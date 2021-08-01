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Автор Александр Шторм

Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"

Силовые структуры » Министерство обороны

Командующий ВМС США в Европе адмирал Роберт Берк заявил, что силы НАТО откроют огонь по русским самолетам и кораблям у Крыма, если Россия устроит "провокацию" - сообщает Business Insider.

Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"

Адмирал отметил, что Россия учла опыт войн США в Афганистане и Ираке, "модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки" - после чего ВМФ России "постоянно сопровождает корабли НАТО".

По мнению адмирала, "такие взаимодействия в основном безопасны и профессиональны", но при этом ... российские военные якобы "провоцируют, чтобы силы альянса нанесли удар первыми".

"Этого не будет, если не будет "провокаций" - заявил представитель альянса, корабли которого уже нарушали границу территориальных вод России у Крыма и Калининграда и чьи стратегические бомбардировщики постоянно проводят учения по ракетно-ядерному удару у границ РФ.

"Когда иностранный самолет пролетает вблизи эсминцев НАТО, командиры самостоятельно решают, готовится он атаковать или нет. При этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть",- похвалился высокопоставленный военный.

Впрочем, риторика может быть сколь угодно агрессивной и направленной на рост гордости за "чужие руки" на Украине или в самих США, однако руководство Пентагона и ЦРУ сами признавали - Россия превратила Крым в "неприступную крепость" и создала в Черном море "пузыри запрета доступа A2/AD". 

Кроме того, каждый заходящий в Черное море боевой корабль НАТО всегда (это делают все страны) берется на сопровождение и прицел силами Черноморского флота, береговых систем "Бал" и "Бастион", а также ВКС РФ. 

Напомним также, что ранее высокопоставленный офицер Генштаба России уже комментировал возможность флотов стран НАТО и США нанести удар по объектам на полуострове, а также боевым единицам ВКС и ВМФ России.

По его словам,  "в случае агрессии в отношении России время их жизни составило бы 5-10 минут", однако военные всех стран понимают - боевое столкновение ядерных держав даже на уровне взаимной перестрелки может быстро перейти в массированные ракетно-ядерные удары по территории сторон конфликта, а сжечь за Украину (да и вообще погибнуть всем человечеством) вряд ли кто-то хочет.

 

"Возможна война" — эксперт оценил провокации НАТО
Куратор: Александр Артамонов
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