 тыс. га, предназначен для запусков зенитных управляемых ракет, отработки навыков ведения противовоздушного боя и использования противокорабельного комплекса "Нептун" или реактивной системы залпового огня "Ольха".

Хотя это может быть не более чем очередной демонстрацией "незалежности".

Как пояснил экс-глава Следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк, получить Крым обратно "Украине поможет только военное вмешательство стран НАТО".

Глава военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа периодически говорит о возможности ударов "Нептуна" по российским военным объектам.

Напомним, что в сентябре в акватории Чёрного моря пройдут и учения "Запад-2021". В них примут участие соединения Южного военного округа, Черноморского флота и ВДВ России, в том числе и дислоцированные в Крыму.

Впрочем есть и ещё одна версия. После выхода программной статьи Владимира Путина об Украине эксперты в самых верхах начали говорить, что "украинский вопрос уже решён". Некоторые добавляют: он даже "условно согласован" с тем же Байденом и лидерами G7.

"Понятно, что это произойдёт не завтра, не через неделю, но Путин и Совбез, по моему мнению и мнению источников, уже обсудили окончательное решение украинского вопроса. Дело только за приказом", — цитируют в соцмедиа слова высокопоставленного отставного военного из минобороны.