Эксперты рассказали об опасности американского орбитального беспилотника X-37

Военные эксперты рассказали, какую опасность для обороноспособности России несет американский орбитальный беспилотный аппарат X-37.

Ранее гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков назвал "серьёзным вызовом" планы США по дальнейшему увеличению количества орбитальных беспилотных аппаратах в космосе.

"Дело в том, что выход Соединённых Штатов в военном отношении в космос давно запланирован. Очевидно, что это не зависит от администрации президента. Это серьёзная цель, которую поставили и Пентагон, и NASA, и военно-промышленный комплекс США. Поэтому когда американцы говорят о создании новых систем, во-первых, очень часто они выдают желаемое за действительное. Разработки таких систем — это еще такая долгая перспектива. А что касается X-37, вокруг этого аппарата очень много недоговорённости, секретности, создаваемой именно США. Периодически одни утечки информации говорят о том, что это спутник-шпион, другие говорят, это средство доставки. На самом деле X-37 — это аппарат, который служит интересам военно-политического руководства США, чтобы поддержать реноме страны как передовой в военно-космическом отношении державы", — сообщил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с изданием Pravda. Ru.

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Сергея Денисенцева, пока можно говорить лишь о гипотетической опасности X-37 для России.

"Пока ещё действуют положения договора, запрещающие размещение оружие массового поражения в космосе. По крайней мере, пока положения этого договора соблюдаются, рассматривать его как носитель ядерного оружия не стоит. Речь идёт о беспилотном космическом аппарате, который пока существует в виде демонстратора технологий", — сказал он.

Денисенцев отметил, что ни у России, ни у Китая пока нет аналогов орбитального беспилотника X-37.

"Пока он довольно уникальный. Были, конечно, возвращаемые пилотируемые космические аппараты самолётного типа, так называемые космические "челноки", анпример, "Уран" и Discovery Challenger. Но сейчас они все не функционируют. Американцы пошли по пути беспилотных систем", — заявил эксперт.

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