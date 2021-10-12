Украина уничтожается во всех сценариях войны с РФ

Возможная война между Россией и Украиной продолжает волновать экспертов. Россия, впрочем, в такой ситуации будет действовать наверняка.

Как заявил заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин, все, что нужно для решения проблем с Украиной — это заблокировать украинское побережье и занять несколько портов.

В дальнейшем необходимо замещение власти Киева на "свою" в юго-западных областях (Херсон, Николаев, Харьков, Одесса, Днепропетровск), обязательное занятие ключевых портов и блокада черноморского побережья.

Тогда экономика Украины рухнет, так как останется без промышленной базы и главных транзитных путей.

По его словам, военные действия между странами могут начаться:

Из-за попытки реванша Киева на восточном направлении (атаки на Донбасс) или вторжения в Крым.

Из-за нового политического кризима на Украине

В случае вхождения Украины в НАТО или появления в Незалежной баз НАТО

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что Украина в будущем способна вернуть Крым военным путем. Якобы армия Украины в состоянии вытеснить группировку российских войск из Крыма, но пока Киев хочет решить вопрос дипломатически.

Естественно, военные эксперты, причем даже западные прокомментировали такие "хотелки и планы" как нереальные. Почему?

Военные специалисты напомнили, что в Крыму развернута полноценная общевойсковая армия со средствами усиления, ВКС, ПВО, артиллерией, и т. п., у России есть ядерное оружие (в том числе тактическое) и армия РФ является второй в мире по мощи — где уж тут Украине с ее ВСУ, москитным флотом и ВВС со старыми самолетами…

На самом деле такая война просто недопустима и невыгодна ни российской, ни тем более украинской стороне.

Для Украины такая война — это смертельная угроза государственности.

Россия же получит очередное ужесточение конфронтации с Западом, которая и так зашла очень далеко, с одной стороны. С другой стороны, экономическая ситуация в России такова, что война обойдется слишком дорого как минимум.

Хотя что пытается доказать Украина, которая "даже Донбасс завоевать не в состоянии", непонятно.

Если Киев всё-таки примет участие в составе группы государств в прямом столкновении с Москвой, это будет означать для Украины практически мгновенное её уничтожение как политической сущности. По данным различных политиков, экспертов и генералов НАТО, в случае реальной войны через 6 часов-7 дней Украина прекратила бы свое существование навсегда.

Тем не менее за много лет проблем на линии соприкосновения в Донбассе меньше не стало. Киев-то по сути по итогам последней встречи отказался от диалога. Власти страны намеревались в период обострения провести в прилегающей к линии разграничения в Донбассе зоне масштабные контртеррористические учения.

Напомним, Москва тогда практически открытым текстом предупредил западных партнёров, что если война на Украине будет развязана, её окончание будет далеко от любого из устраивающих Запад вариантов.

Рада при этом назвала ситуацию в Донбассе "российско-украинским вооружённым конфликтом", приняла закон о мобилизации сотни тысяч резервистов, а ещё власти Украины напрямую призывают страну "быть готовой к войне". Хотя России на той войне как не было, так и нет.

Но именно после того как ВСУ стянули к границам с Крымом и ЛДНР танки, артиллерию, РСЗО и даже "Точки-У", Россия стала перебрасывать в Крым "значительные количества боевой техники".

Военные РФ однозначно не допустят атаки полуострова, защищая его спокойствие и суверенитет РФ всей мощью армии, включая ракетно-ядерное оружие России.