Российский президент Владимир Путин в своей речи, посвященной Дню военно-морского флота вспомнил о том, кто угрожает интересами России.
Эксперты отметили, что впервые Путин использовал угрожающую риторику, поклявшись "уничтожить кого надо и где угодно".
Морской парад прошел в Петербурге без зрителей из-за ограничений по коронавирусу.
Глава государства не только говорил об исторической значимости этой даты, но и упомянул тех, кто позиционирует себя как противника России. Эксперты видят в этом, с одной стороны, "игру мускулами" перед Западом, с другой — повод для гордости сограждан.
В торжественной речи президента прозвучали восхищение и гордость масштабом преобразований флота. Путин напомнил, что в октябре ВМФ исполнится уже 325 лет, и за эти годы флот прошел огромный путь я "от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны".
Говорилось и об "эффективной морской авиации", и о "надежных комплексах береговой обороны" и уникальных гиперзвуковых ракетах. Речь шла о том, что у флота страны есть все необходимое для гарантированной защиты границ и национальных интересов.
Путин отдельно отметил, что российские моряки способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.
Собственно, на эту фразу среагировали все — от западных СМИ до российских экспертов.
По словам Путина, сегодня российский флот присутствуют почти во всех районах Мирового океана.
Политолог Алексей Рощин высказался в тому ключе, что парад был рекордным по масштабам:
Скорее всего, Путин видит взаимоотношения с Западом через призму противостояния на Украине.
Обращаясь к своим согражданам, он также подает сигнал внешним партнерам о силе российского флота. При этом проблем у российских ВМФ стало в сотни раз меньше, чем в 90-ые, но еще предостаточно.
Со своей стороны, глава российского Центра стратегической конъюнктуры, член дискуссионного клуба "Валдай" Иван Коновалов связывает риторику Путина с недавними провокациями у российских границ. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и массу провокаций в воздушном пространстве.
Путин дает понять, что Россия в состоянии ответить на эти вызовы.
Россияне же при этом испытывают чувство гордости за страну, считает экс-сотрудник администрации президента, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Перед сентябрьскими выборами в Госдуму это очень серьезный шаг, позволяющий россиянам гордиться страной, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.
В последние годы, добавил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в, обновление российского флота идёт по самым разным направлениям.
У ВМФ появились новые корабли, и самолёты, системы противовоздушной обороны, инфраструктура — причалы и базы, на которых они будут размещаться.
А военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что демонстрация сил является важным показателем развития страны. У России появилось высокоточное и гиперзвуковое ракетное оружие, ("Калибр", "Оникс", "Циркон", — и, как следствие, появились новые малые ракетные катера, фрегаты, в том числе океанской зоны).
"Так что флот РФ по техническому оснащению и способности решать боевые задачи он превосходит многие военно-морские силы мира, поэтому Путин показал — с ним нужно считаться" подытожил эксперт.
В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.