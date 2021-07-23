Почему в Варшаве пообещали разместить американские танки в России

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попал в неловкую ситуацию. Выступая в эфире одного из польских телеканалов, министр пообещал разместить американские танки "Абрамс"… в России. Впрочем такую ли уж неловкую?

Поставим их на равнине

В эфире телеканала "вПольсце" польский министр обороны рассказывал о закупке в США четырёх батальонов танков "Абрамс", это 250 машин. Вообще говоря, Блащак попытался объяснить, что польская инфраструктура не будет страдать от размещения такого количества тяжёлой техники. Но объяснил он это весьма витиевато: дислоцироваться танки, по его словам, будут на равнине.

"Стратеги называют её "Смоленскими воротами", а далее — "Брестскими воротами", она тянется от востока (речь о западе) России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться", — сообщил Мариуш Блащак.

Фрагмент этого заявления был размещён в Twitter министерства обороны Польши. Но подчинённые Мариуша Блащака быстро спохватились и удалили твит. Однако скриншоты этого сообщения некоторые успели сделать.

В их числе оказался и бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк, который раскритиковал высказывание министра нынешнего.

Критика критикой, но действительно ли произошло нечто из ряда вон выходящее?

"Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берёт таких некомпетентных людей?" — задался вопросом Томаш Семоняк.

Партия "Право и справедливость" является правящей, председателем её является Ярослав Качиньский. Собственно, и сам председатель, и высокопоставленные представители партии не раз (и не два, и не три) выступали с антироссийскими заявлениями. Зачастую их адекватность спорна, мягко говоря.

Так что, в принципе, Мариуш Блащак не сильно выбился из этого ряда. Разумеется, он сказал глупость, а в возглавляемом им ведомстве, не подумав, поспешили её подхватить.

Но всё же отметим, что нельзя говорить о том, что сказанное польским министром такой уж сюрприз. В столицах некоторых восточноевропейских государств так часто говорят о "российской агрессии", неудивительно, что начинают заговариваться.