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Автор Александр Шторм

Один "Сармат" должен смести целое побережье США

Силовые структуры » Министерство обороны

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новая тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования "Сармат" (РС-28) уже в будущем году окажется на вооружении российской армии.

Один "Сармат" должен смести целое побережье США

Сергей Шойгу анонсировал эту новость во время посещения завода "Красмаш", который их и производит. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в настоящее время завершается наземный этап работ над этой новой жидкостной МБР. Россию ждут лётные испытания ракет, которые наверняка будут успешными.

Шойгу и Рогозин считают, что в 2022 году начнётся перевооружение на этот класс ракет как минимум в двух дивизиях РВСН:

  • в Ужурской (Красноярский край),
  • Домбаровской (Оренбургская область).

Рогозин, характеризуя "Сармат", отметил, что ракета способна бить по противнику через полюса, так как дальность не ограничена. Ракета вполне может в одиночку снести "одно из побережий".

Рогозин при этом не уточнил, какое именно, но эксперты предположили в его словах намёк на США. Именно они развертывают в мире многоэшелонированную систему противоракетной обороны (ПРО). Как раз тяжёлые "Сарматы", применяя управляемые боевые блоки типа "Авангард", в состоянии её прорвать.

Такую ракету в войсках ждут с нетерпением. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев объяснял, что пока в дивизиях стоит ракетный комплекс "Воевода" (по классификации НАТО "Сатана"), который до сих пор считается самым мощным в мире.

"Сатана" и сегодня может обойти американскую систему ПРО и гарантирует возможность ответа на любую атаку. Но анонсированные "Сарматы" обещают быть более мощными, чем "Воеводы".

К примеру, боеголовки РС-28, весящие меньше, чем аналоги в "Воеводах", могут идти по траекториям, которые "существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО".

По словам генерал-лейтенанта в отставке Айтеча Бижева, в мире нет вооружений и средств защиты от нового российского стратегического комплекса "Авангард", которые устанавливается на МБР "Сармат" и ракеты другого класса.

В ближайшие 10-15 лет ни у одной из ведущих держав не будет шанса что-то ему противопоставить.

Как сообщали авторы паблика"Военный обозреватель", три пуска межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году с шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк, один из которых, предположительно, на максимальную дальность.

По оценкам экспертов, масса головной части МБР РС-28 "Сармат" с разделяющимися боевыми блоками составит до десяти тонн.

Разведка США обвинила Россию в тайных ядерных испытаниях
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы рвсн сармат айтеч бижев сергей шойгу сергей каракаев ракета авангард дмитрий рогозин ракетный комплекс сатана межконтинентальная ракета
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