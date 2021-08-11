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Автор Александр Шторм

Украина - США: разместите ПРО, солдат и ядерное оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские власти выступили с предложением разместить на своей территории средства ПВО и ПРО США. Ранее они звали войска НАТО и предлагали привезти ядерное оружие.

Украина - США: разместите ПРО, солдат и ядерное оружие

Как заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, для страны крайне важно расширить пакет в сфере безопасности за счёт развёртывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений".

По данным пресс-службы министерства, так Украина реагирует на имеющиеся у России намерения поместить ядерное оружие на территории Крымского полуострова. Или — вдруг — если Россия уже привезла ядерное оружие в Крым.

Кстати, российские власти уже отвечали: Россия имеет право размещать ядерное оружие в любом месте своей территории. И всё. Без комментариев, есть оно в Крыму или нет.

На околовоенные темы высказался и украинский политолог Вадим Карасёв, озвучивший идею, что Германия и Франция не хотят членства Украины в ЕС и НАТО из-за того, что…. боятся её неистовой военной мощи и "украинского победительного духа". Нет, это не шутка.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, это заявление звучит как бред, потому что военная мощь Украины — понятие, крайне субъективное.

Ну а пока суд да дело, Верховная рада Украины внесла поправки в закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооружённых сил других государств на территории Украины".

Напомним, согласно изменениям в законодательстве, будет возможным размещение и пребывание иностранного вооружённого контингента с целью "развёртывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

Ранее, в 2015 году, был разрешён "допуск на Украину иностранных подразделений с потенциальными носителями ядерного оружия или других видов массового поражения для краткосрочного размещения".

А в 2016 году президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о допуске к международным военным учениям на Украине подразделений ВС иностранных государств.

С тех пор Украина уже приняла на своей территории

  • украинско-американские маневры Rapid Trident, Sea Breeze,
  • многонациональные "Кленовая арка",
  • Riverine с Румынией
  • и учения Warrior Watcher с британскими военнослужащими.

В проекте "Южный ветер" пояснили, что в Мариуполе не так давно гостила группа британских инструкторов, возглавляемая уоррент-офицером. По заверению украинского майора, британцы действовали в рамках миссии ORBITAL и оказывали помощь в подготовке соединения, которое приступило к курсу боевого слаживания.

Как ранее говорил инструктор армии США, "учили украинцев, как убивать иванов", сам удивляясь возвращению "старой формулировки времен холодной войны".

Поэтому "Великобритания и США хотя пока ещё и не имеют своих сухопутных баз, но постепенно расширяют своё присутствие с юга на восток Украины. Пользуются они нормой принятого в этом году закона о допуске иностранных солдат на Украину, который разрешает присутствие военных США и стран НАТО во всех пунктах дислокации ВСУ", — резюмировали авторы канала.

Украина попросила США сделать ее "любимой женой" вне НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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