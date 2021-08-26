Спецслужбы определили, куда пойдут Великобритания и Франция

Британская спецслужба MI6 (руководитель Алекс Янгер (Alex Younger) написала для Бориса Джонсона новый план перспективного развития политики Королевства. Он был единогласно одобрен и правительством, и парламентом.

Вторая жизнь "Англосферы"

"Англия возвращается на восток от Суэцкого канала", — таков основной посыл нового стратегического документа, разработанного разведчиками по заказу кабинета премьер-министра Соединённого Королевства.

Это самое крупное событие в истории британской дипломатии и большого бизнеса за последние полвека. Когда-то, после окончания эпохи колоний и вступления в Евросоюз Лондон отказался от векового концепта "Англосферы". Теперь эта доктрина обрела вторую жизнь под кодовым названием Indo-Pacific.

Согласно опубликованному документу, составленному MI6 по заказу Joint Intelligence Committee (Объединённый комитет разведок), акцент теперь делается на Индии и тихоокеанской зоне, куда сместится центр мировой цивилизации. Великобритания намерена приоритетно развивать союз с Южной Кореей, Малайзией, Сингапуром, Индией, Новой Зеландией, Австралией и Канадой. Также Лондон войдёт в Quadrilateral Security Dialogue (Quad), где будет заниматься безопасностью морских перевозок совместно с Японией, США, Австралией и Индией. Целью стратегического плана объявлено противодействие экспансии КНР.

Также Королевство подало свою кандидатуру на вступление в Транс-Тихоокеанское партнёрство, объединяющее 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Вьетнам и США). Этот орган был создан в 2016 г.

Получается, Борис Джонсон работает в стиле "милитари", то есть отказался от услуг гражданских спецов и открыто использует возможности весьма специфических аналитиков с узконаправленным профессиональным мышлением — стратегов из разведцентров.

На другой стороне Ла-Манша...

А что по другую сторону Ла Манша? Похоже, спрос на тайных агентов и здесь силён. И тут, оказывается, правительство Эммануэля Макрона и шагу ступить не может, не опираясь на опыт и рекомендации людей "со званием, но без погон".

Так, впервые в открытой прессе "засветился" Высший стратегический центр французских разведок — SGDSN (Secrétariat général de la défense nationale). Возглавляющий эту структуру офицер оповестил широкую общественность о направлениях, по которым работают французские "яйцеголовые" спецы от местного "аквариума".

Работой SGDSN руководит префект (генерал МВД) Стефан Буйон (Stéphane Bouillon). В интервью крупному французскому еженедельнику "Le Point" он поведал, что возглавляемая им структура не собирается порождать, по примеру "старшего брата" — ЦРУ, глобальные стратегические документы, которые потом ещё предаются огласке со всеми вытекающими отсюда протестами пацифистов.

Основная задача секретного французского органа, укрывшегося за толстыми стенами архитектурного исторического комплекса Инвалидов в центре Парижа, это "разработка конкретных алгоритмов в ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается Французская Республика".

Колоссальным проколом в работе одной из подведомственных SGDSN структур — военной разведки DGSE (руководитель Бернар Эмье (Bernard Émié) — аналитики старшего органа считают приход к власти в Мали полковника Ассими Гоиты. Он стал президентом в момент проведения французами операции "Бархан". И никто из специалистов и парижских агентов не сумел раскрыть готовящийся в этой крайне нужной Франции стране государственный переворот.

Ещё одним важным направлением работы секретного аппарата, засевшего поблизости от Эйфелевой башни и здания ЮНЕСКО, является противодействие IT-пиратству. Полным провалом в работе старших коллег за океаном Стефан Буйон считает капитуляцию американцев перед хакерами, сумевшими перехватить контроль над газопроводом "Colonial Pipeline". В результате, США были вынуждены перечислить вымогателям выкуп в размере 75 биткоинов (2,133 млн. евро). Согласно словам главы высшего разведаппарата Франции, его собственная страна также имеет пробои в области организации своей обороны. Это отсутствие защиты подводных кабелей и фактически "голая" (то есть без прикрытия безопасниками) система снабжения метрополии энергоносителями.

Также одной из важнейших опасностей во Франции считают российскую ФСБ, сохранившую, с точки зрения французов, потенциал многих служб КГБ и поднявшую цифровой формат работы российских разведчиков на высокопрофессиональный уровень.

Цифровой передел мира?

Не готов мир и к предстоящему переделу, который, по мысли Парижа, скоро начнёт Пекин. В настоящее время ЦРУ не сумело предотвратить развитие тайных сетей китайских иноагентов на своей территории. Сама же Поднебесная защищена от проникновения в свои секреты ещё лучше, чем СССР во времена своего могущества.

Французские спецслужбы прогнозируют новый глобальный кризис в 2030 г. Они тщательно готовятся к этому моменту. И одним из важнейших проектов считают защиту национального интернета.

Любопытно, что структура спецслужб пронизывает даже гражданские министерства. Так, во французском МИДе существует департамент Centre d'analyse de prévision et de stratégie (CAPS) — Центр анализа, предвидения и стратегии. Фирменная "изюминка" французских службистов — это работа на опережение при привлечении к деятельности разведок самых широких кругов интеллектуалов, которые порождают различные прогнозы и предложения, как правило, не зная, куда идёт окончательный продукт их интеллектуальной деятельности. Так, трудясь по заказу главы Генштаба Франции Тьерри Буркарда (Thierry Burkhard), особисты умело пользуются потенциалом гражданского общества, не замыкаясь в "башне из слоновой кости". Сам же Буркард всегда всем недоволен: он считает, что его страна недостаточно агрессивно разрабатывает новые стратегии.

В заключение стоит напомнить, что, согласно компетентному инсайдерскому мнению, именно французы втравили в своё время СССР в афганскую ловушку. Информацией об этом поделился крупный специалист закулисных игр Тьери Мейссан. По его сведениям, в 1978 г. прошло заседание объединённого комитета разведок западных стран, на котором глава службы внешней разведки Франции Александр Де Маранш (Alexandre De Marenches) дал рекомендацию своему американскому коллеге устроить провокации в Кабуле, организовав там политические убийства и тем самым втянуть Москву в афганские разборки. Мол, даже англичане не смогли справиться с этим осиным гнездом — захлебнутся и русские. После этого Збигнев Бжезинский и подобрал Усаму Бен Ладена, перейдя к конкретным действиям.

На сегодняшний день бюджет военной разведки Франции — это несколько сотен миллионов евро. Основная цель — получение любых разработок, существующих в мире, для создания истребителя шестого поколения и новых атомных подводных лодок, другой передовой техники. Кстати, ожидается, что новый французский боевой самолёт появится в 2040 г, а новая АПЛ будет у Парижа уже в 2036-м.