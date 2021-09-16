AUKUS: военный эксперт рассказал, почему Францию отодвинули от Австралии

США хотят поставить Австралию в виде часового, который будет охранять Антарктиду и противостоять Китаю, считает военный эксперт Андрей Кошкин

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обнародовал 16 сентября соглашение о переходе на атомные подводные лодки с помощью США и Великобритании.

Сделка по приобретению восьми атомных подводных лодок, оснащённых крылатыми ракетами "Томагавк" заключена в рамках нового пакта под названием AUKUS. При этом Австралия отказалась от договорённостей с Францией.

Моррисон сказал, что подводные лодки будут разработаны в течение следующих 18 месяцев и построены в Аделаиде, а первая лодка может быть поставлена ​​"до конца следующего десятилетия". Официальные лица заявили, что эти суда будут более тихими и более мощными, чем существующий флот Австралии, и будут "сдерживать" амбиции Китая на Дальнем Востоке.

Не всё ладно в НАТО

Как сказал Pravda. Ru эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин очевидно, что не всё ладно в Североатлантическом альянсе (НАТО) — Соединенным Штатам Америки не понравилось, что вдруг Австралию "стали обхаживать французы".

По словам эксперта, США хотят поставить Австралию "часовым", который будет "охранять Антарктиду" и противостоять Китаю. Пока на этих подводных лодках не будет боеголовок с ядерным снаряжением, но потом они появятся, хотя Австралия взяла на себя обязательства быть безъядерным государством, уверен он.

"Мир настолько динамично меняется, что не исключено, что и Австралия будет со временем выполнять все задачи, которые будет ставить Вашингтон", — сказал Андрей Кошкин.

США создают азиатский аналог НАТО

Он добавил, что 24 сентября планируется подписать четырехстороннее соглашение между Японией, Соединенными Штатами, Индией и Австралией. которое тоже будет направлено против Китая и, отчасти, России.

"На многоуровневом формате Соединенные Штаты Америки втягивают Австралию в комбинации создания неких своих азиатских НАТО для того, чтобы сдерживать Китай и в определенной степени Российскую Федерацию на Дальнем Востоке", — отметил эксперт.

Китай будет защищаться

Он заверил, что Китай уже возмущен тем, что в Индо-Тихоокеанском регионе создаются военно-политические альянсы, которые несут в себе потенциал применения ядерного оружия.

"Китай будет защищаться. Индонезия возмущена. Новая Зеландия говорит, что мы не будем пропускать эти подлодки, будут и другие реакции в Азии, потому что фокус внимание Соединенных Штатов Америки перемещается с европейского континента на азиатский", — сделал вывод Андрей Кошкин.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в четверг, что страна не снимет запрет на заход ядерных судов в её воды после того, как Австралия решила создать флот атомных подводных лодок в партнерстве с США и Великобританией.

"Позиция Новой Зеландии в отношении запрета судов с атомными двигателями в наших водах остается неизменной", — заявил Ардерн.

Реакция Китая на AUKUS

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал действия США "крайне безответственными". По его словам, Канберра несет "единоличную ответственность за сложившуюся сложную ситуацию".

Лицзянь сказал, что сделка "серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений, подрывает договор о нераспространении ядерного оружия и что "международное сообщество, включая соседние страны, имеет веские основания сомневаться в искренности Австралии ".

В редакционной статье китайской Global Times этот пакт был назван "еще одним враждебным сигналом" Китаю.

У Китая есть шесть атомных подводных лодок, но к 2040 году их количество будет доведено до 16.

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