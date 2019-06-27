Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Военные специалисты РФ вылетели из Венесуэлы

Силовые структуры » Министерство обороны print

Представители российского посольства в Каракасе опубликовали информацию о том, что с территории Венесуэлы были вывезены российские военно-технические специалисты. Отмечается, что граждане России находились в республике в течение последних трех месяцев.

Сообщается, что специалисты из Российской Федерации были отправлены в Венесуэлу в рамках подписанного ранее договора о военно-техническом сотрудничестве. В южноамериканской стране россияне помогали установить различное оборудование, привезенное из России. Специалисты занимались обслуживанием техники, а также обучали персонал.

Также представители посольства отметили, что это нельзя рассматривать как российское военное присутствие на территории государства. Подчеркивается, что поездки военных специалистов в Венесуэлу не приведут к дестабилизации ситуации в регионе.

Напомним, что ранее в воздушной гавани Каракаса был замечен самолет Ил-62, прилетевший из России. Теперь стало известно, что российское воздушное судно прибыло в Венесуэлу за военно-техническими специалистами.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Российской военной базы в Венесуэле пока не будет

Мадуро высказался по поводу быстрого ухода корабля США из Венесуэлы

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы каракас венесуэла армия россии новости армии военные новости россия и венесуэла военные специалисты
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Популярные мифы о молочных продуктах
Здоровье и профилактика
Синдром желтого ногтя
Здоровье и профилактика
Шесть продуктов, которые бодрят лучше кофе
Новости Все >
Число пострадавших в результате катастрофы Ан-24 возросло до 22 человек
Армия ПНС заняла город Гарьян к югу от Триполи
Военные специалисты РФ вылетели из Венесуэлы
В Колумбии неизвестные атаковали военную базу
Морские пехотинцы КФл провели двустороннее тактическое учение
На КФл впервые применили разведывательно-ударный контур
Артиллерия в ЦВО обеспечила прикрытие войск в ходе совершения маршей
Морские пехотинцы КФл отразили высадку десанта на полигоне Аданак
Отказ от ДРСМД: мир на грани ядерной войны
Как предвыборная агитация помогает квартирным ворам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Общество
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Любовь Степушова Гибель Грузии: уроки для современной России Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Жириновский: нужно объединить с пригородами Москву и Санкт-Петербург
Президент ЮАР подтвердил планы по изъятию земель у белых фермеров
Популярные мифы о молочных продуктах
Виктория Скрипаль допустила, что ее дядя мог пойти на сделку с Великобританией
Гибель Грузии: уроки для современной России
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Кандидат в депутаты от партии Зеленского допустил в резюме 20 ошибок
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
Портфельный менеджер: золото в ЦБ России лежит на критический момент
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Исраэль Шамир: WikiLeaks погубили изменники
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
Гибель Грузии: уроки для современной России
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
ВЦИОМ: почти половина россиян не могут определить фейковые новости
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ