Электромагнитная винтовка Гаусса: электричество, которое... стреляет

Мы все привыкли к тому, что оружие стреляет за счёт сгорания в стволе пороха. Порох сгорает, образуется горячий газ, который расширяется и выталкивает пулю. Так было со времён монаха Бертольда Шварца. Но видимо, уже наступил день, когда пули в нашем оружии будет выталкивать не газ, а некие невидимые и неосязаемые органами чувств силы. И вот сегодня о таком оружии мы вам и расскажем…

А было так: ещё в 2017 году на оружейном рынке США появилась оригинальная винтовка EMG-01A ценой в 950 долларов, представленная компанией Arcflash Labs ("Электродуговая лаборатория"). Её создатели Дэвид Вирт и Джейсон Мюррей в буквальном смысле этого слова поразили мир. Ведь они создали оружие, в котором пули из ствола вылетают не за счёт горения пороха, а силой электромагнитного импульса. Правда, показатели у неё были весьма скромные: скорострельность восемь пуль в секунду со скоростью 45 м/с.

Так что не какая-нибудь там "древняя огнестрелка", облечённая в современный дизайн, а самая настоящая электромагнитная винтовка, о чём, кстати, говорит и её название: EMG-01A (Electro Magnetic Gun, модель 1, версия "Альфа"). Причём изготовлена она методом печати на 3D-принтере, имеет оригинальную схему "буллпап" и по сути дела представляет собой, не что иное, как знаменитую "пушку Гаусса".

Вокруг её ствола размещено 8 индуктивных катушек (или как их ещё можно назвать — соленоидов), которые последовательно включаются по мере движения пули. То есть в винтовке был использован принцип "бегущего магнитного поля", а каждый соленоид включался инфракрасным портом, который в наносекунды переключал ток с одной катушки на другую.

Мощная батарея позволяла сделать 10 выстрелов без её подзарядки. Нужно подчеркнуть, что это оружие совсем не рельсотрон, о котором тоже сегодня разговоров очень много. Там используется другой принцип.

Правда, пока еще EMG-01A до "серьёзного" оружия не доросла. Мал калибр пуль: 6,35 мм, длина 19 мм, вес 4,6 г, материал — углеродистая сталь. Невелика их скорость и дальность стрельбы. То есть по мощности, равной 5 Дж, она равна пневматическому оружию, которое стреляет шариками BB. Однако она уже годится и для развлекательной стрельбы, и для отстрела… разных мелких грызунов-вредителей.

Самое главное, что конструкторы на этом не остановились. И вот уже в наши дни представили свой второй образец: электромагнитную винтовку GR-1 ANVIL ("Наковальня"). Стоит она, правда, значительно дороже: 3750 долларов (более 275 тысяч рублей по курсу на 11 августа 2021 года), но зато она намного совершеннее предыдущей модели, а главное — мощнее! Причём её уже называют самой мощной винтовкой, основанной на принципе Гаусса, из всех когда-либо выпускавшихся. Ну, а сама компания рекламирует её как "первую в мире серийную винтовку Гаусса". Вот даже как!

Электромагнитная винтовка GR-1 ANVIL ("Наковальня")

От предыдущего образца винтовка GR-1 и в самом деле отличается очень заметно. Теперь она может разогнать свои ферромагнитные пули до очень приличной скорости в 75 м/с. Ну, а скорострельность её и вовсе увеличилась в разы: 100 выстрелов в минуту. Правда, ёмкость стандартного магазина невелика: всего лишь 10 боеприпасов. Но зато ещё более мощный аккумулятор даёт возможность сделать 40 выстрелов без подзарядки.

Всё это стало возможным благодаря применению новых, улучшенных конденсаторов. Кроме того, теперь стрелок может изменять скорострельность винтовки по своему желанию в диапазоне от 20 выстрелов в минуту при полной мощности аккумуляторов и до 100 выстрелов в минуту, при мощности, уменьшенной до 50%.

Пули к винтовке всё те же самые — цилиндрики из ферромагнетика длиной 32, 42 и 52 мм. Цена одной упаковки из 10 пуль, кстати, тоже не из дешёвых: 11,5 долларов.

Главное, что удалось сделать конструкторам винтовки, так это поднять её мощность, причем самым значительным образом. Теперь возможности GR-1 таковы, что она вплотную приблизилась по своим показателям к малокалиберному огнестрельному оружию. Так, в рекламных роликах показано, что её дульная энергия равняется 100 Дж. А это вполне сопоставимо с возможностями пистолетов, стреляющих малокалиберными патронами .22 LR (5,6х15,6 мм) и некоторых малокалиберных винтовок, которые широко используются при охоте на разную мелкую дичь.

Главный недостаток нового оружия — его большой вес. Ведь весит эта винтовка ни много ни мало, а 9,07 кг. Почти как ручной пулемёт или снайперская винтовка. Но последняя посылает свои пули на расстояние в километры, причем с высочайшей точностью, а здесь речь о таких дальностях при скорости пули в 75 м/с даже не идёт. То есть это — тяжёлое оружие для… развлечения. И ещё это эксперимент, ступенька на пути к принципиально новым видам стрелкового оружия, которое рано или поздно, но обязательно должно будет появиться.

Причём преимущества электромагнитного оружия уже определены. Оно обладает очень небольшой отдачей, стреляет практически бесшумно (если скорость его пули не выше скорости звука). То есть бесшумная стрельба из такого оружия не требует специальных насадок или же замены его ствола.

Винтовкам Гаусса не нужны гильзы, не нужен порох и у них практически неограниченные возможности по выбору начальной скорости и энергии используемых боеприпасов. Ведь скорость пули в них зависит лишь от силы электромагнитного поля. В теории они также смогут обладать и большей надёжностью, а ствол — износостойкостью. При стрельбе они не дают пламени, а значит и не демаскируют стрелка. Кроме того, такими винтовками смогут пользоваться даже космонавты в открытом космосе или… на Луне!

Добиться этого можно будет следующим образом: повышая мощность электромагнитного поля, генерируемого соленоидами. Чем она больше, тем больше будет и скорость пули. Значит, нужно повышать ёмкость конденсаторов, ну и сами соленоиды, конечно, совершенствовать.

Один из путей виден уже сейчас. Это использование взрывных соленоидов. Такой соленоид может представлять из себя цилиндр с очень прочными стенками, который надевается на ствол. Внутри него, обхватывая ствол, находятся катушки соленоидов, обложенные зарядами взрывчатки. Пуля в стволе разгоняется сначала при помощи пороховых газов примерно до 750 м/с.

Устройство взрывного соленоида

Цилиндр с соленоидами в это время подключается к батарее питания и в нём генерируется электромагнитное поле. Пуля пролетает первый соленоид, заряд взрывчатки подрывается, катушка соленоида резко сжимается и от этого напряжение электромагнитного поля возрастает в… миллионы раз! И так пять или шесть раз подряд! На давление газов в канале ствола электромагнитные силы совершенно не влияют. Но вот возникающее в нём "бегущее" электромагнитное поле в этом случае может разогнать пулю до фантастической скорости в 5-7 км/сек. То есть это будет гиперзвуковой выстрел, способный за секунду поразить цель на расстоянии в 5 км.

Понятно, что так выстрелить можно будет только лишь один раз. После этого использованный цилиндр со ствола нужно будет снимать, надевать новый, и вновь подключать его к батарее питания. То есть для снайперской винтовки, предназначенной для обстрела специфических и исключительно важных целей, такая система "электромагнитной накачки" подойдёт, а вот для массового оружия пехоты — нет. К тому же и сам такой вот "взрывной соленоид" будет стоить больших денег, да и весить тоже немало. Но, если, скажем, обстреливать из такой винтовки вражескую авиабазу, то… никакие расходы чрезмерными не покажутся. Ведь достаточно будет всего одного попадания такой вот гиперзвуковой пули, чтобы вывести из строя любой современный самолёт стоимостью в миллионы долларов. Но… пока что таких винтовок ещё нет. Появятся ли они в ближайшем будущем — покажет время.