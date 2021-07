Сильные мира сего тоже не застрахованы от слежки и прослушивания. Жертвами киберпреступников сегодня могут стать политики, чиновники и даже главы государства.

Эмманюэль Макрон, Павел Дуров, король Марокко попали в прицел хакерской программы Pegasus. Напомним, она создавалась для слежки за террористами, но стала инструментом политической игры спецслужб.

Например, телефон Павла Дурова был в списке тех, за кем следили постоянно. Основатель Telegram подтвердил, что его номер был "засвечен", и, судя по всему, он ничуть этому не удивлен. В NSO Group свою причастность, разумеется, отрицают.

Дуров в своём телеграм-канале пояснил, что, "как минимум, с 2018 года я знал, что один из моих телефонных номеров включён в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения".

Pegasus создавался для борьбы с опасными преступниками, но закончилось все предсказуемо: спецслужбы начали использовать его против политических оппонентов, обычных граждан и высокопоставленных лиц.

Противопоставить этому было нечего — не помогали

Не самый яркий продукт израильской компании NSO Group изначально предназначался для взлома устройств на Android и iOS.

Как выяснили представители Amnesty International совместно с журналистами Forbidden Stories, слежке подвергались власти

В фокус внимания попадали

Потому уже можно сделать вывод, что данное ПО может использоваться вовсе не во благо общества. Хотя его разработчик NSO Group настаивает на версии о слежке за террористами и опасными преступниками, подобные вещи подрывают свободу прессы и приводят к закрытию критически важных СМИ.

По словам генсека Amnesty International Агнес Калламард, речь идёт о контроле над повесткой и подавлении любого несогласного.

Всего в списке слежения обнаружились 180 журналистов из 20 стран, в том числе репортеры, редакторы и руководители Associated Press, Reuters, CNN, Financial Times, The Economist, The New York Times, France 24.