Белоруссия станет "щитом" РФ от ядерных ракет и армий НАТО

Москва и Минск разработали новую Доктрину военной безопасности, прописывающую, как сторонам реагировать на угрозы извне.

Фактически ясность с проблемами и их источником имеется в наличии уже очень давно. Североатлантический альянс наращивает давление на границах, не скрываясь особо ни от кого.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на западных рубежах страны создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск. В Польшу и прибалтийские государства переброшены американская бронетанковая бригада Сухопутных войск и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Не так давно там сформированы штабы коалиционных дивизий альянса, расположенные в Румынии, Польше и Латвии. НАТО также наращивает ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур.

Что касается России, то ей бояться нечего, поскольку в Доктрине нацбезопасности чётко сказано, что любая агрессия против РФ будет остановлена путём применения ядерного оружия. США и ЕС об этом более чем в курсе и красную линию, за которой предупреждения Москвы могут стать реальностью, хорошо себе представляют.

Это не мешает, впрочем, играть мускулами и продавливать свои интересы.

Россия же с Белоруссией готовятся ответить на возможную агрессию Запада.

Шойгу пояснил, что численность сил первоочередного задействования альянса возросла практически вдвое — с 25 тысяч до 40 тысяч военнослужащих. Это довольно циничный момент, но победа во Второй мировой войне была достигнута в том числе и количеством задействованных солдат.

Военная доктрина РФ и РБ позволяет удерживать фронт, глубину обороны и предоставлять человеческие ресурсы. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае нападения армии стран будут действовать как единое целое.

Поэтому Москва и Минск подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Белоруссии российских военных объектов.

Речь идёт о работе:

станции системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах;

узла связи военно-морского флота в Вилейке.

Белоруссия окончательно стала буфером безопасности РФ на Западе. И России стоило дать ей гарантии безопасности в любой ситуации.

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран стали причинами того, что РФ и РБ приняли в итоге ответные меры, одна из них — новая Военная доктрина Союзного государства. Страны также договорились о проведении в 2023 году большого совместного учения "Щит Союза".