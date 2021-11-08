В Белоруссию поедет ядерное оружие РФ, на Украину - американское

Глава РФ и РБ, подписав 28 программ, направленных на укрепление Союзного государства (СГ), приготовили немало сюрпризов для Запада.

Есть мнение, что Москва и Минск согласовали планы использования тактического ядерного оружия (ТЯО) для отражения военных угроз со стороны НАТО.

Ранее в документе было прописано, что РФ и Белоруссия рассматривают любые насильственные действия, направленные против одной из участниц создаваемого объединения, как посягательство на Союз.

Таким образом, ядерное оружие являлось средством сдерживания агрессии. Так что вариант применения ядерного оружия РФ в ответ на крупномасштабную агрессию подразумевался уже тогда.

Новая военная доктрина, скорее всего, будет содержать более конкретные формулировки и определения ситуаций, а предлагаемые решения станут более жёсткими по отношению к вероятному противнику.

Напомним, сегодня применение ТЯО почти не регулируется международными документами. Именно эта ситуация позволила США притащить в Европу боезапас ядерных боеприпасов (ЯБП) разной мощности, которые в случае дня "Х" позволят использовать самолёты не только Пентагона, но и многих государств альянса.

Сегодня, согласно данным Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA), не менее 100 тактических ядерных авиабомб B61-3 и B61-4 с мощностью от 0,3 до 340 килотонн размещены в:

Германии,

Италии,

Бельгии,

Нидерландах,

Турции.

Их могут применять не только бомбардировщики, но даже экипажи истребителей F-1 и F-16. Осенью НАТО как раз и провели учения тактических ядерных сил Steadfast Noon-2021 с участием боевых самолётов из 14 стран альянса — учились бомбить врага. Ядерным образом, массированно. Кто враг? Понятное дело, Россия.

Как пояснил экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-полковник Леонид Ивашов, ещё в 2007 году Александр Лукашенко утверждал, что Минск не станет ядерной державой от наличия в стране ТЯО — ядерного оружия "малой" мощности (по сути, стирающего не города и континенты, а атакующие танковые армады, батальоны солдат, военную инфраструктуру).

В пример эксперты приводили Германию с размещёнными на её территории боезарядами США, не ставшую от этого ядерной державой.

Посол РФ в Минске Александр Суриков в то время также не исключил размещения в Белоруссии новых российских военных объектов такого типа.

Со своей стороны, генерал-лейтенант Николай Родионов, занимавший в СССР пост командующего корпусом противоракетной обороны, считал разумным возможное размещение в Белоруссии российских оперативно-тактических ядерных ракет (для "Искандеров", "Точек-У" и спецмин и снарядов для артиллерии большой мощности).

По мнению военного эксперта Сергея Верзилова, применение российского ТЯО возможно даже с использованием белорусских реактивных систем "Полонез". Также применять ТЯО могут Су-30СМ, которые поставляются Минску на льготных условиях.

К тому же, в стране есть как минимум 79 площадок для старта межконтинентальных баллистических ракет (МБР) стратегического назначения с подвижного комплекса "Тополь" (РС-12М).

А самое главное — соседняя, но уже "небратская" Украина свою точку зрения обозначила прямым текстом, разрешив США и НАТО фактически бесконтрольное пребывание на своей территории и ввоз ядерного оружия.

С этим вопросом — отдельная история.

"Верховная рада Украины внесла поправки в закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооружённых сил других государств на территории Украины". По нему стало возможным "размещение и пребывание иностранного вооружённого контингента для международных операций".

Мало того, как писала Pravda.Ru, ещё с 2015 года был разрешён "допуск на Украину иностранных подразделений с потенциальными носителями ядерного оружия или других видов массового поражения для краткосрочного размещения". Привозите, дескать, гости заморские, бомбы ядерные — будем Россию пугать, раз 20 лет назад Киев сдал свой (третий в мире!) ядерный арсенал.

Бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах в своё время заявил, что Россия "ударила в спину братскую Украину". По словам Табаха, это произошло после того, как "Украина сдала ядерное оружие России под гарантию США, Европы" взамен на то, что РФ никогда не объявит ей войну. Впрочем Крым наша страна забрала, как мы видим, бескровно и "вежливо".

Кстати, экс-президент Украины Леонид Кучма призвал аж целого президента США Дональда Трампа извиниться перед Украиной за то, что "ядерный клуб" обманул Киев. Трамп, естественно, извиняться не стал.

При этом военные эксперты ЕС, США и Израиля отметили: если Украина всерьёз захочет восстановить ядерный потенциал и начнёт делать (откуда только?) ядерные ракеты, мины и снаряды, то Россия, "скорее всего, уничтожит такие объекты", причём при "молчаливом согласии мирового сообщества".

Таким образом потенциально у границ РФ с Украиной могут появиться ядерные ракеты (бомбы) США и НАТО, а в ответ к границам ЕС и Украины в Белоруссии наша страна может перебросить свой ядерный арсенал, который, как известно, до сих пор самый большой в мире…