Россия и Турция могут разработать совместный истребитель

О том, как Су-57 оценили в британских, американских и французских СМИ, а также о причинах и степени объективности каждой конкретной оценки рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Британия может сдаться

— В зарубежных СМИ появилась интересная информация о Су-57 — нашем истребителе пятого поколения. В частности,

в британской Daily Express,

Opex360 (СМИ при Генштабе Франции),

The National Interest (США),

The war is boring (США).

Daily Express опубликовала статью о том, насколько Су-57 стоит бояться: на самом ли деле это истребитель пятого поколения с соответствующей силовой установкой, режимом невидимости (стелс-технологии), и несущий действительно все виды вооружений, о которых шла речь.

Су-57 — это истребитель, который является не сиамским близнецом, но параллельным изделием с американским F-35. Это определило его судьбу. То есть каждый раз, когда западные СМИ пишут о Су-57, они сравнивают его с F-35. И конечно, F-35 из этого анализа выходит победителем.

Вот только не учитывают почему-то западные СМИ то, что Счётная палата Конгресса США насчитала не менее 400 недоработок у F-35.

Су-57 построен позже на 15-20 лет. Естественно, он учитывает все недочёты, с которыми столкнулся F-35, когда только-только выходил на пятое поколение. В данном случае американцы были первооткрывателями, а мы работали уже с учётом их ошибок. Тем не менее западная пресса продолжает утверждать, что F-35 совершеннее Су-57.

В Daily Express публикация, наоборот, пугала британцев возможностями нашего истребителя: он и летает в два раза быстрее, чем западные истребители, и вооружён гораздо лучше (в том числе гиперзвуковой управляемой ракетой — ГЗУР), обладает очень хорошими "глазами" — это авионика бортовая, которая перекрывает заднюю и переднюю полусферы.

Британские читатели, которые давали свои комментарии в электронном виде под статьей, прямо писали, что если Россия вооружится Су-57, то Британии можно сразу сдаваться России.

Американцы видят конкурента

— В американских The National Interest и The war is boring акцент делался на том, что истребитель не так хорош (скорее, четвёртое поколение). И вообще-то его нет, а вот у нас (у американцев) F-35 есть. Естественно, фигурировало то, что Су-57 может быть в двух моторизациях и с изделием 30, и с нынешней моторизацией. Естественно, лягнули копытом за то, что были проблемы во время испытаний, и один прототип упал. И дескать, когда он появится в войсках, мы не знаем.

Я могу сказать следующее. Да, F-35 будет праздновать в этом году пятисотый экземпляр, из которых более 350 поставлено в американские войска и 100-150 поставлено за границу. Но ещё раз напоминаю: Су-57 только заканчивает свои ходовые испытания, а F-35 уже давным-давно летает и продаётся. И как бы он ни продавался, мы помним, сколько стоит его техобслуживание. Да и цена у него в три раза выше, чем у нашего истребителя. Так что в данном случае, мне кажется, аргумент не годится.

Тем не менее до 2028 года должно быть поставлено 70 машин в войска. Самолёт запущен на конвейер — это уже не прототипы. Первые две-три машины (информация достаточно секретная), скорее всего, уже в войска поступили, потому что таков план сдачи. В следующем году не менее трёх-пяти машин, и далее нарастающим графиком. 70 аппаратов, конечно, далеко от 350 американских, но у нас есть график смены поколений, хорошо летает семейство Су-30 (34, 35 и другие) и штурмовик "Грач". Даже не говорю о МиГах, в том числе новейшем, потому что полностью модифицирован МиГ 31К (К — "Кинжал") с гиперзвуковым оружием на борту. Поэтому срочной необходимости выпустить Су-57 нет. Не говоря о том, что мы будем тщательно дорабатывать самолёт. Бывает много модификаций по мере выпуска:

у танков,

истребителей.

То есть мы выгадываем время и выигрываем от того, что выпускаем не сразу десятками экземпляров новый аппарат.

Так что американцы необъективны, хотя их настрой понять легко. То есть мы породили самолёт-конкурент, поэтому The war is boring и The National Interest пытаются показать, насколько он плох и насколько F-35 хорош.

F-35 настолько "хорош", что Турция от него отказалась. Но она не изменила своё решение о закупке наших систем ПВО поколения С-300-400.

Американцы пригрозили и реализовали свою угрозу запретить Турции участие в программе F-35 Lightning II. Возвращаясь из Сочи с переговоров в первых числах октября (о чём Владимир Путин упоминал на заседании "Валдай-клуба"), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецкому издательству Turkiye на борту самолёта, ещё летя над Чёрным морем, подтвердил, что Россия думает сотрудничать с Турцией "в области создания двигателей и самолётов". Турция в данном случае думает о Су-57. Ещё два года назад на аэрокосмическом салоне в Жуковском МАКС Эрдоган говорил о возможности приобретения Су-57. Мало того, в данный момент Турция занимается разработкой собственного истребителя. Пока это проект TF-X. И она нуждается в партнёрах, которые вместе с ней занимались бы этим самолётом.

Мы можем с Турцией не только реализовать Су-57 на перспективу, но и принять участие в разработке совместного истребителя.

Например, пакистанский истребитель был создан на основе китайского в режиме китайско-пакистанского сотрудничества, а вообще является дериватом от нашего МиГа. Его у Пакистана думает закупать Азербайджан. Россия также разрабатывала с Индией новый проект истребителя.

А может быть, мы придём к коммерциализации проекта Checkmate — это истребитель, который только-только был анонсирован и является не очень дорогим одномоторным представителем семейства "Сухих". Он позволяет ускоренное производство и может быть хорошим вариантом для такой региональной державы, как Турция.

Франции нужен союз

— Объективнее всех были французы, потому что в Opex360 они выразили следующую мысль: да, русские создали новый перспективный самолёт с развитием, который способен на то, на что способен (тут французы не могли себе отказать) их Rafale. Имеется в виду управление беспилотником. У французов давно проведено испытание полётов "спарки" Rafale с беспилотным летательным аппаратом. У них он называется nEUROn. Теперь россияне сделали то же самое. Поэтому это действительно перспективный истребитель, который уже показал класс игры на испытаниях. И не приходится сомневаться, что Россия возьмёт его на вооружение. Ещё он будет снабжен гиперзвуковой управляемой ракетой.