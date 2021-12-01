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Автор Любовь Степушова

Столтенберг объяснил, каким будет военный ответ НАТО России на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Генсек НАТО объяснил после саммита в Риге 30 ноября, каким будет военный ответ организации на "новую агрессию РФ против Украины".

Столтенберг объяснил, каким будет военный ответ НАТО России на Украине

Чего хочет Украина от НАТО

В Риге 30 ноября состоялся саммит НАТО на уровне министров иностранных дел.

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции против России, если Москва "выберет наихудший сценарий", и активизировать военное сотрудничество с Киевом.

"Мы призываем союзников присоединиться к Украине в разработке пакета мер сдерживания", — сказал журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв в Ригу для переговоров с министрами иностранных дел стран НАТО.

"Мы надеемся, что если мы объединим силы, если мы будем действовать сообща, мы сможем сдержать президента Путина и демотивировать его в выборе худшего сценария развития событий, то есть военной операции", — сказал Кулеба.

Члены НАТО едины в намерениях "удержать" Россию от войны

Что решили в НАТО рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что альянс призывает Россию "возобновить диалог" "во имя мира и безопасности" в рамках Совета Россия-НАТО.

Генсек альянса так же отметил, что министры обороны стран НАТО подробно обсуждали "концентрацию российских сил возле границ Украины"-

"Ситуация на Украине и вокруг нее остается нестабильной и непредсказуемой. Нет уверенности в намерениях России. Мы видим значительную и необычную концентрацию сил, которая неоправдана и необъяснима. И в сопровождении повышенной риторики и дезинформации. И мы знаем, что Россия и раньше применяла силу против Украины и других соседей. Мы едины в нашей цели удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий", — сказал генеральный секретарь НАТО.

Среди инструментов "удержания" он указал, что "впервые в нашей истории произошло развертывание боеготовых войск в восточной части Альянса".

"И это размещение войск в восточной части Североатлантического союза, включая Черное море, а не только в Балтийском регионе", — уточнил генсек.

Каким же будет военный ответ? Самооборона Украины

На настойчивые вопросы журналистов, будет ли военный ответ, а не только политический или экономический, Столтенберг отметил, что настоящая поддержка Украине — это "обучение, наращивание потенциала,  также военного потенциала, и оборудование":

"И это настоящая поддержка. Это увеличивает порог для принятия Россией решения в очередной раз совершить вторжение на Украину. Потому что усиление вооруженных сил Украины — это способ помочь ей реализовать свое суверенное право на самооборону".

"Я был в Одессе, где инструкторы НАТО, эксперты помогают им  в создании военно-морского потенциала Военно-морской академии", — привёл пример Столтенберг.

По его словам, НАТО надо "быть бдительными и присутствовать", а также анализировать данные разведки, чтобы "продолжать оценивать, что еще нужно сделать".

Есть ли у Украины шанс вступит в НАТО? Есть, но нужен консенсус

Генсек НАТО сообщил, что министры обсудят следующую Стратегическую концепцию альянса, которая будет принята на Мадридском саммите в следующем году.

Известно, что один из пунктов этой концепции — глобальность. Но не за счет включения новых членов, а за счет сотрудничества с далекими в географическом плане странами (Австралией, Южной Кореей, Колумбиейи т. п.) для "противодействия общим угрозам".

Столтенберг отметил, что НАТО в рамках решения саммита в Бухаресте в 2008 году не отказывается от приёма Украины в НАТО, но чтобы стать членом блока, "вы должны соответствовать стандартам НАТО, и должно быть соответствующее решение 30 союзников".

Россия не вмешивается, она ответит

Главный посыл — Россия не имеет право на вето, ни права вмешиваться в этот процесс.

Россия и не вмешивается, она ответит. Президент России Владимир Путин ранее ответил, что Россия будет вынуждена действовать, если НАТО под руководством США разместит на Украине ракеты, способные поразить Москву за считанные минуты.

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