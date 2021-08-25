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Автор Александр Шторм

Против кого на самом деле учения "Запад-2021"

Силовые структуры » Министерство обороны

Военнослужащие РФ и РБ готовятся к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Будут задействованы полигоны Белоруссии и Западного военного округа России.

Против кого на самом деле учения "Запад-2021"

Также стартовали масштабные учения в непризнанных республиках (ДНР и ЛНР) в Донбассе. По словам заместителя начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) Минобороны РФ Евгения Ильина, учения будут носить сугубо оборонительный характер и не рассматривают в качестве противника конкретные страны".

Хотя сценарий, написанный в Москве, позволяет сделать вывод, что он создан на базе анализа реальной военно-политической обстановки, складывающейся на западном стратегическом направлении.

Ну, пока главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный традиционно назвал Россию агрессором и призвал украинскую армию "к готовности дать отпор в Донбассе".

В минобороны сообщили, что противником вооружённым силам прописано условное государство "Полярная республика", которая якобы надавит на "Центральную федерацию". Раскручивание напряжения приведёт к негативному результату.

Вооружённый конфликт между сторонами будет решаться на учениях "учебно-боевыми задачами по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, разведкой и наступлением".

Сегодня войска сосредоточены

  • в районе полигона Обуз-Лесновский (Брестская область),
  • в учебном центре "Лесище" (Минская область),
  • а также в районе аэродромного участка дороги трассы Минск — Могилев Минской области.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев обратил внимание на тот факт, что для снабжения горюче-смазочными материалами более активно используются полевые магистральные трубопроводы, что в целом повышает мобильность.

При этом в Западном военном округе в манёврах задействованы 1,5 тысячи военнослужащих и около 400 единиц боевой и специальной техники. По данным минобороны РФ, учения сил и средств МТО одновременно будут проводиться в ближайшие дни на военных полигонах в

  • Ленинградской,
  • Ярославской,
  • Нижегородской,
  • Воронежской,
  • Брянской,
  • Тверской,
  • Псковской
  • и Московской областях.

Как заявил генерал Ильин, участие в мероприятиях примут военные

  • Армении,
  • Белоруссии,
  • Казахстана,
  • Таджикистана,
  • Киргизии,
  • Индии,
  • Монголии,
  • Сербии
  • и Шри-Ланки.

Вооружённые силы

  • Китая,
  • Вьетнама,
  • Мьянмы,
  • Пакистана
  • и Узбекистана

будут представлены военными наблюдателями.

Как уже сообщили авторы проекта "Ватфор", "альтернативная география учений такова:

"Условное государство — Полярная республика — будет имитировать действия противника. Предполагается, что, обладая развитыми вооружёнными силами, противник предпринимает попытки силового давления на Центральную Федерацию. Эскалация напряжённости перерастает в вооружённый конфликт".

Разумеется, за учениями "Запад-2021", собственно, на Западе наблюдают очень внимательно. И это даже хорошо: есть скромная надежда, что большая информированность приведёт к меньшей истеричности.

Опять же в рамках российской добровольной инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия — НАТО основные практические действия войск будут проводиться на территории Российской Федерации на значительном удалении от западной границы государства, резюмировали сетевые эксперты.

В Совбезе РБ также рассказали, для чего Белоруссии и России учения "Запад-2021".

"В их основу положен сценарий возникновения на территории условного государства конфликта, связанного с возрастанием активности деятельности незаконных вооружённых формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, финансированных из-за рубежа", — заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Учения «Запад-2021» и обновление арсенала космических войск: о чем говорил Шойгу на коллегии МО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу юрий неткачев военные учения валерий залужный
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