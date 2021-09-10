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Автор Александр Шторм

РФ, Турция, Армения и Азербайджан готовятся к новой войне

Силовые структуры » Министерство обороны

Анкара серьёзно думает о вариантах нового конфликта с Арменией, Азербайджан хочет больше территорий и разгрома старого врага, а РФ придётся идти на войну.

РФ, Турция, Армения и Азербайджан готовятся к новой войне

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане.

По данным СМИ, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай.

Эксперты считают, что тот факт, что страна отправила аж четырёх боевых генералов в Азербайджан, говорит "о возможном силовом конфликте с Арменией".

На данный момент конфликт является вялотекущим, но от этого никуда не делся. Разумеется, в Генштабе Турции сидят отнюдь не дураки и прекрасно умеют просчитывать возможные варианты.

Силовой конфликт между Арменией и Азербайджаном, вернее, горячая фаза замороженного конфликта, обязательно втянет в себя Россию и Турцию. А это, на минуту, большая региональная "заварушка" с участием ядерной сверхдержавы.

Впрочем есть версия, что отправка турецких генералов по сути является игрой на нервах. Как и подготовка армии России к такому сценарию, при котором РФ вынуждена будет "задействовать свои вооружённые силы в необходимом объёме".

Отношения между Россией и Азербайджаном сейчас достаточно напряжённые, хоть это и не выходит в публичное поле. Результаты прошлогодней войны в Нагорном Карабахе до конца не устраивают ни одну из сторон.

Так, в проекте "Старше Эдды" отметили, что сегодня…

  • Армения, со своей стороны, продолжает попытки восстановить свою боевую мощь (а вот насколько это получается — другой вопрос).
  • Турция присылает боевых генералов и продаёт Баку оружие.
  • Азербайджан, в свою очередь, проводит массовые закупки вооружений и военные учения и работает на дипломатическом фронте.
  • Россия назначила боевого генерала Кособокова на место генерала Мурадова, награждённого за боевые операции "в сложных международных условиях".

В Москве прекрасно понимают как незавершённость конфликта, так и необходимость присутствия в Закавказье генерала, способного, скажем мягко, "оперативно реагировать на резко изменяющуюся боевую обстановку".

"На самом деле поведение Турции, Азербайджана, Израиля, Ирана, Китая, да кого угодно, лишь отражает новые мировые реалии", — отмечает журналист Андрей Медведев.

Действительно, кто сейчас может сказать Анкаре, что ей не стоит раскачивать Кавказ? Вашингтон? Ему тут же напомнят, как талибы* в тапках на босу ногу размотали американцев. Кто вообще сейчас может кому-то в мире что-либо сказать, кого-то остановить?

Совбез ООН также подрастерял репутацию и способы влияния, превратившись в место для словесных пикировок, а реальная политика происходит где угодно, только не там.

"Ситуация отличается тем, что никто в мире больше не может никому дать указаний, распоряжений, заставить, надавить. Теперь все будут делать то, что полагают нужным, создавать союзы с теми, с кем считают важным (ну если смелости хватит)", — констатирует эксперт.

"Но нужно понимать, что возможная война в Закавказье будет в первую очередь нашей проблемой, во вторую очередь нашей же проблемой, да и в третью тоже. Потому что осудить Анкару не захочет и не сможет никто, а воспользоваться сложностями России захотят все", — резюмировал Андрей Медведев.

И значит, России придётся снова "заводить танки, поднимать вертолёты (кстати, а кто ответил за сбитый российский борт?), заряжать ракеты и снаряжать бомбардировщики"…

Чей теперь Карабах? Определена страна-лузер
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция нагорный карабах
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