Украине отвели 5-7 дней до полного уничтожения Россией

Украина очень быстро прекратит свое существование в случае нападения на Россию. У военных РФ будет от пяти до семи дней, чтобы решить этот вопрос.

Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По его словам, прозвучавшим в эфире радио «Говорит Москва», «российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум».

Киеву совершенно не выгодно начинать войну с Россией самостоятельно. Волошин также отметил, что киевские власти сами понимают степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта на Донбассе. Хотя газовые вопросы продолжают нагнетать обстановку.

Ранее руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной. Он отметил, что запуск "Северного потока-2" избавит Россию от "сдерживающего фактора", и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению".

Что характерно, Россия неоднократно заявляла, что даже и после запуска СП-2 не готова отказываться от транзита газа через Украину. Но тема постоянно муссируется и преподносится Украиной как основное сегодня свидетельство "агрессии" России.

Европа, впрочем, данным сентенциям с удовольствием внимает. Весной представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что европейские учения , "Defender Europe 2021" прошли именно против России.

То есть призыв "защити Европу" направлен на то, чтобы в акваториях от Балтийского до Чёрного морей репетировалась война с Россией.

С учетом того, что обычно учения всегда ведутся против некоего абстрактного "потенциального противника", такие прямые заявления умными не назвать. Даже если все знают, что это за противник.

Арестович просто лишний раз показал, что характерная мечта Украины - это "повоевать чужими руками". Собственно, именно поэтому она так хочет в НАТО. И даже пытается шантажировать Запад.

Не так давно лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому. Оставь Украина ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. А нам бы давали деньги на его обслуживание, как это происходит во многих других странах".

Но пока приходится довольствоваться военными учениями по "освобождению Крыма". Аналитики считают, что учения могут быть репетицией не столько захвата Крыма, сколько попыткой взять Донбасс по "карабахскому сценарию".

Конечно, Украина — это все же не Азербайджан. По словам авторов канала "Мышь в овощном", "что же до использования данного подхода к Крыму — то в настоящее время и на обозримую перспективу это будет с высокой долей вероятности означать конец Украины в ее нынешнем виде".

Так что украинские военные - которые пребывают в некотором адеквате - не верят у успех подобной военной авантюры. Например, Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко говорил о том, что Украина в первые 10 дней войны с Россией гарантированно потеряет по 10-12 тысяч человек.

Хотя не факт, что у Украины будут эти 10 дней. Вероятнее всего, независимое государство Украина перестанет существовать (в случае такого конфликта) за 2-4 либо за 3-5 дней - так считают генералы Пентагона и военные специалисты НАТО.

Одним словом, не стоит Украине это проверять "в реальности", ой не стоит...