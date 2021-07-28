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Автор Антон Куликов

Тюркская армия - ложная тревога?

Силовые структуры

Турция и Азербайджан не ведут переговоры о создании совместной тюркской армии. Заявление о создании объединённых вооружённых сил приписали спикеру турецкого парламента Мустафе Шентопу. Но оказалось, что ничего подобного он не говорил. Хотя информация об этом успела наделать достаточно шума.

Тюркская армия - ложная тревога?

О чём говорил спикер турецкого парламента

Во вторник, 27 июля, в Баку прошла первая трёхсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам они подписали Бакинскую декларацию, которая направлена на развитие сотрудничества и совместной работы над глобальными и региональными вопросами.

После этого Мустафа Шентоп якобы и заявил о планах по созданию совместной армии Турции и Азербайджана.

Однако выяснилось, что спикера неправильно поняли. "Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о переговорах между Баку и Анкарой по созданию совместной тюркской армии. Ранее агентство Oxu.Az распространило неверный перевод слов Шентопа", — сообщило агентство Sputnik.

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединённая тюркская армия, Шентоп заявил, что пока в рамках договорённостей проводятся совместные военные учения двух стран.

"Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведётся. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и достигнуто много договорённостей", — заявил спикер турецкого парламента.

Изначально сомнительная история

В общем, как оказалось, информация была хоть и с претензией на сенсацию, но ложной. На самом деле Шентоп не говорил ничего о создании тюркской армии. А то, что сказал, практически ничем не отличалось от того, что ранее говорили турецкие политики.

Тревога оказалась ложной? В том, что касается тюркской армии, да. Потому что изначально не было понятно, как это могло сочетаться с тем фактом, что Турция является членом НАТО. И о каких совместных вооружённых силах с внеблоковым государством в таком случае могла бы идти речь?

С другой стороны, в Анкаре не делают особого секрета из своих планов на некоторые государства бывшего СССР. Речь не только об Азербайджане, но и, например, Туркмении. И здесь, конечно, есть на что обратить внимание.

Пантюркизм – Как бы нам не проспать новую угрозу
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция пакистан пантюркизм асад кайсер азербайджан туркменистан мустафа шентоп сахиба гафарова
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