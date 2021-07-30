Эксперт рассказал, что Украина и США будут делать по обороне и в космосе

Украина и США намерены подписать три документа по оборонному партнерству и обсудить программу сотрудничества в космосе. Насколько это серьёзно, рассказывает американист Сергей Судаков.

Украина заявляет о подписании документов о военном сотрудничества с США

Во время визита Владимира Зеленского в США Украина намерена подписать три двусторонних документа по оборонному партнерству.

Об этом сообщил сайт правительства Украины.

"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон", — указывается в сообщении.

При подготовке к визиту обсуждаются также "проекты в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли".

"Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности предоставление Соединенными Штатами помощи в развитии украинских оборонных возможностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины", — сообщает украинская сторона.

Переговоры ведутся на уровне заместителя руководителя Офиса президента Украины Романа Машовца и атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт.

США заинтересованы в украинском двигателестроении

Как сказал Pravda. Ru политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, на сегодняшний день Украина остается лидером по производству металла, металлоконструкций, "большие мощности остались и по изготовлению ракетных двигателей".

Эксперт полагает, что США ведут "достаточно давние" переговоры с Украиной, чтобы инвестировать "для создания или возрождения" данных производств в контексте их "приватизации или реприватизации, или переуступке целых отраслей".

"Это, прежде всего, будет касаться двигателестроения", — сказал Сергей Судаков.

Однако, по его словам, сумма инвестиций будет гораздо ниже рыночной стоимости активов, а "Украина будет использована исключительно как определенный плацдарм, который будет обеспечивать, в том числе, американские ракетные технологии и технологии, связанные с освоением космоса".

Переход на стандарты НАТО — это закупка западных вооружений

Что касается других оборонных программ, продолжил Сергей Судаков, то они будут направлены на постепенный переход Украины на стандарты НАТО. Это означает, что Украина будет вынуждена не просто формально провести эту реорганизацию, а "купить у Америки достаточное количество оснащения, техники, вооружения".

Серьёзно — на бумаге, а на деле PR-ход

Все достигнутые договорённости, по мнению американиста, "на бумаге будут достаточно серьезно выглядеть", но на деле, они "могут быть расторгнуты в течение суток из-за крайней непредсказуемости и нестабильности украинских властей".

"Сейчас это, в большей степени, некий PR-ход, который позволяет поддержать президента Зеленского со стороны США, а президенту Америки показать, что она преследует свои интересы. К сожалению, мы прекрасно понимаем, что ни Соединенным Штатам Америки, ни украинским властям не удастся в ближайшее время вывести Украину из экономического и политического коллапса. Увы, Соединенные Штаты привыкли исключительно потреблять другие нации, и Украина здесь не исключение", — отметил Сергей Судаков.

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