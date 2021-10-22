EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Белоруссия станет "щитом" РФ от ядерных ракет и армий НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

Москва и Минск разработали новую Доктрину военной безопасности, прописывающую, как сторонам реагировать на угрозы извне.

Белоруссия станет "щитом" РФ от ядерных ракет и армий НАТО

Фактически ясность с проблемами и их источником имеется в наличии уже очень давно. Североатлантический альянс наращивает давление на границах, не скрываясь особо ни от кого.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на западных рубежах страны создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск. В Польшу и прибалтийские государства переброшены американская бронетанковая бригада Сухопутных войск и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Не так давно там сформированы штабы коалиционных дивизий альянса, расположенные в Румынии, Польше и Латвии. НАТО также наращивает ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур.

Что касается России, то ей бояться нечего, поскольку в Доктрине нацбезопасности чётко сказано, что любая агрессия против РФ будет остановлена путём применения ядерного оружия. США и ЕС об этом более чем в курсе и красную линию, за которой предупреждения Москвы могут стать реальностью, хорошо себе представляют.

Это не мешает, впрочем, играть мускулами и продавливать свои интересы.

Россия же с Белоруссией готовятся ответить на возможную агрессию Запада.

Шойгу пояснил, что численность сил первоочередного задействования альянса возросла практически вдвое — с 25 тысяч до 40 тысяч военнослужащих. Это довольно циничный момент, но победа во Второй мировой войне была достигнута в том числе и количеством задействованных солдат.

Военная доктрина РФ и РБ позволяет удерживать фронт, глубину обороны и предоставлять человеческие ресурсы. Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае нападения армии стран будут действовать как единое целое.

Поэтому Москва и Минск подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Белоруссии российских военных объектов.

Речь идёт о работе:

  • станции системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах;
  • узла связи военно-морского флота в Вилейке.

Белоруссия окончательно стала буфером безопасности РФ на Западе. И России стоило дать ей гарантии безопасности в любой ситуации.

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран стали причинами того, что РФ и РБ приняли в итоге ответные меры, одна из них — новая Военная доктрина Союзного государства. Страны также договорились о проведении в 2023 году большого совместного учения "Щит Союза".

Кого кроме Белоруссии заберет себе Россия - список
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато сергей шойгу александр лукашенко
Новости
Боулдуину припомнили его провидческий "твит" об убийстве
Власти Москвы проследят за выполнением антикоронавирусных мер с помощью соцсетей
Антирекорды по заражениям COVID-19 и смертям от него за сутки обновились в РФ
Автоэксперт поддержал установку "штрафующих" за проезд между полос камер
Мужчина бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса Зеленского
Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16
В сети обсуждают фото Никиты Михалкова с новорождённой дочкой
На Украине перестали поставлять кислород два главных производителя
В российском регионе планируют ввести жёсткую самоизоляцию для всех непривитых
Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма
Последние материалы
Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью возросло до 16
В сети обсуждают фото Никиты Михалкова с новорождённой дочкой
На Украине перестали поставлять кислород два главных производителя
В российском регионе планируют ввести жёсткую самоизоляцию для всех непривитых
Полиция не задержала Болдуина после трагедии на съёмках фильма
Минобрнауки предлагает перевести студентов вузов на удалёнку в нерабочие дни
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Мошенники создали 48 сайтов, имитирующих Госуслуги
"Хочет в туалет?": пользователей соцсетей рассмешила странная поза Байдена
Возможен "беспощадный локдаун": без транспорта, с сухим законом
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Усам Оздемиров Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников