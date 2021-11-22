В Генштабе назвали даты атаки Украины - под Новый год

Война с Украиной может стать реальностью, так как Киев планирует напасть на ЛДНР в Рождество, на Новый год или в первые дни января. Об этом говорят высокопоставленные источники в Генштабе.

Проблема в том, что информация, подтверждённая украинскими специалистами, говорит о том, что ВСУ действительно рассматривают "быстрый и злой карабахский сценарий" в отношении ЛДНР.

Сама операция может начаться в период с католического Рождества, под Новый год или в первые новогодние праздничные дни.

Украинские военные намерены с помощью подразделений нацгвардии, а также различных организаций-комбатантов (карательных батальонов, националистов и т. д.) войти на территории Донбасса и провести там зачистки местного населения.

Обнародованные планы СНБО при этом показывают, что жителей Украины на своих же территориях Киев поставит "живым заслоном" и будет создавать этим нужную картинку для мировых медиа. Цель у Киева простая — чтобы в этот конфликт ввязались США, военные силы НАТО и политические силы ЕС.

Россия уже высказывалась в том ключе, что любая агрессия со стороны Украины приведёт к завершению суверенной украинской государственности и будет нарушением так называемых "красных линий", о которых заявил президент Владимир Путин.

Опыт Грузии во время Олимпиады, в том числе с участием инструкторов и сил США и НАТО, наглядно продемонстрировал, чем заканчиваются такие авантюры.

По данным Пентагона, которые подтверждают и российские военные, в случае атаки Украины на ЛДНР или РФ, государство там просуществует от 600 минут до семи суток. Впрочем украинские эксперты вещают примерно то же самое. Например, глава разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что Россия сосредоточила у границ Украины более 92 тысяч военнослужащих

По его словам, которые приводят авторы паблика "Карточный домик: Россия", РФ готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

То есть военные России, по мнению Украины, якобы нанесут авиаудары и проведут артиллерийские и бронетанковые атаки.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины полагает, что за ними последуют:

воздушно-десантные атаки на востоке страны,

десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области,

вторжение через соседнюю Белоруссию.

Однако сенатор Константин Косачёв заметил: российская армия никогда не будет использоваться на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Запада о "нападении" России на Украину, заявил, что истерика нагнетается искусственно. Он подчеркнул, что провокаций в данном случае нельзя исключать.

По сути, обвиняют Россию "в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана", отметил Песков. В основном речь идёт о США.

Те и правда не остаются в стороне, например, глава комитета по внешней политике сената США Роберт Менендес предложил заранее внести в оборонный бюджет санкции против России за нападение на Украину:

"Сразу после начала военных действий со стороны России президент Байден должен будет утвердить перечень ограничений. Будут введены санкции и визовые ограничения в отношении российских военных, которые будут причастны к подготовке операции против Украины. Основные санкции коснутся российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, суверенного долга. Под ограничения попадут любые компании или физлица, связанные с планированием и осуществлением деятельности трубопровода "Северный поток — 2".

А вот известный деятель Юлия Витязева написала у себя логичный вопрос:

"У меня один вопрос: зачем так усложнять, если с помощью экономической блокады вынудить Украину сдаться в плен намного проще и дешевле?".