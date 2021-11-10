EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Война с НАТО за Крым ожидается 11 ноября в Черном море

Силовые структуры

США намерены проверить на прочность Черноморский флот. 11 ноября F-15 и корабли ВМС могут устроить провокацию у Севастополя.

Война с НАТО за Крым ожидается 11 ноября в Черном море

Не так давно, 21 октября 2021 года в Брюсселе были принят новый план по "обороне европейской и североатлантической зоны НАТО". Практически сразу после введения в действие этого документа события на юге России приобрели мрачный и тревожный оттенок.

Американцы в конце октября перегнали на авиабазу Граф Игнатьево в 400 километрах от Крыма пятерку F-15 Strike Eagle якобы для участия в совместных в ВВС страны-хозяйки учениях Castle Forge. Еще одна аналогичная боевая группа приземлилась на авиабазе Борча в Румынии.

Только главным тут оказались не учения с болгарами и румынами. Эти самолеты осуществили воздушное прикрытие флагманского корабля 6-го флота ВМС США USS Mount Whitney, завершавшего переход из Средиземного в Черное море.

То есть операция действительно рассматривалась как условно (или безусловно?) боевая.

Что характерно, в ней приняли участие турецкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа Boeing E-7T Wedgetail и его греческий аналог типа EMB-145 Erieye. Так что Mount Whitney начал свою "миссию" в Черном море максимально шумно.

Что он собрался там делать вообще — неясно до сих пор, так как моментально вместе с американским эсминцем УРО USS Porter ушел в грузинский порт Батуми, в котором отстаивается и сегодня.

Но россиянам подкинули другой вопрос — с германской авиабазы Рамштайн в сторону Крыму отправился самолет стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V/W Block 8 Rivet Joint. Именно он находился в указанном секторе 25 ноября 2018 года, когда украинские моряки пытались прорваться через Керченский пролив из Черного в Азовское море.

Он же был замечен возле Крыма 23 июня 2021 года, когда британский эсминец D36 HMS Defender заявился в в территориальные воды России возле Севастополя.

То есть альянс уже не скрывает, что готовит либо провокацию, либо военную операцию возле Крыма?

Как отмечает аналитик Сергей Ищенко, дата начала практически определена — это 11 ноября 2021 года. Американцы под видом права на "мирный проход" пригоняют корабли в любую точку планеты, где простираются чьи-либо морские границы, существование которых Вашингтон не признает.

Аналогичная ситуация уже имела место в Южно-Китайском море. А менее двух месяцев назад такая провокация была осуществлена и в заливе Петра Великого.

Россияне в принципе способны отвечать предупредительной стрельбой, но с учетом серьезности ситуации нужно уже думать, что мы способны противопоставить таким налетам.

Проблема в том, что кроме флотских бомбардировщиков посылать к месту назревавшего столкновения с ходу и некого. Если ставить на удар ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" — это без вариантов большая война с непредсказуемыми для всего мира последствиями. Но при очередной провокации остается только применять оружие по назначению.

Самое время вспомнить слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сказанные после принятия плана по обороне европейской и североатлантической зоны НАТО. Она заявила, что никто не имеет права атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море — что бы те не делали.

С учетом сложившейся ситуации они звучат конкретнее некуда. И что именно затевает НАТО в Черном море — уже понятно без объяснений.

После того, как Шестой флот ВМС США начал военно-морские операции в акватории Черного моря, Россия развернула полномасштабные учения по перехвату вражеских подлодок.

В проекте "Кстати" отмечают, что перемещения НАТО в Черном море мотивированы усилением "политику сдерживания" в отношении Кремля, однако "сдерживание" требуется по обе стороны. Наглядная отработка действий ВС РФ формата "Европа-2021" — предпоследнее предупреждение и попытка вернуть Киев к конструктивному диалогу.

По сути, повышая ставку на США, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон готовят "чёткий сигнал" для Москвы — у Украины есть союзники, которые заставят Россию заплатить в случае "расширения агрессии".

Морские военные учения ВМФ РФ, вполне могут быть расценены Киевом как та самая "агрессия", однако фактические данные демонстрируют — главный расчёт ВСУ сделан именно на союзников. Любых. Которые — как официально просил Киев — должны (!) взять для Украины и Крым (с Ялтой, Севастополем и прочими городами), и Донбасс…

"С незваными гостями раньше пытались действовать прилично — три раза предупреждали по радио на международной частоте, давали сигналы световые, стреляли трассерами поперек курса, отправляли самолет, который уложил несколько полутонных бомб поперек курса. Сейчас так возиться не будут. Три раза предупредили — и огонь на поражение" — пояснил военный эксперт и журналист Виктор Баранец.

Так что вряд ли военные манёвры по обе стороны конфликта поспособствуют возвращению к "нормандскому" формату.

А вот обстановку накалят до предела.

Готовы ли флоты НАТО и США к настоящему бою
Куратор: Александр Артамонов
Темы всу черное море аннегрет крамп-карренбауэр
Новости
Захарова назвала одну из причин того, почему беженцы идут в ЕС
Актёр Стебунов рассказал о разговоре с Ефремовым незадолго до ДТП
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Мурашко заявил о высокой эффективности QR-кодов в пандемию COVID-19
Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права - Клишас
Наташу Королёву сняли на видео с детской коляской
Минздрав: текущая волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих
Пересильд ответила на слухи о поклоннике, купившем ей билет на МКС
Варшава наращивает армию на границе с Белоруссией - Блащак
В МИД заявили, что обвинения Польши в адрес РФ из-за мигрантов переходят границы
Последние материалы
Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права - Клишас
Олег Шеин: государство должно через налоги забрать деньги у олигархов
Наташу Королёву сняли на видео с детской коляской
Минздрав: текущая волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущих
Пересильд ответила на слухи о поклоннике, купившем ей билет на МКС
Варшава наращивает армию на границе с Белоруссией - Блащак
В МИД заявили, что обвинения Польши в адрес РФ из-за мигрантов переходят границы
Аналитик Кочетков назвал условие для прямых поставок российского газа на Украину
Илон Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня
Путин против обязательной вакцинации - но его сильно уговаривают
Популярное
Мир. Новости мира
Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.

Минобороны Польши: белорусские силовики приближаются к лагерю мигрантов
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Экономика и бизнес
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Или нет?
Усам Оздемиров Зачем Запад превращает климатический саммит в ярмарку тщеславия? Усам Оздемиров Дмитрий Соколов "Космические зеркала" могут освещать Землю Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Владимир Жириновский выступил против революций Василий Амирджанов
Здоровье
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Бывший СССР
Казахстанский политик увидел подтекст в статье Лаврова и прокомментировал его
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Наука и техника
Врач-инфекционист Тимаков объяснил популярность вакцины "КовиВак"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников