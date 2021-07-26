Кому Путин угрожал неотвратимым ударом

Российский президент Владимир Путин в своей речи, посвященной Дню военно-морского флота вспомнил о том, кто угрожает интересами России.

Эксперты отметили, что впервые Путин использовал угрожающую риторику, поклявшись "уничтожить кого надо и где угодно".

Морской парад прошел в Петербурге без зрителей из-за ограничений по коронавирусу.

Глава государства не только говорил об исторической значимости этой даты, но и упомянул тех, кто позиционирует себя как противника России. Эксперты видят в этом, с одной стороны, "игру мускулами" перед Западом, с другой — повод для гордости сограждан.

В торжественной речи президента прозвучали восхищение и гордость масштабом преобразований флота. Путин напомнил, что в октябре ВМФ исполнится уже 325 лет, и за эти годы флот прошел огромный путь я "от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны".

Говорилось и об "эффективной морской авиации", и о "надежных комплексах береговой обороны" и уникальных гиперзвуковых ракетах. Речь шла о том, что у флота страны есть все необходимое для гарантированной защиты границ и национальных интересов.

Путин отдельно отметил, что российские моряки способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар.

Собственно, на эту фразу среагировали все — от западных СМИ до российских экспертов.

По словам Путина, сегодня российский флот присутствуют почти во всех районах Мирового океана.

Политолог Алексей Рощин высказался в тому ключе, что парад был рекордным по масштабам:

четыре тысячи моряков,

более 50 кораблей, катеров и подводных лодок,

48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Скорее всего, Путин видит взаимоотношения с Западом через призму противостояния на Украине.

Обращаясь к своим согражданам, он также подает сигнал внешним партнерам о силе российского флота. При этом проблем у российских ВМФ стало в сотни раз меньше, чем в 90-ые, но еще предостаточно.

Со своей стороны, глава российского Центра стратегической конъюнктуры, член дискуссионного клуба "Валдай" Иван Коновалов связывает риторику Путина с недавними провокациями у российских границ. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и массу провокаций в воздушном пространстве.

Путин дает понять, что Россия в состоянии ответить на эти вызовы.

Россияне же при этом испытывают чувство гордости за страну, считает экс-сотрудник администрации президента, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму это очень серьезный шаг, позволяющий россиянам гордиться страной, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.

В последние годы, добавил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в, обновление российского флота идёт по самым разным направлениям.

У ВМФ появились новые корабли, и самолёты, системы противовоздушной обороны, инфраструктура — причалы и базы, на которых они будут размещаться.

А военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что демонстрация сил является важным показателем развития страны. У России появилось высокоточное и гиперзвуковое ракетное оружие, ("Калибр", "Оникс", "Циркон", — и, как следствие, появились новые малые ракетные катера, фрегаты, в том числе океанской зоны).

"Так что флот РФ по техническому оснащению и способности решать боевые задачи он превосходит многие военно-морские силы мира, поэтому Путин показал — с ним нужно считаться" подытожил эксперт.