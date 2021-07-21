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Автор Антон Куликов

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Силовые структуры

На Украине отреагировали на презентацию российского однодвигательного тактического истребителя пятого поколения, презентация которого прошла 20 июля на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021). Истребитель, получивший название Checkmate, украинским экспертам совершенно не понравился.

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Что не так с российским истребителем по мнению украинских аналитиков

По мнению информационно-консалтингового агентства Defense Express, новый российский истребитель напоминает, в частности, Boeing X-32, который участвовал в тендере на американский многофункциональный истребитель пятого поколения, но проиграл F-35 Lightning II.

В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет "списан у двоечника". Недостатками последнего, в частности, заключаются в V-образном оперении, усложняющим управление самолетом, а также слишком большим воздухозаборником под кабиной, который уменьшает радиолокационную малозаметность.

Отметим, вышеназванное информационно-консалтинговое агентство регулярно оценивает российскую военную технику. И, как правило, всегда отрицательно.

Например, в апреле прошлого года в Defense Express назвали российский танк Т-14 "Армата" реализацией проекта "времен заката СССР". Причем проекта Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова — "Объект 477 "Молот". В статье подчеркивалось, будто "Армата" от "Молота" не отличается "ничем, кроме более современной электроники, что просто связано с 30-летним прогрессом в технологиях".

Конечно, было бы интересно познакомиться с характеристиками новейших украинских разработок — танками, самолетами, вертолетами и так далее. Но, к сожалению, украинские эксперты уделяют этому преступно мало внимания. А впрочем, почему "преступно", если уделять внимание особо нечему…

И еще немного о Checkmate

Ну а пока еще немного о новом российском истребителе. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса "воздух — воздух". Его скорость составит 1,8 Маха, боевой радиус — три тысячи километров. Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Планируется, что Checkmate поднимется в воздух в 2023 году. По словам заместителя главного конструктора истребителя Алексея Булатова, это будет именно та машина, что была представлена на МАКС-2021.

Он подчеркнул, что "это не просто макет, это не просто демонстратор".

"Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", — сказал Булатов.

Куратор: Александр Артамонов
Темы checkmate макс-2021 эксперт истребитель
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