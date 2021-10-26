Украина пугает ракетным ударом по Москве. Кремлю не страшно...

Украина в ближайшее время якобы будет иметь свои ракеты, способные долететь до Москвы. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он также подчеркнул, что нацелены они будут на столицу России, так как "именно это является плановым итогом украинской ракетной программы".

Так Украина в лице Арестовича отреагировала на слова российского президента о ракетах НАТО под Харьковом, подтвердив тем самым намерения страны "устроить проблемы соседу".

Арестович при этом заявил, что ракеты будут украинскими и смогут пролететь от границы 500-600 километров. Напомним, пытаться хоть как-то возрождать советские (!) военные ракетные технологии специалисты страны-соседа начали ещё при Порошенко и Турчинове.

Последний, будучи "ястребом" войны, заявил, что Украина создаст ракетный комплекс, превосходящий по качествам задуманный ещё в начале двухтысячных, но так и не выпущенный "Сапсан", который, в теории, поражает все виды целей на земле, в воде и в воздухе.

Упомянутый проект был закрыт при Януковиче при вложениях в 25 миллионов долларов. К 2013 году разработчик — КБ "Южное" — не представил даже проектной документации. Позже при Порошенко было вложено ещё 3,7 миллиарда гривен, но нового оружия так и не появилось.

По данным украинских СМИ, в феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил, что с "Южным" подпишут контракт об изготовлении опытного дивизиона "Сапсана", проходящего под названием "Гром-2" (экспортный вариант). Но пока ясности в вопросе нет.

Украина при этом приняла на вооружение старый ракетный комплекс "Ольха" с дальностью поражения от 70 до 120 километров, созданный киевским КБ "Луч". До Москвы, впрочем, он не достанет. Ещё одну разработку — антикорабельную ракету "Нептун" — армия получила в 2020 году. Она также сделана на основании советских разработок.

К 2022 году у украинцев может появиться ракета "Тайфун-1" (аналог "Града"), но к Москве он и близко не подлетит. Чтобы получить действительно опасное оружие, Украине нужны огромные деньги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что Украина не может ждать милостей от Запада. Но по факту Киев закупает у Лондона ракеты. Великобритания продаст Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты класса "воздух-земля" для самолётов. Стоимость одной ракеты — 100 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает газета The Times, Великобритания ведёт переговоры о продаже Украине малогабаритных управляемых ракет MBDA Brimstone в вариантах корабельного и авиационного базирования. Ракеты в корабельном исполнении должны быть установлены на "патрульных катерах" ВМС Украины.

Скорее всего, корабельный вариант ракетного комплекса Brimstone должен стать основой ракетного вооружения восьми планируемых к строительству для ВМС Украины ракетных катеров по проекту группы Babcock на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50.

Конкретно эта сверхзвуковая и самонаводящаяся ракета находится на вооружении Британии с 2005 года и применялась на Ближнем Востоке. Сколько их Украина сможет купить, неизвестно, да и неважно: до Москвы они всё равно не долетят. Так что, кроме грозных заявлений, Киеву пока предложить ровным счётом нечего.

Впрочем военные эксперты НАТО, Пентагона и стран ЕС прекрасно понимают: стоит Украине, как она пугает и обещает, "дёрнуться" в сторону России ракетами или танками, кораблями или войсками — она прекратит своё существование за три-семь дней.