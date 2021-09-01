Призрак смерти кружит над планетой

Призрак смерти от теплового удара явственно маячит на горизонте даже богатых стран коллективного Запада. Согласно изысканиям, в мире каждый год около 5 млн человек умирают от климатических аномалий. Планета разогревается, но вполне возможно, что в этом виновата не только природа и экономическая деятельность человека, а скорее всего, опыты по созданию климатического оружия.

В США уже давно запатентовали ряд изобретений по искусственному изменению погоды и климата

Изобретение US3564253 "Искусственное облучение поверхности планет" было зарегистрировано в США ещё в 1971 г. Его сделал сотрудник Westinghouse Electric Corporation. До этого в 1966 г. в той же стране был запатентован метод искусственного воздействия на погоду. В 1998 г. был официально выдан патент US5762298 на использование спутников для увеличения или уменьшения освещённости поверхности Земли. Автор публикации отмечает, что существует много закрытых патентов в области воздействия на погоду. Они считаются военным секретом. Работы продолжаются. Закрытые исследования американской корпорации HAARP были частично возобновлены в 1997 г.

Возможно, именно с новыми экспериментами этой кузницы нового оружия США связана регулярно просачивающаяся в прессу информация об уменьшении разогрева планеты за счёт рассеивания специальных аэрозолей в верхних слоях атмосферы. Ещё возникла следующая "гениальная" мысль: одновременно с извержением какого-нибудь вулкана и попаданием в стратосферу вулканического пепла после, распылить ещё там и сульфаты. По замыслу безрассудно смелых умов, это приведёт к понижению среднегодовой температуры на планете, так как солнечная энергия не сумеет дойти в полной мере до поверхности нашего небесного тела.

Есть у американцев и совсем уж откровенно безумный проект: вывесить в открытый космос миллионы минизеркал для отражения солнечной энергии.

Не исключено, что все эти изыскания влияют на погоду, например, в Китае

В том же Сингапуре, в дельте реки Жемчужной, на производстве, требующем режима закрытого цикла цехов, а также из-за отсутствия средств рабочие мучаются от зашкаливающе высокой температуры — им предоставляется максимум полчаса отдыха в течение восьмичасового рабочего дня.

Но климат, как известно, вещь тонкая: воздействуя на одну страну, можно попутно наломать дров и у себя дома, за океаном. Так, в США уже несколько лет подряд в летние месяцы 31 миллион человек страдает от чрезвычайных температур, граничащих с риском теплового удара.

Эти данные стали достоянием гласности благодаря расследованию издательства "The Guardian", а также французского "Le Point". Информация опирается, в частности, на исследования, проведённые в штате Орегон (США). Губернатор Орегона Кейт Браун уже рассказала, что считает летнее пекло только предвестником того, с чем в ближайшие годы столкнётся её штат, да и вся наша планета в целом.

Беспощадная борьба за воду и обитание в более-менее приемлемых климатических условиях доходит до судебных исков и грандиозных скандалов. В Испании общественность негодует, и дело может дойти до суда: вторая в стране по объёму производства электричества компания "Iberdrola" спустила воду в накопителях Zamora и Cáceres для того, чтобы ускорить работу турбин и снизить себестоимость производства за КВт. При этом отпускные цены для населения остались на высоком уровне.

Между тем, в этом году в Кордове (Андалусия) столбик термометра поднялся 14 августа до рекордных 47,2 гр. по Цельсию. Это уже не Европа — это уже Сахара!

Во Франции же для борьбы с распространением огня, связанного с высокими летними температурами, пожарные сами выжигают подлесок вокруг городов. Франция боится трагедии масштаба Калифорнии, где сожжены миллионы гектаров лесов: в 2016 г. верховой лесной пожар распространился на Лазурном берегу с такой скоростью, что дошёл до пригородов Марселя.

Непонятное катастрофическое потепление коснулось и ледяных краёв. На севере Гренландии произошла пугающая аномалия: там в высокогорье впервые за многие тысячелетия выпал дождь. Такое погодное явление, то есть жидкие осадки при положительных температурах по Цельсию, вызвало страшную тревогу у метеорологов и гляциологов.

В этом году температура в Гренландии на 10 градусов выше предельно допустимой для ледяного острова нормы. Такого никогда не было и по определению не должно быть в районе самого большого после Антарктиды ледника. И тем не менее, на северо-востоке этой земли в конце июля 2021 г. в районе аэропорта Нерлерит Инаат (коммуна Сермерсоок) была зарегистрирована вполне летняя погода: более 22 градусов тепла.

А 14 августа станция метеонаблюдения Summit службы National Snow and Ice Data Center зафиксировала продолжительный дождь на высоте 3000 метров. Причём 9 дней подряд столбик термометра не опускался ниже нуля. Активное таяние льдов шло на площади около 900 тысяч квадратных километров.

Все эти природные аномалии подтверждают известную информацию: Арктика тает в 3 раза быстрее, чем разогревается вся планета. И не исключено, что потепление это является плодом целенаправленной деятельности.

Стоит отметить, что уже давно в западной прессе муссируется тема климатического бегства мигрантов из Северной Африки и Центральной Азии. Дескать, войны и прочие социальные катаклизмы только предлог: истинной же и грозной причиной переселения народов является неотвратимо наступающая пустыня и пересыхание водных ресурсов. Что, в свою очередь, приводит к гибели посевов и голоду. Впрочем, такой сценарий уничтожения проживающего в южном полушарии населения может вполне вписываться в дьявольские замыслы "глубинного государства", которое, похоже, правит миром, прежде всего, именно из США.