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Автор Александр Шторм

Украина хочет топить корабли РФ в Азовском море

Силовые структуры » Министерство обороны

Киев намерен усилить своё присутствие в Азовском море, надеясь на подкрепление со стороны США, приславших корабли к морским границам России.

Украина хочет топить корабли РФ в Азовском море

В субботу, 13 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников во время визита на военно-морскую базу (ВМБ) в Бердянске "Схід" ("Восток") сообщил, что поручит ускорить её строительство.

По его словам, там планируется помимо военных кораблей разместить противокорабельные комплексы (ПКР) "Нептун", якобы способные поражать цели в радиусе до 300 км. Соответственно, под прицелом украинских ракет будут находиться любые морские цели и объекты, находящиеся в этой акватории.

Нужно учесть, что под прицелом закупленных Украиной турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 уже находятся цели в Донбассе и в Азовском море. И Украина собирается в 2022 году получить ещё одну партию, с которой можно применить планирующие авиабомбы класса MAM-C или MAM-L. Киев проявляет интерес к этим позициям, поскольку именно это оружие оказалось эффективным в борьбе против бронеобъектов и позиций артиллерии в недавней войне в Карабахе.

Украина вообще воспринимает Турцию как пример для подражания. А Турция не так давно приняла участие в военно-морских маневрах возле румынской Констанцы. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, эти учения являлись основной компонентой стратегии сдерживания.

При этом Киев не скрывает, что намерен усилить своё присутствие в Азовском море. Инфраструктура в Бердянске строится не только на средства МО Украины, но и на спонсорскую помощь американцев. Строительство базы по стандартам НАТО обойдётся как минимум в 4,5 млн долл.

Планируется, что там расположатся командование базы "Восток" и два дивизиона кораблей. По словам командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы, в Бердянске будет размещён и дивизион "Нептунов", направленных в в сторону РФ.

Исключать опасность этого нельзя, так как "Нептуны" были разработаны на базе советской ракеты Х-35, но имеют новую систему управления. Разработчики конструкторского бюро "Луч" до сих пор считаются профессионалами, так что дислокация "Нептунов" в Бердянске — это как минимум угроза судоходству в том регионе. Хотя новые системы ПВО РФ, конечно, их перехватят.

В ответ на новые вызовы Россия уже разместила на кораблях и субмаринах Черноморского флота (ЧФ) крылатые ракеты большой дальности "Калибр". А на берегу — соединения противокорабельных комплексов "Бал" и "Бастион", которые по своим тактико-техническим характеристикам сходны с ПКР "Нептун", надёжно перекрывают все попытки навредить России.

Но планы Украины нельзя сбрасывать со счетов.

Ранее Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Чёрного моря в Азовское. Согласно документу, который опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева.

Кроме того, в этот порт из Одессы прибудут:

  • поисково-спасательное судно "Донбасс";
  • малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман";
  • из Очакова Николаевской области — морской буксир "Корец".

Так что присутствие украинских военных в Азовском море — вопрос решённый. А вот как на эти угрозы отреагирует Россия — вопрос открытый и достаточно неоднозначный.

Русские украинцев и турок всегда били. Как будет на этот раз?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы ллойд остин азовское море алексей резников
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