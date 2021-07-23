Смех над прослушкой объединил Путина и Дурова

Сильные мира сего тоже не застрахованы от слежки и прослушивания. Жертвами киберпреступников сегодня могут стать политики, чиновники и даже главы государства.

Эмманюэль Макрон, Павел Дуров, король Марокко попали в прицел хакерской программы Pegasus. Напомним, она создавалась для слежки за террористами, но стала инструментом политической игры спецслужб.

Например, телефон Павла Дурова был в списке тех, за кем следили постоянно. Основатель Telegram подтвердил, что его номер был "засвечен", и, судя по всему, он ничуть этому не удивлен. В NSO Group свою причастность, разумеется, отрицают.

Дуров в своём телеграм-канале пояснил, что, "как минимум, с 2018 года я знал, что один из моих телефонных номеров включён в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения".

"Лично я из-за этого не волновался: с 2011 года, когда я ещё жил в России, я привык полагать, что все мои телефоны скомпрометированы. Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован: придётся просмотреть тысячи концептов функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с разработкой нашего продукта. Они не найдут там никакой важной информации".

Pegasus создавался для борьбы с опасными преступниками, но закончилось все предсказуемо: спецслужбы начали использовать его против политических оппонентов, обычных граждан и высокопоставленных лиц.

По данным Amnesty International, система взлома основана на уязвимостях нулевого дня. В итоге объекты слежки не знали, что за ними следят.

Противопоставить этому было нечего — не помогали

ни специальные программы,

ни запрет на доступ к камере, геолокации и микрофону.

Не самый яркий продукт израильской компании NSO Group изначально предназначался для взлома устройств на Android и iOS.

Как выяснили представители Amnesty International совместно с журналистами Forbidden Stories, слежке подвергались власти

Бахрейна,

Марокко,

Саудовской Аравии,

Индии,

Мексики,

ОАЭ,

Того и других стран.

В фокус внимания попадали

политики,

журналисты,

бизнесмены

и даже главы государств.

Потому уже можно сделать вывод, что данное ПО может использоваться вовсе не во благо общества. Хотя его разработчик NSO Group настаивает на версии о слежке за террористами и опасными преступниками, подобные вещи подрывают свободу прессы и приводят к закрытию критически важных СМИ.

По словам генсека Amnesty International Агнес Калламард, речь идёт о контроле над повесткой и подавлении любого несогласного.

Всего в списке слежения обнаружились 180 журналистов из 20 стран, в том числе репортеры, редакторы и руководители Associated Press, Reuters, CNN, Financial Times, The Economist, The New York Times, France 24.

Также Pegasus пытался шпионить за близкими саудовского журналиста Джемаля Хашукджи (Jamal Khashoggi), убитого в октябре 2018 года. Задействован он и в деле мексиканского журналиста Сесилио Пинеды Бирто (Cecilia Pineda Birto), убитого в 2017 году.

Именно такими соображениями руководствуется российский президент, не использующий смартфоны.

Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, "смартфон — это такой добровольный эксгибиционизм". Он также заявлял, что "Путин не пользуется мобильным телефоном — он предпочитает другие виды связи. <…> Но активно пользуется интернетом".

У Михаила Зыгаря есть упоминание о том, что Путин по деловым вопросам говорит только по спецсвязи и это уже наработанная годами практика. Для главы государства решение вполне обоснованное.

А вот Макрон после скандала со слежкой за ним израильской системой Pegasus поступил как типичный россиянин, которому надоели звонки мошенников или медицинских сервисов, — сменил номер телефона.