Против кого на самом деле учения "Запад-2021"

Военнослужащие РФ и РБ готовятся к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Будут задействованы полигоны Белоруссии и Западного военного округа России.

Также стартовали масштабные учения в непризнанных республиках (ДНР и ЛНР) в Донбассе. По словам заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ Евгения Ильина, учения будут носить сугубо оборонительный характер и не рассматривают в качестве противника конкретные страны".

Хотя сценарий, написанный в Москве, позволяет сделать вывод, что он создан на базе анализа реальной военно-политической обстановки, складывающейся на западном стратегическом направлении.

Ну, пока главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный традиционно назвал Россию агрессором и призвал украинскую армию "к готовности дать отпор в Донбассе".

В минобороны сообщили, что противником вооружённым силам прописано условное государство "Полярная республика", которая якобы надавит на "Центральную федерацию". Раскручивание напряжения приведёт к негативному результату.

Вооружённый конфликт между сторонами будет решаться на учениях "учебно-боевыми задачами по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, разведкой и наступлением".

Сегодня войска сосредоточены

в районе полигона Обуз-Лесновский (Брестская область),

в учебном центре "Лесище" (Минская область),

а также в районе аэродромного участка дороги трассы Минск — Могилев Минской области.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев обратил внимание на тот факт, что для снабжения горюче-смазочными материалами более активно используются полевые магистральные трубопроводы, что в целом повышает мобильность.

При этом в Западном военном округе в манёврах задействованы 1,5 тысячи военнослужащих и около 400 единиц боевой и специальной техники. По данным минобороны РФ, учения сил и средств МТО одновременно будут проводиться в ближайшие дни на военных полигонах в

Ленинградской,

Ярославской,

Нижегородской,

Воронежской,

Брянской,

Тверской,

Псковской

и Московской областях.

Как заявил генерал Ильин, участие в мероприятиях примут военные

Армении,

Белоруссии,

Казахстана,

Таджикистана,

Киргизии,

Индии,

Монголии,

Сербии

и Шри-Ланки.

Вооружённые силы

Китая,

Вьетнама,

Мьянмы,

Пакистана

и Узбекистана

будут представлены военными наблюдателями.

Как уже сообщили авторы проекта "Ватфор", "альтернативная география учений такова:

"Условное государство — Полярная республика — будет имитировать действия противника. Предполагается, что, обладая развитыми вооружёнными силами, противник предпринимает попытки силового давления на Центральную Федерацию. Эскалация напряжённости перерастает в вооружённый конфликт".

Разумеется, за учениями "Запад-2021", собственно, на Западе наблюдают очень внимательно. И это даже хорошо: есть скромная надежда, что большая информированность приведёт к меньшей истеричности.

Опять же в рамках российской добровольной инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия — НАТО основные практические действия войск будут проводиться на территории Российской Федерации на значительном удалении от западной границы государства, резюмировали сетевые эксперты.

В Совбезе РБ также рассказали, для чего Белоруссии и России учения "Запад-2021".

"В их основу положен сценарий возникновения на территории условного государства конфликта, связанного с возрастанием активности деятельности незаконных вооружённых формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, финансированных из-за рубежа", — заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.