Военный обозреватель: западные стратеги хотят, чтобы Украина обезлюдела

Кому выгодно противостояние России и НАТО, возможен ли военный конфликт между Москвой и Киевом, а также о чём мечтают западные стратеги и почему Украина может стать "линией большого сброса” для Западной Европы, объяснил Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

А нужен ли НАТО?

— В последние несколько дней господин Зеленский глубоко потряс своими далеко идущими заявлениями о возможном членстве Украины в НАТО. Оказывается, НАТО заинтересован в этом.

Профессор кафедры истории Жорж Шобер из Норвежского института естественных и технических наук написал статью о том, насколько вообще оправдано существование НАТО и членство Норвегии в этой организации.

Шобер пишет: "Членство в НАТО обходится Норвегии в миллиарды крон. Когда существовал Советский Союз, сотрудничество с НАТО хотя бы обещало королевству безопасность. Сегодня Россия лишь предлог, чтобы поддерживать глобальный военный союз на плаву".

Далее профессор отмечает, что НАТО и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы конфликт был перманентным. То есть "ни мира, ни войны" — вечный конфликт, который оправдывает, чтобы региональная, наглая держава (это я про США) выбралась за пределы своего далёкого от нас континента, ступила железной пятой в Евразию и здесь устроила нам переполох в курятнике. Вот единственный повод:

для существования НАТО,

противостояния НАТО и России.

Мы-то никому не противостоим, мы захотим — вообще всех уничтожим и попадём после этого в рай, как сказал Владимир Владимирович Путин. А куда попадет Зеленский, не знаю: в чистилище или сразу, может быть, на какой-то круг ада. Потому что он украинский народ делает заложником этого противостояния, о чём украинский политолог Юрий Кот в книге "Украинцы! Мы русские!" очень хорошо говорит.

Войны не будет

— Зеленский сказал, что не исключает широкомасштабную войну между Россией и Украиной. Во французских изданиях вышла статья: Франция, которая поддерживает Украину, никак не справится с Россией, если США не поддержат это благое начинание Украины и Франции.

Неужели украинцы не понимают элементарной вещи: что в случае широкомасштабного конфликта (который невозможен в принципе, потому что я не понимаю, как Украина может развязать широкомасштабный конфликт против России) они не продержатся и двух часов.

Вспомним парад в честь 30-летия независимой древней Укруси. Укрусь — это название, которое придумала Мария Захарова, когда помощник президента Украины заявил, что они будут именоваться не русскими, а русьскими. Вот Захарова им и предложила: раз у них там Русь, то пусть она будет Укрусь. На параде мы увидели якобы сверхъестественную технику, которая может противостоять России при помощи Франции. Вот нам продемонстрировали пролёты наших:

Ми-8,

Ми-24,

Су-25,

Су-24,

Су-27,

МиГ-29,

Ан-225.

"Мрия", в единственном экземпляре произведённый в советское время, не имеющий никакого отношения к украинскому авиапрому, явно лишённый военного значения самолёт; военно-транспортный Ил-76ТД, который натовские военные под шумок любят использовать, потому что им гораздо лучше перевозятся войска, чем их "Геркулесами". Ещё можно сказать о замечательной ракете "Нептун", которая, один раз будучи потерянной на украинских военных учениях, утратила целеполагание, а потом задумала вернуться на базу. И только механизм самоликвидации её в воздухе взорвал. Напомню, что "Нептун" — это Х-35, старая советская ракета. Ещё нам показали замечательные бронеавтомобили "Козак-2М1". Танк "Оплот". К нему можно прибавить Т-64БМ "Булат". "Оплоты" глохли на параде. Напомню, что 400 единиц Т-64БМ были потеряны в боях на Донбассе, потому что любой "Фагот" справляется с их бронёй элементарно. Ещё есть "Байрактар" — на параде один провезли в нерабочем состоянии.

Есть и зарубежная составляющая: TSA-92 — роботизированные платформы американского производства; четвёрка восточно-европейских F-16. Ещё летали "Еврофайтеры" — машина специфическая, плохо держит перепады высот, и надо отключать ей целеполагание, но нормальная европейская машина, не украинская. Была морская составляющая парада, где мы видели один большой десантный украинский корабль, а в кильватерной колонне шёл итальянский фрегат — не крейсер, не авианосец.

Всем этим оружием господин Зеленский намерен вести широкомасштабную войну с Россией. Эти заявления преступны, потому что создают иллюзию у украинских ребят в возрасте 18 и меньше лет, которых воспитывают на ненависти к России и настраивают на гибель. Единственная причина, почему этим занимаются, — это уничтожение самих украинцев. Дело в том, что западники не различают русских и украинцев. Западному альянсу одинаково ненавистны все россияне. К понятию "россияне" они относят:

русских,

украинцев,

белорусов,

другие народы неславянского происхождения из бывшего Советского Союза.

Я знал одну грузинку, которая говорила, что она русская, живя в Париже, и, действительно, все говорили: "Ну, конечно, ты русская. Ты советская, а советская — русская, потому что маленький гордый грузинский народ живет под эгидой русского народа".

Поэтому, по замыслу западных стратегов, если завтра украинцы разобьются о броню русских танков, то западные стратеги будут счастливы, потому что Западная, и не только, Украина обезлюдеет.

И тогда на её безлюдные просторы можно будет легко заселить арабов, негров, чтобы справиться со своей проблемой. Это называется в Западной Европе "линия большого сброса", то есть сбросить на Восточную равнину избыток своего ненужного люмпенского населения. Мол, давайте сейчас замочим украинцев и освободим территорию, а параллельно лишим русских подпитки генетической, мозговой, за счет ветви нашей единой, великой, российской нации, суперэтноса или сверхэтноса, как угодно, читайте статью Путина. Тогда задача будет выполнена. Но мы мудрые, мы младшего брата, даже если он слегка сошёл с ума и заговаривается, ни в коем случае не будем убивать. Мы его будем лечить, пока не вылечим.