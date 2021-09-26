Вооружён и очень опасен: беспилотник-стрелок заменяет стрелка-человека

Сегодня мало кого удивишь сообщениями о том, что беспилотные летательные аппараты-дроны стали заменять фотожурналистов в горячих точках, что они ведут фотосъёмку в жерле извергающегося вулкана, что под них подвешивают малогабаритные управляемые ракеты и они, таким образом, уничтожают в пустыне автомобили с террористами. Проблемой было поставить на дрон самую обыкновенную автоматическую винтовку. Ведь из неё надо было не только стрелять, но ещё и попадать в цель, а значит и компенсировать как-то силу её отдачи… Но время пришло и решение было найдено. А вот о том, что в результате очередной разработки военных инженеров получилось, мы вам сегодня и расскажем…

БПЛА TIKAD

Солдаты-суррогаты

Ещё в начале ХХ века в той же Англии майор Мартель и капитан Лидделл-Харт мечтали едва ли не каждого солдата британской армии прикрыть бронёй и дать ему в руки ручной пулемёт, чтобы сделать его высокомобильным, хорошо вооружённым и защищённым от огня противника. Так родился "маленький танк" или танкетка, распространившаяся по миру в начале 30-х годов очень широко, но в итоге сошедшая со сцены, как себя не оправдавшая.

Потом появилась идея солдат-роботов, способных заменить людей. Тут можно вспомнить и такие кинофильмы, как "Суррогаты", и всё ту же киносагу "Звёздные войны". В них роботы-солдаты человекоподобны, однако стоитё подумать, а нужно ли солдатам недалёкого будущего во всём походить на людей? Разговаривать им не нужно. В крайнем случае такого "бойца" можно оснастить передающей радиоаппаратурой с мощным динамиком-усилителем, чтобы в случае чего он мог бы предложить противнику сложить оружие. Ноги, руки — тоже не очень-то и нужны, поскольку для того, чтобы такой робот мог использовать какое-то, ну, скажем, стрелковое вооружение, руки ему совсем не нужны — самой обычной дистанционной турели вполне достаточно. Ноги с успехом заменяют гусеницы. Вот только… очень уж гусеничные машины тихоходны.

"Летающие солдаты"

Куда быстроходнее и вездеходнее летающие дроны. Вот на них-то можно поставить всё, что угодно, кроме разве что тяжёлой брони. Бронированный дрон будет тяжёлым и малоподвижным. Можно поставить на него и видеокамеру и динамики, и приборы ночного видения. Проблема заключается в том, чем его вооружить. Ведь дрон, всё тот же квадрокоптер, например, то есть беспилотный летательный аппарат с четырьмя винтами, перемещается в воздухе, то есть подвижной среде, а поддерживается в равновесии системой гироскопов. То есть сильная отдача оружия крупного калибра ему просто противопоказана. Именно поэтому первые боевые дроны, причём в особенности именно квадрокоптеры, имели на борту ракеты. Такой дрон может её попросту сбросить, а уж после этого на ней запустится двигатель, и она полетит к цели, управляемая с этого же дрона.

Вот если бы поставить на дрон пулемёт, гранатомёт или оснастить его автоматической винтовкой, то он и в самом деле мог бы заменить на поле боя солдата. Причём оператор такого дрона мог бы даже и в армии-то не служить, а работать по контракту и дежурить всего лишь по паре часов. Добраться до него противнику было бы и вовсе нереально, а вот скоростью своего перемещения он мог бы соперничать с мотоциклом, не говоря уже о проходимости. Которая в воздухе является фактически абсолютной! Такие "летающие солдаты", конечно, не смогли бы удержать захваченный плацдарм, но могли бы атаковать пехотные подразделения неприятельской стороны далеко за линией фронта ещё до того, как они туда попадут. Осталось в общем-то немного — научить летающего робота стрелять из автоматической винтовки!

Летает и стреляет!

Дрон с винтовкой

И вот оно случилось — научили, и такой дрон компании Duke Robotics из Флориды под названием TIKAD наконец-то появился. Причём сами его создатели говорят о нём, как о "солдате будущего". Если судить по его фотографиям, то это октокоптер, то есть аппарат, имеющий целых восемь пропеллеров. Восемь — значит он очень динамически устойчив и представляет собой более устойчивую в воздухе платформу для размещения вооружения, в том числе и стрелкового. То есть TIKAD может заменить солдат в наиболее опасных боевых зонах. При весе в 50 кг он может летать на высоте от 10 до 300 м, и, что является самым интересным, на него можно установить целый арсенал полуавтоматического оружия, включая винтовки, пулемёт и даже 40-мм гранатомёт. Просто генеральный директор Duke Robotics Разиэль Атуар является бывшим командиром спецподразделения, провёл много лет на поле боя и всегда хотел, чтобы можно было отправлять под пули роботов вместо людей. По его словам, важно, чтобы оборудование боевых дронов становилось бы как можно более разнообразным. Ну, а беспилотный летательный аппарат, который может метко стрелять из стрелкового оружия по целям на земле, может быть очень и очень востребованным. И хотя TIKAD содержит много технических новинок, главное, чем могут похвастаться его создатели — это запатентованная система стабилизации, позволяющая эффективно поглощать отдачу установленного на нём оружия при стрельбе.

Действие равно противодействию

Этот закон Ньютона знают все ещё со школы. Но вот сделать так, чтобы отдача оружия не влияла на меткость стрельбы с воздуха — задача технически очень непростая. Проще всего, конечно, поставить безоткатный ствол в диаметральной плоскости дрона. То есть трубу, открытую с обоих концов. Внутри — снаряд, затем заряд, затем противомасса, равная по весу снаряду, ну скажем — несколько килограммов мелких стеклянных шариков, чтобы всё тем же свинцом или железом не загрязнять природу. При выстреле снаряд летит в одну строну, а противомасса в другую и таким образом сам дрон никакой отдачи практически не ощущает. Но… сколько он сможет сделать таких вот выстрелов? Один? Можно, конечно, автоматизировать процесс перезаряжания такого оружия. И в 30-е годы прошлого века такое делать пытались, но… без толку.

Большой запас карман не трёт!

Дрон с четырьмя контейнерами для ракет

Платформа стабилизации для TIKAD вполне также может использоваться и как автономная установка для снайперов уже на земле, что, кстати, только лишь повышает его УТП — то есть "уникальное торговое предложение". На сегодня потенциальным заказчиком нового дрона является Министерство обороны Израиля и аналогичные учреждения в других странах. Так что может быть не за горами и такое время, когда навстречу пехоте или танкам противника будут вылетать десятки, а то и сотни таких вот "летающих солдат" и обрушивать на них сверху ливень огня. Есть, правда, небольшая проблема. Дело в том, что магазин стандартной армейской винтовки сегодня вмещает не больше 20-30 патронов и у дрона пока ещё нет рук, чтобы пустой магазин из неё извлечь, а новый с патронами вставить. Поэтому, скорее всего, устанавливать на подобные дроны придётся пулемёты с ленточным питанием и соответствующей "ёмкостью" на 100-250 патронов.

"Мне сверху видно всё…"

Конечно, по дронам, что носятся в воздухе, с земли можно стрелять и даже, наверное, в них попадать. Но насколько фатальными будут попадания пуль современных винтовок и автоматов в дрон, летящий, ну, скажем, на высоте в 250 метров? А вот ответный его огонь с этой высоты по земле будет куда более эффективен в любом случае: ведь сам дрон достаточно мал и трудно различим на фоне неба и уж тем более если позади него будет Солнце, а вот свои цели на земле он сможет рассмотреть при этом очень даже хорошо. Причём не только днём, но даже и ночью, благодаря ИК-приборам наблюдения, то есть "ночного видения".