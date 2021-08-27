Танк Т-90 — самая эффективная боевая машина мира

В прямом эфире программы "Контрольный выстрел" видеостудии Pravda.Ru военный обозреватель Александр Артамонов рассказал о совсем не новом, а давно известном всем танке Т-90 "Владимир". Потому что за долгие годы было убедительно доказано, что Т-90 — самая эффективная боевая бронированная машина в мире.

К тому же он — самый массовый танк современности, если не считать базовую модель Т-72. Чем славится детище гениального конструктора Владимира Ивановича Поткина, получившее его имя? И почему "Уралвагонмаш" продолжает получать заказы на машину, разработанную почти 40 лет назад?

Легендарный Т-90 и сегодня — грозная машина в боевом строю, он нисколько не утратил своей актуальности. Это — самая эффективная боевая бронированная машина в мире.

Поэтому на этот танк — наиболее массовые заказы, его покупают многие страны. Он производится в размере 1350 единиц, из которых не менее 500 — у нашей армии.

"Владимир" ушёл в отрыв

Т-90 "Владимир" создан на основе славной, но уже ушедшей в прошлое, боевой машины Т-72. Танк нового поколения многое, конечно, от него взял, но ушёл далеко вперед, и в дальнейшем он постоянно модифицировался.

Теперь внутри Т-90 уже есть различные классы и подклассы. Последние и наиболее актуальные модификации — Т-90АМ, которым комплектуется наша современная армия, и экспортный вариант Т-90МС.

Хотя базовая машина создана около 40 лет назад, у него есть вещи, которые и сегодня недоступны хвалёным зарубежным танкам "Леопард 2" и М1 Abrams — американский танк, например, автомат заряжания.

Автомат заряжания может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Он рассчитан на 21 выстрел, благодаря этому он заменяет одного члена немногочисленного танкового экипажа.

У всех основных конкурентов — четыре члена экипажа, а нам хватает троих. Это — действительно важно. Обитаемая башня и другие системные решения, автоматизация также максимально упрощают и делают удобной работу экипажа в сложных боевых условиях.

Базовые параметры, все характеристики Т-90 в чём-то дошли уже практически до совершенства. Далее следует только "Армата" с отрывом на 30, а то и на 40 лет от современного состояния танкостроения за рубежом.

Максимально укомплектован и хорошо защищён

125-миллиметровая гладкоствольная пушка Т-90 имеет некую особенность. Орудие стреляет не только подкалиберными бронебойными снарядами, но и ракетами.

Ракета с лазерным наведением "Инвар-М" имеет дальность до пяти километров. Годится для использования на всех фронтах вне зависимости от климатических условий.

Имеется и несколько очень хороших пулемётов — танковый модернизированный пулемёт Калашникова — ПКТМ 7,62мм, КПВТ 14,5мм и "Корд" 12,7 мм. Это позволяет вести огонь сразу по нескольким не только наземным, но и воздушным целям. У танка — максимальная комплектация.

Обеспечена защита экипажа. Конечно, это не "Армата", у которой есть бронезащитная капсула. Т-90 — более простой танк, но уже и далеко не Т-72, где попадание какого-либо бронебойного снаряда вызывало взрыв боеприпаса и гибель экипажа.

В конструкции Т-90 применены уже принципиально новые технические решения — экранированные контейнеры, защита резервуара с топливом. Я недавно специально проверил эти вещи, когда беседовал с директором танкового музея в парке "Патриот".

С точки зрения брони у этого танка есть дополнительный защитный подбой с водородсодержащим полимером с литием, бором и свинцом. У него есть динамическая защита, которая позволяет бороться с подлетающим снарядом, отбивать его и таким образом избегать кумулятивных взрывов по максимуму.

Защищается танк и при помощи аэрозольных гранат, которые сбивают лазерное наведение. Выгодная "фишка" этого танка — такая лобовая броня, что пробить её фактически невозможно или мало возможно. Она примерно соответствует 500-560 миллиметрам катаной броневой стали.

Летает там, где другие еле ползают

Танк "Владимир" не зря называют летающим. Он очень хорошо захватывает и удерживает цель, даже когда находится в воздухе, преодолевая какое-либо препятствие на высокой скорости. Скорость у него вообще отнюдь не малая — около 70 км/ч по шоссе.

Это обеспечивает очень хороший V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель. Да, не газотурбинный, как, допустим, у Т-80 и у Abrams, но тем не менее, этот двигатель даёт очень неплохие результаты — 800 л. с. в первых модификациях и до 1125 л. с. в современной комплектации у версии АМ.

Учитывая все эти базовые и дополнительные характеристики, системы, механизмы, устройства и приборы, получается, что Т-90 — максимально возможное, что можно получить за такую низкую цену — от 2,5 до 4 миллионов долларов, в зависимости от комплектации.

Ведь сейчас на него опционально ставится оборудование, без которого вести современную войну невозможно, но его никто не навязывает, и в экспортной версии МС — хотите берите, хотите нет.

В числе этого имеются современные прибор ночного видения, камера заднего вида, система управления огнём "Калина", система "Штора", которая способна ставить радиоэлектронные помехи.

Видно в сравнении

Для сравнения: пальму первенства в стоимости удерживает южнокорейский танк "Чёрная пантера" — до 11 миллионов долларов и более в зависимости от комплектации.

При всех вышеперечисленных наворотах у нашего танка вес — всего-навсего 47 тонн, а у зарубежных аналогов за 60. А ведь это даёт ещё и многие другие преимущества.

Всё это делает боевую машину Т-90 более чем конкурентоспособной в сравнении даже с самыми новейшими танками наших "заклятых партнёров" — вероятных противников.

Несколько лет назад у нас появился и более совершенный — хотя и более дорогой, но просто фантастический танк "Армата". Торопиться с заменой сейчас нет необходимости. Естественно, несмотря на замечательные характеристики, потихонечку Т-90 будет уходить, но очень постепенно. У Т-90 запас прочности — ещё на десятилетия.