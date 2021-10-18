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Автор Александр Шторм

Выхода нет: Китай заявляет о войне за Тайвань

Силовые структуры » Министерство обороны

Тайваньские военные встретились в США с представителями Вашингтона. Китай воспринял этот визит как провокацию.

Выхода нет: Китай заявляет о войне за Тайвань

По данным СМИ Тайваня, «командующий сухопутными войсками» Сюй Яньпу провел встречу с коллегами из Вашингтона. По этому поводу «министр обороны» Тайваня Цю Гочжэн заявил, что это был не секретный визит, а ежегодная встреча для обмена мнениями.

С учетом и без того накаленной обстановки, ситуация действительно смотрится как минимум спорно. Этот визит стал очередным доказательством отхода США от «политики одного Китая». 

Материковый Китай не собирается больше идти на компромисс в вопросе Тайваньского пролива, поэтому проблемы там достигли состояния беспрецедентно высокой напряженности.

Между двумя сторонами пролива больше не действует Консенсус 1992 года, и большая часть возможностей стратегической координации между Китаем и Соединенными Штатами давно утрачена.

Эксперты отмечают, что все ждут максимально плохого развития событий, а пространства для маневров уже нет. Власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) декларируют борьбу за демократию для 23-миллионного населения Тайваня. США защищают союзника в рамках сохранения концепции мирового господства. 

Китай же блюдет национальный суверенитет и территориальную целостность. Пекин не исключает, что США и Тайвань будут и дальше действовать сообща, поэтому готовится к максимально жесткой борьбе - с использованием флотов, авиации и ракет.

Учитывая острую напряженность между тремя сторонами, а также отсутствие сценария и авторитетного медиатора, все может обрушиться одномоментно.

Факт в том, что если внутриполитические отношения в Тайваньском проливе не изменятся, то ситуация будет продолжит усугубляться, никакой  «независимости» материк просто не допустит. 

Враждебность США по отношению к Китаю носит стратегический характер, и они в любом случае поддерживают всех, кто хочет посягнуть на национальные интересы Китая. 

Американцы, впрочем, погоду тут делают не первыми. Власти ДПП пытались использовать волю небольшой группы лиц, чтобы продавить свои интересы, при том, что материк требует воссоединения. 

Китайцы планируют усилить военное и экономическое давление на Тайвань и усиленно придерживаются принципа авторства Мал Цзэдуна «ты сражаешься за себя, я сражаюсь за себя». Принцип «Одна страна — две системы» должен стать единственным выходом из ситуации, подытожили китайские журналисты. 

Если же Вашингтон не готов поставить все на «карту Тайваня», то Тайбэю придется искать какое-то решение проблем с материковым Китаем на условиях Пекина, отказавшись от своих иллюзорных надежд на самоопределение и независимость. 

"Это — единственно возможная рациональная стратегия для острова, и это понятно политикам не только в Восточной Азии, но и повсюду, в том числе и в Москве, резюмировали авторы проекта "Китайская угроза".

США провоцируют начало войны с Китаем
Куратор: Александр Артамонов
Темы тайвань пентагон си цзиньпин
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