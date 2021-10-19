ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции

"Сколько ангелов на острие иглы?" — такой же бессмысленный вопрос из разряда средневековой риторики, как и попытка найти ответ, сколько натовских ракет в Европе. Но Североатлантический альянс отличается повышенной степенью наглости. А посему спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт без зазрения совести призвал 14 октября Россию соблюдать условия договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вся соль шутки кроется в том, что именно Вашингтон отказался от выполнения данного договора, не забыв между делом лягнуть Россию, объявив в 2018 году, что, мол, Москва постоянно нарушает трактат, разрабатывая всё новые виды оружия, подпадающие под статьи этого документа.

Справка:

Договор о ракетах средней и меньшей дальности заключён в 1987 г. Он вступил в силу в 1988 г. и сделал обязательным уничтожение всех баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км. Согласно договору СССР также уничтожил 117 наземных пусковых установок в странах Варшавского договора и европейской части своей территории. США же демонтировали только 32 пусковые установки. Действие договора приостановлено по американской инициативе в 2019 г.

С чего всё началось

НАТО

Ещё в 2014 г. заокеанские не-друзья стали предъявлять многочисленные претензии России. В частности, нас активно обвиняли в разработке ракеты "Новатор" 9М729, которая, согласно экспертному заключению военных специалистов, никак под ДРСМД не подпадала. Уже тогда — 7 лет назад — подобное поведение было воспринято, как попытка избавиться от сковывающего новый виток гонки вооружений текста. Дело в том, что первоначальная цель о ту пору была уже давно достигнута: НАТО удалось обмануть бдительность Советского Союза и расширить зону своего безусловного доминирования. Так что прикидываться и дальше "овечкой" смысла заокеанскому агрессору уже никакого не было.

На самом деле СССР, а в дальнейшем и Россия всегда соблюдали не только букву, но и сам дух достигнутых стратегических договорённостей — причём порой явно вопреки собственным интересам. Стоит напомнить, что тогда — 33 года назад — мы уничтожили не только такие ракеты, как "Пионер", "Рельеф" и "Темп-С", но даже и не подпадающую по дальности под действие договора "Оку". Её боевой радиус не превышает 400 км. Да и пусковых установок Москва тогда пустила под нож несоизмеримо больше.

Между тем, в 2017 году на очередном совещании представителей подписавших сторон военные единодушно сошлись во мнении о необходимости укрепления и даже расширения действующего договора. Что не помешало тогдашнему госсекретарю США Майку Помпео дезавуировать его буквально через год — в 2018.

Наш "ответ Чемберлену"

Сергей Шойгу

Так в чём же дело? Неужели американцы мечтают вновь поставить на боевое дежурство наземные модификации "Tomahawk" — ракету "Gryphon"? Или же возродить из небытия приснопамятные "Pershing"? В принципе, Россия уже готова к этому варианту. Два года назад глава оборонного ведомства нашего государства подтвердил, что мы в состоянии ответить на любую американскую инициативу. В частности, Сергей Шойгу анонсировал создание наземного варианта комплекса морского базирования "Калибр", снабжённого, в том числе, и гиперзвуковой ракетой.

Справка:

Комплекс "Калибр" снабжён перспективными крылатыми ракетами. Он существует в четырёх вариантах. Может быть установлен как на надводных плавсредствах, так и на подлодках, и даже на самолётах. Четвёртый вид — мобильный сухопутный комплекс "Калибр-М". Это универсальное оружие, способное поражать цели как на дальности 300 км, так и на расстоянии до 1500 км. Комплекс разработан около 20 лет назад. Его первые успешные испытания на подводных носителях прошли ещё в 2004 г. Согласно официальным сообщениям, гиперзвуковая ракета "Циркон" также способна стартовать с той же пусковой установки.

Насколько известно, помимо грозного "Калибра", Россия может также возродить твёрдотопливную ракету "Пионер", пригодную для уничтожения целей на удалении до 5000 км. А некоторые военные аналитики не исключают и появления нового вида пусковых установок на базе гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Сами виноваты…

Генерал Марк Милли

А началось всё, между прочим, с американских ракет-мишеней, которые использовали натовские системы ПРО якобы для отработки обороны. Ещё в 2013 г. российские военные не раз ставили на вид своим западным коллегам, что так называемые ракеты-мишени "Hera" и "Anchor" обладают всеми признаками типичных ракет средней и меньшей дальности, и что под видом манёвров явно происходит репетиция ракетных ударов по нашим рубежам. Причём такими тренировочными пусками "баловалась" не только американская, но и израильская армия.

Также любопытно, что буквально в октябре текущего года стало известно о приобретении Эстонией израильских противокорабельных ракет "Голубое копьё", которые при помощи небольшой переделки опять-таки легко превратить в наземный вид вооружения, представляющий грозную опасность для ряда регионов нашей страны — особенно для Калининградской области.

Таким образом получается, что натовцы вполне в духе Марка Милли, 20-го председателя Объединённого комитета начальников штабов США, исподволь готовят массированное наступление на Россию при помощи различных видов вооружения.

Это, в частности, и имел ввиду и. о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, который в первой половине октября призвал США и их союзников ввести мораторий на размещение РСМД в Европе.

Истерика по причине научной импотенции

Владимир Путин

Между тем впору задаться вопросом: зачем американцам такие новые/старые виды ракет? Ведь общий баланс по стратегическим видам вооружений и, соответственно, по взаимно гарантированному уничтожению (коэффициент MAD), они явно не поменяют…

Скорее всего, такое жгучее желание избавиться от оков ДРСМД сопряжено с тихой истерикой, вот уже который год царящей в оборонном промышленном комплексе нашего оппонента. Как отметил недавно Владимир Путин, Россия впервые оказалась абсолютным лидером в области инновационных технологий, а Америка — в позиции догоняющего.

И если СССР в своё время потребовалось всего лишь 4 года, чтобы произвести собственную атомную бомбу и восстановить паритет с США в 1949 г., то сами США вот уже который год как не могут даже произвести пробный пуск управляемой гиперзвуковой ракеты, не говоря уже о вполне освоенных Россией лазерных и космических технологиях.

Похоже, заёмными мозгами всё-таки долго не проживёшь, и для Вашингтона настал тот самый час истины, когда уже всему свету становится ясно, что "король-то — голый"!

Вот от этого бессилия догнать вырвавшуюся далеко вперёд Россию — от той самой мозговой импотенции — и рождаются заполошные инициативы, подобные возвращению на сцену давно уже положенных, казалось бы, в архив ракет средней и меньшей дальности. Как известно, сон разума порождает чудовищ, а разум дряхлой, растратившей свои могущество и привлекательность Америки вряд ли уже когда-нибудь обретёт былую остроту.