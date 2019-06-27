Представители российского посольства в Каракасе опубликовали информацию о том, что с территории Венесуэлы были вывезены российские военно-технические специалисты. Отмечается, что граждане России находились в республике в течение последних трех месяцев.
Сообщается, что специалисты из Российской Федерации были отправлены в Венесуэлу в рамках подписанного ранее договора о военно-техническом сотрудничестве. В южноамериканской стране россияне помогали установить различное оборудование, привезенное из России. Специалисты занимались обслуживанием техники, а также обучали персонал.
Также представители посольства отметили, что это нельзя рассматривать как российское военное присутствие на территории государства. Подчеркивается, что поездки военных специалистов в Венесуэлу не приведут к дестабилизации ситуации в регионе.
Напомним, что ранее в воздушной гавани Каракаса был замечен самолет Ил-62, прилетевший из России. Теперь стало известно, что российское воздушное судно прибыло в Венесуэлу за военно-техническими специалистами.
Фото: Pravda.Ru
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