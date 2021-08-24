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Автор Александр Шторм

Ядерный арсенал КНР и РФ будет на 600% больше, чем у США

Силовые структуры » Министерство обороны

Россия и Америка уже ведут очередную гонку вооружений. Но соглашения, в которых прописывались условия ядерного сдерживания сторон, имели место всегда.

Ядерный арсенал КНР и РФ будет на 600% больше, чем у США

Первое соглашение о вооружениях с Советским Союзом США подписали в 1972 году. Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) легитимизировал пятикратное увеличение советских и американских ядерных боеголовок.

Несмотря на такой размах, стороны считали соглашение предвестником новой эры "разрядки" и мирного сосуществования, напоминает издание The National Interest.

Следующий договор ОСВ-2 1979 года дал старт росту стратегических ядерных систем (большой дальности), доведя их до почти 12 тысяч боеголовок. Соответственно, на тот момент весь советский ядерный арсенал оценивался примерно в 35 тысяч боеголовок.

Америка и Россия в процессе переговоров по СНВ-1 и СНВ-2 в 1991-м и 1993-м сумели договориться до снижения количества стратегических ядерных боеголовок.

В подписании таких документов решающее значение имела способность Америки обезопасить себя от коллапса договоров о сокращении, напоминает президент Центра геостратегического анализа Потомака Питер Хьюсси.

После распада СССР американские ракеты не менялись и не модернизировались, и было ясно, что наличие проблем — это вопрос времени.

Конгресс прикрыл проект новой ракеты наземного базирования с боеголовкой Peacekeeper 10, а малую межконтинентальную баллистическую ракету мобильного базирования Midgetman ("Карлик") отменили вовсе.

Если бы так шло и дальше, то количество вооружений и впрямь могло снизиться в десятки раз. Но российская Дума договор СНВ-2 отклонила, и США не смогли решить вопрос ракетами наземного базирования.

Если вернуться к Договору по противоракетной обороне, то стороны по нему могли развернуть по сто перехватчиков для защиты столицы. Но в США этого и не хотели, ибо концептуально защищать только Вашингтон было неспортивно.

После Московского договора от 2002 года и нового СНВ 2010 года количество развёрнутых ядерных боеголовок США и России сократилось ещё больше: с шести тысяч (уровень СНВ-1) до 2200, а затем и до 1550 единиц.

В этом ключе Штаты действовали до 2002 года, когда окончательно отказались от Договора по противоракетной обороне. Позже многие эксперты утверждали, что американцам нужен надёжный и достаточный потенциал безопасности.

Сегодня важную роль играет наличие у страны скоростной межконтинентальной баллистической ракеты. И тут перед США встают в полный рост две огромные проблемы.

  1. Штаты, как минимум, в курсе, что в Китае есть порядка 350-400 новых китайских ракетных шахт, расположенных сеткой на расстоянии около трёх километров друг от друга. Новые пусковые установки рассчитаны на ракеты DF-41, которые несут до десяти боеголовок. Это намного больше самых смелых представлений о сопернике.
  2. Вторую проблему США создали себе сами. Все сокращения, класса отношения к ракетам Minuteman-III полувековой давности, привели почти к полному отказу от межконтинентальных баллистических ракет.

Хьюсси заявил, что США жизненно важно продолжить работу с наземными средствами устрашения. Они, к слову, соответствуют требованиям сдерживания стратегического командования. Кроме того, их содержание обойдётся значительно дешевле.

Но нужно что-то решать с баллистическими ракетами, и как можно быстрее. В Америке сегодня примерно всего на несколько тысяч меньше боеголовок, чем сможет развернуть Россия.

"Фактически арсенал двух ядерных врагов Америки будет на 600% больше, чем у США", — почти паникует эксперт.

О новой концепции ядерного сдерживания
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы снв-2 снв-3 питер хьюсси гонка вооружений баллистические ракеты
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