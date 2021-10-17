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Автор Игорь Буккер

В армии США растёт число секс-скандалов, и речь не только о женщинах

Силовые структуры » Министерство обороны

У женщин-военнослужащих армии США гораздо больше шансов быть изнасилованной своими сослуживцами, нежели пасть от вражеской руки. Поскольку мужчин в армии намного больше, их гораздо больше и среди пострадавших от сексуального насилия. Причём именно представители сильного пола старательно замалчивают эти случаи, боясь оказаться в статусе "опущенных".

армия США
 

Солдатские матери made in USA

Примерно каждая четвёртая военнослужащая вооружённых сил США сообщила, что подвергалась сексуальному насилию во время прохождения службы в армии. Однако все постановления военного прокурора по-прежнему остаются на рассмотрении командиров пострадавших.

Зачастую жертвы сталкиваются с местью, и менее одного процента подобных случаев заканчиваются обвинительным приговором. Отсутствие наказания преступников не только подрывает доверие ко всей системе, но и не оставляет иного выхода, как демобилизоваться.

Правозащитная организация Human Rights Watch в ответ на многочисленные публичные запросы провела 255 бесед с пострадавшими и изучила подготовленные правительственными агентствами США документы, а также проанализировала всю общедоступную информацию.

Её сотрудники побеседовали с более чем 150 жертвами сексуального насилия. Двадцать два из опрошенных потерпевших оказались мужчинами, хотя эта цифра вовсе не отражает демографию жертв сексуального насилия в армии США.

Сексуальные домогательства — виновата жертва

Страх наказания за незначительные нарушения является серьёзным препятствием для большинства военнослужащих, ведь даже такое административное наказание, как письменный выговор, может повлиять на продвижение по службе или возможность оставаться на службе во время сокращения численности военнослужащих.

Гонения и издевательства выражались даже в таких мелочах, что сутяжников больше не приглашали в свои компании на вечеринки. Одна из потерпевших от харассмента попыталась найти пристанище в больнице, так как коллеги изуродовали её автомобиль после того, как она пожаловалась на преследование со стороны сослуживцев.

Другую барышню измучили телефонными звонками: на заднем стекле её автомобиля сослуживцы сделали шуточную надпись "девочка для утех", а внизу номер её мобильного. Парня, который пожаловался на сексуальные домогательства, через полгода после его рапорта "дважды избили и словесно оскорбляли" как рядовые, так и унтер-офицеры.

солдат
 

Дедовщина в армии США процветает махровым цветом. Некая недотрога в погонах старшего мастера-сержанта пожаловалась: когда ей, молоденькой лётчице, пытался залезть под юбку военный прокурор, и она дала ему от ворот поворот, то при следующей аттестации она получила заниженную оценку за "вызывающее нарекания отношение к вышестоящим кадрам".

Защита подвергшихся сексуальному насилию военнослужащих ограничена действующим американским законодательством. В отличие от гражданских лиц, давний прецедент Верховного суда запрещает военнослужащим предъявлять иски военнослужащим за любые травмы или вред, "возникшие в результате или в ходе их служебной деятельности". Сюда включены даже нарушения их конституционных прав.

В поисках выхода

Федеральные апелляционные суды также запретили военнослужащим подавать иски о дискриминации в соответствии с разделом VII Закона о гражданских правах, который является основным механизмом привлечения работодателей к ответственности за ненадлежащее сексуальное поведение.

В своем "Докладе президенту" министерство обороны определило девять способов обращения за помощью, если жертвы сексуального насилия столкнутся с местью.

Три наиболее приемлемых варианта:

  1. получение военного охранного ордера;
  2. запрос об ускоренном переводе;
  3. перевод на другое место службы.
Насильники в погонах: в США после секс-скандала уволили 14 военных
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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