Война с НАТО за Крым ожидается 11 ноября в Черном море

США намерены проверить на прочность Черноморский флот. 11 ноября F-15 и корабли ВМС могут устроить провокацию у Севастополя.

Не так давно, 21 октября 2021 года в Брюсселе были принят новый план по "обороне европейской и североатлантической зоны НАТО". Практически сразу после введения в действие этого документа события на юге России приобрели мрачный и тревожный оттенок.

Американцы в конце октября перегнали на авиабазу Граф Игнатьево в 400 километрах от Крыма пятерку F-15 Strike Eagle якобы для участия в совместных в ВВС страны-хозяйки учениях Castle Forge. Еще одна аналогичная боевая группа приземлилась на авиабазе Борча в Румынии.

Только главным тут оказались не учения с болгарами и румынами. Эти самолеты осуществили воздушное прикрытие флагманского корабля 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, завершавшего переход из Средиземного в Черное море.

То есть операция действительно рассматривалась как условно (или безусловно?) боевая.

Что характерно, в ней приняли участие турецкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа Boeing E-7T Wedgetail и его греческий аналог типа EMB-145 Erieye. Так что Mount Whitney начал свою "миссию" в Черном море максимально шумно.

Что он собрался там делать вообще — неясно до сих пор, так как моментально вместе с американским эсминцем УРО USS Porter ушел в грузинский порт Батуми, в котором отстаивается и сегодня.

Но россиянам подкинули другой вопрос — с германской авиабазы Рамштайн в сторону Крыму отправился самолет стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V/W Block 8 Rivet Joint. Именно он находился в указанном секторе 25 ноября 2018 года, когда украинские моряки пытались прорваться через Керченский пролив из Черного в Азовское море.

Он же был замечен возле Крыма 23 июня 2021 года, когда британский эсминец D36 HMS Defender заявился в в территориальные воды России возле Севастополя.

То есть альянс уже не скрывает, что готовит либо провокацию, либо военную операцию возле Крыма?

Как отмечает аналитик Сергей Ищенко, дата начала практически определена — это 11 ноября 2021 года. Американцы под видом права на "мирный проход" пригоняют корабли в любую точку планеты, где простираются чьи-либо морские границы, существование которых Вашингтон не признает.

Аналогичная ситуация уже имела место в Южно-Китайском море. А менее двух месяцев назад такая провокация была осуществлена и в заливе Петра Великого.

Россияне в принципе способны отвечать предупредительной стрельбой, но с учетом серьезности ситуации нужно уже думать, что мы способны противопоставить таким налетам.

Проблема в том, что кроме флотских бомбардировщиков посылать к месту назревавшего столкновения с ходу и некого. Если ставить на удар ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" — это без вариантов большая война с непредсказуемыми для всего мира последствиями. Но при очередной провокации остается только применять оружие по назначению.

Самое время вспомнить слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сказанные после принятия плана по обороне европейской и североатлантической зоны НАТО. Она заявила, что никто не имеет права атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море — что бы те не делали.

С учетом сложившейся ситуации они звучат конкретнее некуда. И что именно затевает НАТО в Черном море — уже понятно без объяснений.

После того, как Шестой флот ВМС США начал военно-морские операции в акватории Черного моря, Россия развернула полномасштабные учения по перехвату вражеских подлодок.

В проекте "Кстати" отмечают, что перемещения НАТО в Черном море мотивированы усилением "политику сдерживания" в отношении Кремля, однако "сдерживание" требуется по обе стороны. Наглядная отработка действий ВС РФ формата "Европа-2021" — предпоследнее предупреждение и попытка вернуть Киев к конструктивному диалогу.

По сути, повышая ставку на США, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон готовят "чёткий сигнал" для Москвы — у Украины есть союзники, которые заставят Россию заплатить в случае "расширения агрессии".

Морские военные учения ВМФ РФ, вполне могут быть расценены Киевом как та самая "агрессия", однако фактические данные демонстрируют — главный расчёт ВСУ сделан именно на союзников. Любых. Которые — как официально просил Киев — должны (!) взять для Украины и Крым (с Ялтой, Севастополем и прочими городами), и Донбасс…

"С незваными гостями раньше пытались действовать прилично — три раза предупреждали по радио на международной частоте, давали сигналы световые, стреляли трассерами поперек курса, отправляли самолет, который уложил несколько полутонных бомб поперек курса. Сейчас так возиться не будут. Три раза предупредили — и огонь на поражение" — пояснил военный эксперт и журналист Виктор Баранец.

Так что вряд ли военные манёвры по обе стороны конфликта поспособствуют возвращению к "нормандскому" формату.

А вот обстановку накалят до предела.