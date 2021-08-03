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Автор Александр Шторм

Украина и НАТО официально готовятся к войне за Крым

Силовые структуры » Министерство обороны

Учения Defender Europe-2021 завершились в июне этого года, с той поры имело место несколько "конфликтов" с военными морскими судами НАТО в акватории Черного моря. 

Украина и НАТО официально готовятся к войне за Крым

Как выяснилось недавно, еще в апреле этого года представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что европейские учения прошли именно против России.

По его словам, «Defender Europe 2021 — это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией».

Для любого нормального дипломата, да даже и военного это крайне странное и, скажем прямо, неумное заявление. Поскольку учения всегда ведутся против некоего абстрактного «потенциального противника». Даже если все знают, что это за противник. Но господин Арестович в духе самых характерных политических традиций Украины «проговаривается» и сдаёт всех. 

Вообще, для Украины, а точнее её политиков характерна мечта «повоевать чужими руками». Собственно, именно поэтому она так хочет в НАТО. И даже пытается шантажировать Запад. 

Стоит напомнить, что на днях спикер Рады Украины, лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия, заявил: «Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому. Оставь Украина ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. А нам бы давали деньги на его обслуживание, как это происходит во многих других странах».

А в апреле этого года, подобную мысль озвучил украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он, в частности, заявил: «единственным выходом из ситуации с размещением на украинских границах "90-тысячной российской военной группировки", якобы готовой к нападению, является вступление Украины в НАТО и это необходимо было делать еще в 2014 году».

Посол отметил, при этом, что «в случае, если Украину не примут в альянс для защиты от "российского агрессора", Киев будет предпринимать собственные усилия по вооружению армии, в том числе будет возвращать себе ядерный статус».

Впрочем, здесь есть закавыка. Военные эксперты стран НАТО, США, Израиля и ЕС уже отмечали - стоит "нестабильной, коррумпированной, с убитой экономикой" Украине всерьез заняться созданием (восстановлением) ядерного оружия - как Россия уничтожит все объекты, связанные с ним. Причем при молчаливой поддержке и одобрении всего мира.

"Потому, что украинцы с ядерным оружием - это страшнее, чем Иран, это примерно как водородные боеголовки на МБР у Сомали", - писали журналисты.

В середине июля 2021 генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк также сделал резонансное заявление по оводу того, как его страна видит помощь Альянса: «НАТО каждый год проводит учения Sea Breeze, однако данные маневры ничуть не способствуют «освобождению» Крыма. Западный блок окажет помощь Киеву в завладении полуостровом, если отправит войска в Севастополь и Ялту».

Тут, правда, есть некоторые нюансы в том, как в НАТО видят данную ситуацию. Да, разговоры о вступлении Украины в Альянс ведутся постоянно. Особенно эти инициативы приветствуют Польша и прибалтийские страны. Но они в блоке, мягко говоря, не те, кто определяет стратегию Альянса. Поэтому дальше заявлений и «круглых столов по обсуждению» дело не идет.

С другой стороны, руководство США уже неоднократно заявляло о том, что будет всецело помогать Украине. И отправляет на перевооружение армии этой страны какие-то деньги. Хоть по меркам военных бюджетов США и незначительные, но для Украины и это много. 

К военным поставкам Киеву присоединилась недавно и Турция. Да и учения на границе с Россией показывают, кто тут «потенциальный противник» Альянса без всяких дополнительных заявлений. 

Впрочем, можно вспомнить и слова командующего ВМС США в Европе адмирала Роберта Берка, который заявил, что флот будет «сбивать и топить» российские самолеты и корабли вблизи Крыма в случае «провокаций».

Также официальный спикер госдепартамента Джордж Кент заявил, что американские корабли могут войти в территориальные воды у Крыма - дескать, как это уже делалось в 80-ых, когда США "тиранили" флот СССР. Закончилось это, правда, навалом-тараном у Севастополя.

Пока, впрочем, если вспомнить инцидент с британским военным судном «Дефендер» получается с точностью до наоборот - именно армия РФ была готова потопить эсминец. Это НАТО провоцирует российскую сторону и подвергается предупредительным обстрелам.  

И здесь стоит отметить одну важную деталь: если Украина считает, что НАТО будет воевать за неё, то Альянс, напротив, кажется, хочет видеть ВСУ в качестве передового ударного отряда.

То есть, буквально, пустить украинских военных в первых рядах, в качестве пушечного мяса. А самим в идеале вообще не вмешиваться и посмотреть, что в итоге получится. Есть мнение, что не получится ничего хорошего. Для Украины.

Но, кажется, многие в Киеве этого просто не понимают.   

Черноморский флот утопил корабли США. Учебно...
Куратор: Александр Артамонов
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