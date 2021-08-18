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Автор Александр Артамонов

Разведка Запада стучится в российские границы

Силовые структуры

Американский самолёт-разведчик WC-135 "Constant Phoenix" (позывной Jake 21), специализирующийся на определении очагов радиоактивного заражения, совершил облёт зоны в Балтийском море, в непосредственной близости от российских территориальных вод. В прямом эфире передачи "Контрольный выстрел" видеостудии Pravda.Ru Александр Артамонов рассказал о работе американских и других спецслужб против нашей страны.

Разведка Запада стучится в российские границы

Неожиданное появление на сцене воздушного аппарата ВВС США из 45-ой разведэскадрильи (Reconnaissance Squadron US Air Force) с таким узкопрофессиональным предназначением удивило даже Генштаб Франции. Разведчик пролетел вдоль острова Готланд, у берегов Литвы, а также в непосредственной близости от Калининградского анклава.

Военные аналитики из Парижа отмечают, что такой аппарат засвечивался в "открытом доступе" лишь дважды — один раз во времена Чернобыльской катастрофы в 1986 году и второй — в 2017 году, когда на севере Евросоюза неожиданно обозначился радиоактивный выброс. Причины этого происшествия так и не стали достоянием гласности.

Полёт проходил на низкой высоте — 5500 футов (1700 м). Одновременно с "американцем" поблизости по тому же маршруту прошли такие же малосерийные, почти штучные самолёты: разведчик британских ВВС (RAF) RC-135W "Rivet Joint", шведский класса AWACS Saab S100D "Argus", а также военный корабль шведского флота.

Независимые западные военные эксперты предполагают, что задачей миссии являлась попытка расследовать подробности испытания глубоководного аппарата "Посейдон". Дело в том, что, по информации западных военных СМИ, АПЛ K-329 "Белгород" именно в это время совершила первый выход в море с указанным БПЛА на борту.

Обозреватели напоминают, что в 2019 году в районе Нёнокса (муниципальное образование "Северодвинск") после взрыва ракеты "Буревестник" 9M730 в ходе испытаний также наблюдалась повышенная активность натовцев.

Страто-лифтер "Jake 21" и компания

Американские и прочие спецслужбы не дремлют, работают активно и постоянно. Американский самолет Constant Phoenix — достаточно необычен. "Jake 21" относится к очень интересной серии С135С, разработанной на основе страто-лифтера американской компании Boeing.

Он занимается обнаружением радиоактивного следа, то есть — активных изотопов, которые представляют какую-то опасность для окружающих. Но здесь, наверное, дело не столько в опасности, сколько в проведении испытаний новой российской техники.

Любопытен маршрут американца. Стартовал он с британской базы, пролетел над Нидерландами, Германией, Польшей и после этого — над Балтийским морем поблизости от наших берегов, почти в домашней для российского флота акватории.

Обогнув Калининградскую область, самолёт пошёл дальше на север, потом закольцевал свой маршрут и вернулся в Великобританию. Мало того, что он совершил такую эскападу, он сделал её весьма и весьма необычно, если рассмотреть детали дальнего радиолокационного обнаружения.

Фактически это — серия AWACS. С его борта можно много что делать, в том числе командовать беспилотниками. Официально высота была заявлена от 1,5 до 1,8 км — очень низкая для такого самолёта.

Интересна и компания сопровождающих его воздушных и водного судов. В частности, в той же самой серии C-135 существует ещё и некий самолёт с красивым английским названием Chipmunk — "Бурундук" из-за формы обтекателей. Это RC-135W, созданный на основе того же страто-лифтера.

Но "Бурундук" специализируется на обнаружении различных радиоконтактов и расшифровке чужой связи. Его ещё называют губка, потому что он поглощает любые сигналы, идущие со стороны вероятного противника.

И опять-таки обычная высота полёта этого замечательного средства Saab S100B "Argus" — от двух до шести километров. Именно в этих пределах хорошо работала его активная фазированная антенная решётка, которая позволяет до 100 целей одновременно обнаруживать. В этом полёте высота была тоже порядка 1,5-2 км.

Истерика тихой возни шпионов

Кстати, если американец до этого засветился только дважды за почти сорок лет, два других самолёта практически не светились вовсе. Какой военный корабль их сопровождал — точно даже неизвестно…

Зачем в этот раз был проведён чуть ли не парад секретных средств? Всё это крайне любопытно. Истерия и тихая возня поднялась в профессиональной прессе просто по максимуму.

Французский Генштаб очень любит публиковать свои комментарии, прикрываясь якобы независимым фоном через специализированные издания OPEX.

У них появилось сногсшибательное предположение, что у нас в районе Баренцева моря проходило испытание глубоководной подводной лодки-дрона "Посейдон", которая базируется на борту АПЛ K-329 "Белгород".

Ещё с 1 марта 2018 года наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин её засветил в хорошем смысле слова как одно из самых перспективных вооружений Российской Федерации, которое способно вызвать искусственное цунами и изменить побережье Соединённых Штатов Америки — такой силы будет ударная волна.

Сейчас её якобы испытывают в Баренцевом море, поэтому над Балтийским морем — такой неожиданный пролёт вереницы самолётов и аж проход шведского корабля.

Конечно, французы как всегда — слегка водевильные, но некоторые интересные для специалистов детали там проскакивают. Но где Баренцево, а где Балтийское моря? Хотя, конечно, оба на букву "Б" и далеко от Франции. Так что это — на совести Генштаба Франции.

Также было предположение о том, наша АПЛ "Орёл" имела какие-то проблемы, по этому поводу поднялся самолёт из Милденхолла и решил проверить, не устроим ли мы армагеддон в самом центре Балтики.

Пресс-секретарь Вооружённых сил Норвегии так прокомментировала это для Barnes (обозреватель Баренцева региона):

"К нашей радости, я имею всем сообщить, что ничего с "Орлом" не произошло. Он вернулся своим собственным ходом в порт базирования, и всё с ним абсолютно хорошо".

Есть и ещё одно предположение. Американская пресса писала, что якобы русские испытывали атомный контейнеровоз "Севморпуть" в районе Балтики. Причём тут Калининградская область? — Не там мы строили атомный контейнеровоз. И почему мы атомный контейнеровоз для Севморпути будем там испытывать?

Комплекс узкой специализации

И зачем для наблюдения за этим, достаточно рядовым, событием потребовалось аж три серьёзных воздушных судна славных ВВС коллективного Запада поднимать в воздух? И почему использовался сразу целый воздушно-морской комплекс развед-судов?

Они — разные по специализации. Rivet Joint отслеживает все контакты, переговоры в эфире. Американец WC135W ведёт разведку по радиоактивным изотопам.

Но самое интересное и явное — Saab S100B, который обнаруживает малозаметные низколетящие воздушные и надводные цели.

Скорее всего, истина, как водится в X-Files, где-то рядом. Думается мне, не вскрывая военную тайну, в которую я, слава Господу, не посвящён, мы проводили испытания какой-либо новой ракеты из нашего вооружения.

Скорее всего, это — барражирующие боеприпасы, то есть — беспилотники. Мы сейчас активно этим занимаемся. В частности, мы занимаемся облётыванием спарки "Охотник" и семейства "Сухих".

Нужен серьёзный тренинг, чтобы в реальных условиях добиться их слаженной работы. Это — новая для нас технология. Мы имели отставание. Теперь, судя по всему, мы его преодолели. Свидетельство тому — секретная разведоперация вооружённых сил сразу трёх стран НАТО. Шпионьте дальше, ребята.

Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Александр Артамонов
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