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Автор Антон Куликов

Генсек НАТО назвал виновных в трагедии Афганистана. Нет, это не НАТО

Силовые структуры

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвали виновных в том, что происходит в Афганистане. НАТО, по его мнению, здесь вообще ни при чем.

Генсек НАТО назвал виновных в трагедии Афганистана. Нет, это не НАТО

"Это провал руководства Афганистана"

По словам Столтенберга, причиной провала является неспособность политического руководства Афганистана добиться мирного урегулирования.

"Мы в последние недели наблюдали провал — как политический, так и военный — с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам* и добиться мирного урегулирования. Этот провал руководства Афганистана и привел к трагедии", — цитирует Столтенберга РИА "Новости".

По его словам, "этот провал случился, несмотря на наши усилия, несмотря на наши значительные вложения и жертвы". "Необходимо извлечь уроки из этого", — добавил он.

Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО "никогда не планировала вечное присутствие в Афганистане, в последние годы мы сократили свое присутствие со 100 тысяч до менее двух, а затем и до нуля".

Стоит заметить, что накануне и президент США Джо Байден отказался брать ответственность за то, что происходит в Афганистане. По его словам, Соединенные Штаты снабдили афганскую армию всем необходимым, но у нее отсутствовала воля к победе.

"Мы дали им все возможности для того, чтобы определить свое собственное будущее, но мы не смогли дать им волю к борьбе за это будущее", — сказал Байден.

И только президент ФРГ заявил об ответственности

Одним из немногих западных политиков, кто заявил об ответственности за события в Афганистане, стал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Выступая в Берлине он заявил, что на Германии лежит часть ответственности за драматическую ситуацию в Афганистане. "В эти дни мы переживаем человеческую трагедию, за которую разделяем ответственность, и поворотный момент в политике, который потрясет нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политического Запада", — заявил Штайнмайер.

Правда, есть большое сомнение, что эту точку зрения разделяют другие высокопоставленные западные политики. По крайней мере, в высказываниях большинства из них не звучит мысль о том, что и Запад несет ответственность за тот провал, что случился в Афганистане после двух десятков лет присутствия в этой стране американцев и их союзников.

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Куратор: Александр Артамонов
Темы нато афганистан йенс столтенберг франк-вальтер штайнмайер
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