EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Украине отвели 5-7 дней до полного уничтожения Россией

Силовые структуры » Министерство обороны

Украина очень быстро прекратит свое существование в случае нападения на Россию. У военных РФ будет от пяти до семи дней, чтобы решить этот вопрос.

Украине отвели 5-7 дней до полного уничтожения Россией

Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, прозвучавшим в эфире радио «Говорит Москва», «российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум».

Киеву совершенно не выгодно начинать войну с Россией самостоятельно. Волошин также отметил, что киевские власти сами понимают степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта на Донбассе. Хотя газовые вопросы продолжают нагнетать обстановку.

Ранее руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной. Он отметил, что запуск "Северного потока-2" избавит Россию от "сдерживающего фактора", и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению".

Что характерно, Россия неоднократно заявляла, что даже и после запуска СП-2 не готова отказываться от транзита газа через Украину. Но тема постоянно муссируется и преподносится Украиной как основное сегодня свидетельство "агрессии" России.

Европа, впрочем, данным сентенциям с удовольствием внимает. Весной представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что европейские учения , "Defender Europe 2021" прошли именно против России.

То есть призыв "защити Европу" направлен на то, чтобы в акваториях от Балтийского до Чёрного морей репетировалась война с Россией. 

С учетом того, что обычно учения всегда ведутся против некоего абстрактного "потенциального противника", такие прямые заявления умными не назвать.  Даже если все знают, что это за противник. 

Арестович просто лишний раз показал, что характерная мечта  Украины - это "повоевать чужими руками". Собственно, именно поэтому она так хочет в НАТО. И даже пытается шантажировать Запад.

Не так давно лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому. Оставь Украина ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. А нам бы давали деньги на его обслуживание, как это происходит во многих других странах".

Но пока приходится довольствоваться  военными учениями по "освобождению Крыма".  Аналитики считают, что учения могут быть репетицией не столько захвата Крыма, сколько попыткой взять Донбасс по "карабахскому сценарию".

Конечно, Украина — это все же не Азербайджан. По словам авторов канала "Мышь в овощном", "что же до использования данного подхода к Крыму — то в настоящее время и на обозримую перспективу это будет с высокой долей вероятности означать конец Украины в ее нынешнем виде".

Так что украинские военные - которые пребывают в некотором адеквате -  не верят у успех подобной военной авантюры. Например, Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил о том, что Украина в первые 10 дней войны с Россией гарантированно потеряет по 10-12 тысяч человек.

Хотя не факт, что у Украины будут эти 10 дней. Вероятнее всего, независимое государство Украина перестанет существовать (в случае такого конфликта) за 2-4 либо за 3-5 дней - так считают генералы Пентагона и военные специалисты НАТО. 

Одним словом, не стоит Украине это проверять "в реальности", ой не стоит...

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Куратор: Александр Артамонов
Темы всу пентагон северный поток-2 нагорный карабах
Новости
Экс-глава НАТО: Путин ожидал приглашения России в альянс
"Мне могут причинить вред": разоблачительница Facebook опасается за свою жизнь
Садальский обрушился на нового директора МХАТа: "Прохиндей от искусства"
Бывшей участнице "Пацанок" грозит тюрьма за поцелуй с девушкой у мемориала ВОВ
В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19
Асмус рассказала о госпитализации дочери: "Круговорот капельниц"
Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии
В Германии назвали причины, по которым СП-2 не запустится до конца года
В Хабаровском крае закрыли ТЦ и алкомаркеты: в автобус только с QR-кодом
Арабские шейхи до "Спартака" планировали приобрести акции двух других клубов
Последние материалы
В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19
Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии
Асмус рассказала о госпитализации дочери: "Круговорот капельниц"
В Германии назвали причины, по которым СП-2 не запустится до конца года
В Хабаровском крае закрыли ТЦ и алкомаркеты: в автобус только с QR-кодом
Арабские шейхи до "Спартака" планировали приобрести акции двух других клубов
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
В России расширили список доходов, из которых будут удерживать алименты
Сбербанк продаст несколько дочерних компаний в Европе
Винокур признался, что женился по расчёту
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Здоровье
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак после отъезда из страны: "Счастлива в Риме"
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Дмитрий Соколов "Херики-оники": во что играют школьники на задней парте Дмитрий Соколов Любовь Степушова Заберите ваш хиджаб: Франция вынудила Совет Европы отменить скандальную акцию Любовь Степушова Вадим Горшенин Мау посадил бы Ломоносова за решётку? Вадим Горшенин
Мир. Новости мира
Daily Mail рассказала, как Зеленский преследовал Байдена в Глазго
Шоу-бизнес
На 40 дней со дня смерти супруги Шаляпин устроил концерт вместо поминок
Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"
Общество
Разин считает, что дни Зеленского сочтены: "Очень сильно рискует"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников