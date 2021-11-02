Ответ РФ на провокации ВМС США в Чёрном море будет асимметричным

Два крупнейших корабля 6-го флота США находятся Чёрном море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. Ответ России — не на поверхности.

Речь идет об эсминце Porter, вооруженном крылатыми ракетами, и о флагмане 6-го флота США, корабле управления Mount Whitney. В заявлении руководства 6-го флота говорится, что их миссия будет способствовать "дальнейшему укреплению сотрудничества между силами США и НАТО на море".

Путин призвал смотреть на корабли США сквозь прицел

На этот демарш обратил внимание Владимир Путин, который подчеркнул на совещании с представителями ВПК, что надо укреплять оборону страны в связи с общей военно-политической ситуацией.

"Даже сейчас военный корабль США вошел в Чёрное море, и мы можем видеть его в бинокль или прицел наших систем обороны", — сказал Путин.

Ранее жёстко по этому поводу высказался и глава МИД Сергей Лавров, который считает, что такие манёвры являются частью последовательной политики Вашингтона по разжиганию конфронтации между Россией и ее соседями по Чёрному морю.

"Идут разговоры о создании новых военно-морских баз на черноморском побережье Румынии или Болгарии, подчеркнул глава МИД в воскресенье на полях саммита G20 в Риме.

По словам Лаврова, НАТО стремится "научить нас жить" и "заставить Россию подчиниться".

Эксперт: нервы у русских моряков гораздо крепче

Как сказал Pravda. Ru, капитан 1 ранга, военный эксперт Василий Дандыкин американцы будут взаимодействовать в Чёрном море с Турцией, Болгарией и Румынией — членами НАТО, не забудут и Грузию с Украиной.

"Флагман Mount Whitney — это корабль достаточно большого водоизмещения — напичкан электроникой, специально создан под управление. Он уже, кстати, приходил в Чёрное море во время 5-дневной войны в августе 2008 года. И сейчас пришел для координации взаимодействия. то ли в операции, то ли в учениях", — сказал Василий Дандыкин.

Он напомнил, что всегда есть легенда учений или операций, в Чёрном море, это, как правило, "поддержка демократии Украины", её суверенитета от "агрессии северного соседа".

Конечно, за кораблями ВМС США следят и внимательно, с учётом того, как они объявляют, что два самолета потопят два флота, отметил эксперт.

"Это такая провокация — это начало нападения на суверенную державу — Российскую Федерацию. Соответственно, ответ будет неминуемый и очень серьезный. Определенное предупреждение было и летом английскому Defender, сказал Василий Дандыкин.

"Надо относиться к этому очень серьезно. По большому счету, это игра на нервах. Я надеюсь и верю из своего опыта, и из службы на Советском военно-морском флоте, что нервы у нас гораздо крепче. Поэтому походят, "повоюют" и уйдут опять за проливы", — добавил капитан.

Почему это серьёзная ситуация

Вспомним инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году, послуживший поводом для начала полномасштабных действий США во Вьетнаме.

Сначала было столкновение американских кораблей и северовьетнамских катеров, что привело через день к атаке США на Вьетнам — американцы выполнили 64 боевых вылета. А спустя три десятилетия Агентство национальной безопасности США рассекретило документы, из которых следовало, что во втором инциденте военные силы противника отсутствовали вовсе.

Но президент Линдон Джонсон немедленно прервал трансляции передач по национальному телевидение, чтобы описать ужасное нападение на американские войска со стороны сил Северного Вьетнама, и запросил у Конгресса немедленное разрешение на военный ответ. В считанные дни тот принял разрешительный акт, и война во Вьетнаме развернулась в полную силу.

Ответ России будет асимметричным

Демонстрация чувства превосходства США в Чёрном море неуместно, так как это внутреннее море, в случае провокации проливы не дадут быстро ретироваться.

Но США не могут всерьез желать спровоцировать войну с Россией, так как Третья мировая война будет чрезвычайно разрушительной для всех сторон, включая континентальную часть США.

Вся идея этих демонстраций флага состоит в том, чтобы попытаться спровоцировать ответ со стороны России, а затем заявить, что это была неспровоцированная атака, которая заставит США защищаться. Это будут новые санкции, это будет война руками украинцев, это будет закрытие "Северного" и других "потоков".

Ответ России поэтому не на поверхности, он состоит в том, чтобы американцы не имели о нём никакого предварительного представления. Таким был ответ в Северной Осетии, Крыму, Сирии и даже в Венесуэле, когда Россия направила туда свои самолёты.

Читайте по теме: Война на пороге: к Крыму идёт флот США

Российская армия следит за эсминцем США в Чёрном море

Украина пугает ракетным ударом по Москве. Кремлю не страшно...