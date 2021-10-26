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Автор Александр Шторм

Украина пугает ракетным ударом по Москве. Кремлю не страшно...

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина в ближайшее время якобы будет иметь свои ракеты, способные долететь до Москвы. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Украина пугает ракетным ударом по Москве. Кремлю не страшно...

Он также подчеркнул, что нацелены они будут на столицу России, так как "именно это является плановым итогом украинской ракетной программы".

Так Украина в лице Арестовича отреагировала на слова российского президента о ракетах НАТО под Харьковом, подтвердив тем самым намерения страны "устроить проблемы соседу".

Арестович при этом заявил, что ракеты будут украинскими и смогут пролететь от границы 500-600 километров. Напомним, пытаться хоть как-то возрождать советские (!) военные ракетные технологии специалисты страны-соседа начали ещё при Порошенко и Турчинове.

Последний, будучи "ястребом" войны, заявил, что Украина создаст ракетный комплекс, превосходящий по качествам задуманный ещё в начале двухтысячных, но так и не выпущенный "Сапсан", который, в теории, поражает все виды целей на земле, в воде и в воздухе.

Упомянутый проект был закрыт при Януковиче при вложениях в 25 миллионов долларов. К 2013 году разработчик — КБ "Южное" — не представил даже проектной документации. Позже при Порошенко было вложено ещё 3,7 миллиарда гривен, но нового оружия так и не появилось.

По данным украинских СМИ, в феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил, что с "Южным" подпишут контракт об изготовлении опытного дивизиона "Сапсана", проходящего под названием "Гром-2" (экспортный вариант). Но пока ясности в вопросе нет.

Украина при этом приняла на вооружение старый ракетный комплекс "Ольха" с дальностью поражения от 70 до 120 километров, созданный киевским КБ "Луч". До Москвы, впрочем, он не достанет. Ещё одну разработку — антикорабельную ракету "Нептун" — армия получила в 2020 году. Она также сделана на основании советских разработок.

К 2022 году у украинцев может появиться ракета "Тайфун-1" (аналог "Града"), но к Москве он и близко не подлетит. Чтобы получить действительно опасное оружие, Украине нужны огромные деньги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что Украина не может ждать милостей от Запада. Но по факту Киев закупает у Лондона ракеты. Великобритания продаст Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты класса "воздух-земля" для самолётов. Стоимость одной ракеты — 100 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает газета The Times, Великобритания ведёт переговоры о продаже Украине малогабаритных управляемых ракет MBDA Brimstone в вариантах корабельного и авиационного базирования. Ракеты в корабельном исполнении должны быть установлены на "патрульных катерах" ВМС Украины.

Скорее всего, корабельный вариант ракетного комплекса Brimstone должен стать основой ракетного вооружения восьми планируемых к строительству для ВМС Украины ракетных катеров по проекту группы Babcock на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50.

Конкретно эта сверхзвуковая и самонаводящаяся ракета находится на вооружении Британии с 2005 года и применялась на Ближнем Востоке. Сколько их Украина сможет купить, неизвестно, да и неважно: до Москвы они всё равно не долетят. Так что, кроме грозных заявлений, Киеву пока предложить ровным счётом нечего.

Впрочем военные эксперты НАТО, Пентагона и стран ЕС прекрасно понимают: стоит Украине, как она пугает и обещает, "дёрнуться" в сторону России ракетами или танками, кораблями или войсками — она прекратит своё существование за три-семь дней.

Ракеты к бою: Украина хочет показать России "чей Крым"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина ядерное оружие алексей данилов
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