"Страшнее нашей "Варшавянки": военный эксперт о новой французской подлодке

Каким уникальным супероружием обладает Париж, в чём истинная причина разрыва контракта между Францией и Австралией, а также зачем Англия вернулась к колониальной политике, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Новая колониальная политика англосаксонского блока

— Контракт между Францией и Австралией на строительство подводных лодок был расторгнут австралийцами в последний день, когда можно было его аннулировать, был уничтожен Скоттом Моррисоном, премьер-министром Австралии, и Питером Даттоном, министром обороны Австралии. Контракт, подписанный ещё в 2016 году и предусматривавший сотрудничество с Францией на 50 лет для строительства 12 дизель-электрических субмарин, обнулили, потому что создан теперь новый стратегический союз между:

Австралией,

США,

Великобританией.

Объединение AUKUS должно покрывать все потребности в новых субмаринах в Австралии: восемь новых атомных подлодок будут заложены на американских верфях. Сумма контракта — 66 миллиардов евро, а годовой военный бюджет Франции — 53 миллиарда.

Французский министр иностранных дел, бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил: "Это нож в спину, который воткнула Австралия Франции". А Мария Захарова ему напомнила, какой нож воткнула Франция в спину России с "Мистралями".

Франция — страна тихоокеанская. Пока все теряли колонии, Франция сохранила свои владения:

в Латинской Америке ("французская Гвинея");

острова в Индийском океане;

архипелаг Таити, Мартиника в Тихом океане.

То есть у Франции везде базы, возможности для захода своих кораблей, рыбные промыслы. Даже центр по подготовке спецназа в Латинской Америке — это для иностранного легиона.

Когда Австралия строит свою политику относительно Франции, она должна учитывать, что Франция является фактически её соседом по Тихому океану. Австралия почему-то на это наплевала. Это возможно, только если рождаются сверхинтересы. Они связаны с новым позиционированием англо-саксонского блока.

Теперь англичане вернулись к идее англосферы, то есть союза между всеми англоязычными странами. Отныне именно таким странам будет отдаваться предпочтение, в том числе при распределении выгодных контрактов.

Великобритания отвернулась фактически от континентальной части блока НАТО и от Европы после брексита. То есть англичане возвращаются к колониальной политике, англосаксонским преференциям. Этого не было с 1963 года. Теперь Франция может повернуться к Германии и России, потому что ничего другого ей не остаётся.

Самая скрытная и опасная: от чего отказались австралийцы

— Почему Австралия не заказала у Франции хотя бы атомные подводные лодки? Даттон, министр обороны Австралии, дал объяснение: французские подлодки требуют дорогостоящего техобслуживания с регулярной заменой топлива, а, дескать, у американских подлодок замена топлива гораздо реже происходит, не каждый год. Австралия не обладает собственными АЭС для наполнения реактора новым сырьём. Таково официальное объяснение. Неофициальное я вам дал: все, кто не англосаксы, остаются за бортом, а нам стоит ожидать усиления напряжённости на своих границах.

Что могут взять у американцев австралийцы? Подлодки класса "Огайо". А что у Франции? Подлодка "Сюффрен", по имени французского адмирала, с 2019 года существует. В 2020 году передана в ведение флота подлодка серии "Барракуда". А "Сюффрен" — это имя собственное первого военного корабля этой серии. Таких должно быть построено шесть, они действительно очень хороши: 99 метров длина, 5300 тонн водоизмещения, 25 узлов скорость (46 километров в час), 63 человека экипажа, торпеды, ПКР, автономность очень хорошая — от 70 до 90 дней, гораздо менее вредный реактор на воде, относительно американского водного реактора. Во Франции она должна заменить лодку класса "Рубин" — самая маленькая подводная лодка в мире: 73 метра и очень маленькое водоизмещение — 2607 тонн.

Австралия потеряла очень интересную вещь, потому что мало кто себе представляет, что французы сейчас изобрели. Они изобрели новый тип дизель-электрической подлодки, которая строится по принципу корпуса морских млекопитающих, принципу биомикрии. Оно даже с переменной геометрией. Я не знаю, каким образом удалось это сделать (может, мягкие материалы, покрывающие твердый корпус; может, что-то ещё), но обвод новой французской дизель-электрической подлодки (техническое название проекта SMX31E) максимально приближен к телу морских млекопитающих, каким-то образом подстраивающемуся к набегающему потоку воды.

Наши эксперты называют новую французскую дизель-электрическую подлодку, которая может стать нашим противником в Чёрном море и не только, самой скрытной и опасной из всех существующих дизель-электрических подлодок.

Она страшнее нашей "Варшавянки", она лучше нашего проекта "Лада". Даже есть мнение, что получше будет, чем проект "677 Лира", который у нас сейчас на выходе.

SMX31E — это не дизель-электрическая подлодка, а просто электрическая подлодка, то есть работает на литий-ионных батареях: аккумуляторы примерно такие, как в сотовом телефоне. Они воздухонезависимые и позволяют обеспечить возможность полного хода субмарины в течение 40 дней со скоростью 8 узлов, не всплывая. Обычно каким образом это делается? Заряжаются электрические аккумуляторы для электромотора при помощи дизеля. Для этого нужно всплыть и включить дизель или идти под шноркелем, то есть, выставив трубу и засасывая воздух. Так вот, французская подлодка полностью электрическая: маленький дизель там имеется, но чисто вспомогательный. Её максимальная скорость — 20 узлов, 77 метров длина, 10 метров ширина, экипаж 15 человек, может брать на борт спецназ.

Эксперты в области военных подлодок говорят, что такого ещё белый свет не видывал. И французы именно этим хотели наделить австралийцев. То же самое пытаются делать:

японцы — "Тайгей", подлодка с литий-ионными аккумуляторами;

немцы — проект "212",

Южная Корея — KSS-III.

Все они уступают французской подлодке. Возможно, австралийцы потеряли гораздо больше, чем приобрели, так как у американцев сейчас ничего нового в области военного кораблестроения, подлодок не наблюдается.