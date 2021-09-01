Призрак смерти от теплового удара явственно маячит на горизонте даже богатых стран коллективного Запада. Согласно изысканиям, в мире каждый год около 5 млн человек умирают от климатических аномалий. Планета разогревается, но вполне возможно, что в этом виновата не только природа и экономическая деятельность человека, а скорее всего, опыты по созданию климатического оружия.
Изобретение US3564253 "Искусственное облучение поверхности планет" было зарегистрировано в США ещё в 1971 г. Его сделал сотрудник Westinghouse Electric Corporation. До этого в 1966 г. в той же стране был запатентован метод искусственного воздействия на погоду. В 1998 г. был официально выдан патент US5762298 на использование спутников для увеличения или уменьшения освещённости поверхности Земли. Автор публикации отмечает, что существует много закрытых патентов в области воздействия на погоду. Они считаются военным секретом. Работы продолжаются. Закрытые исследования американской корпорации HAARP были частично возобновлены в 1997 г.
Возможно, именно с новыми экспериментами этой кузницы нового оружия США связана регулярно просачивающаяся в прессу информация об уменьшении разогрева планеты за счёт рассеивания специальных аэрозолей в верхних слоях атмосферы. Ещё возникла следующая "гениальная" мысль: одновременно с извержением какого-нибудь вулкана и попаданием в стратосферу вулканического пепла после, распылить ещё там и сульфаты. По замыслу безрассудно смелых умов, это приведёт к понижению среднегодовой температуры на планете, так как солнечная энергия не сумеет дойти в полной мере до поверхности нашего небесного тела.
Есть у американцев и совсем уж откровенно безумный проект: вывесить в открытый космос миллионы минизеркал для отражения солнечной энергии.
В том же Сингапуре, в дельте реки Жемчужной, на производстве, требующем режима закрытого цикла цехов, а также из-за отсутствия средств рабочие мучаются от зашкаливающе высокой температуры — им предоставляется максимум полчаса отдыха в течение восьмичасового рабочего дня.
Но климат, как известно, вещь тонкая: воздействуя на одну страну, можно попутно наломать дров и у себя дома, за океаном. Так, в США уже несколько лет подряд в летние месяцы 31 миллион человек страдает от чрезвычайных температур, граничащих с риском теплового удара.
Эти данные стали достоянием гласности благодаря расследованию издательства "The Guardian", а также французского "Le Point". Информация опирается, в частности, на исследования, проведённые в штате Орегон (США). Губернатор Орегона Кейт Браун уже рассказала, что считает летнее пекло только предвестником того, с чем в ближайшие годы столкнётся её штат, да и вся наша планета в целом.
Беспощадная борьба за воду и обитание в более-менее приемлемых климатических условиях доходит до судебных исков и грандиозных скандалов. В Испании общественность негодует, и дело может дойти до суда: вторая в стране по объёму производства электричества компания "Iberdrola" спустила воду в накопителях Zamora и Cáceres для того, чтобы ускорить работу турбин и снизить себестоимость производства за КВт. При этом отпускные цены для населения остались на высоком уровне.
Между тем, в этом году в Кордове (Андалусия) столбик термометра поднялся 14 августа до рекордных 47,2 гр. по Цельсию. Это уже не Европа — это уже Сахара!
Во Франции же для борьбы с распространением огня, связанного с высокими летними температурами, пожарные сами выжигают подлесок вокруг городов. Франция боится трагедии масштаба Калифорнии, где сожжены миллионы гектаров лесов: в 2016 г. верховой лесной пожар распространился на Лазурном берегу с такой скоростью, что дошёл до пригородов Марселя.
Непонятное катастрофическое потепление коснулось и ледяных краёв. На севере Гренландии произошла пугающая аномалия: там в высокогорье впервые за многие тысячелетия выпал дождь. Такое погодное явление, то есть жидкие осадки при положительных температурах по Цельсию, вызвало страшную тревогу у метеорологов и гляциологов.
В этом году температура в Гренландии на 10 градусов выше предельно допустимой для ледяного острова нормы. Такого никогда не было и по определению не должно быть в районе самого большого после Антарктиды ледника. И тем не менее, на северо-востоке этой земли в конце июля 2021 г. в районе аэропорта Нерлерит Инаат (коммуна Сермерсоок) была зарегистрирована вполне летняя погода: более 22 градусов тепла.
А 14 августа станция метеонаблюдения Summit службы National Snow and Ice Data Center зафиксировала продолжительный дождь на высоте 3000 метров. Причём 9 дней подряд столбик термометра не опускался ниже нуля. Активное таяние льдов шло на площади около 900 тысяч квадратных километров.
Все эти природные аномалии подтверждают известную информацию: Арктика тает в 3 раза быстрее, чем разогревается вся планета. И не исключено, что потепление это является плодом целенаправленной деятельности.
Стоит отметить, что уже давно в западной прессе муссируется тема климатического бегства мигрантов из Северной Африки и Центральной Азии. Дескать, войны и прочие социальные катаклизмы только предлог: истинной же и грозной причиной переселения народов является неотвратимо наступающая пустыня и пересыхание водных ресурсов. Что, в свою очередь, приводит к гибели посевов и голоду. Впрочем, такой сценарий уничтожения проживающего в южном полушарии населения может вполне вписываться в дьявольские замыслы "глубинного государства", которое, похоже, правит миром, прежде всего, именно из США.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, по каким причинам Россия была вынуждена отказаться от поддержки резолюции ООН по Афганистану.