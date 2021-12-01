Американский генерал предрёк Украине разгром в случае войны с Россией

Украинскую армию ожидает разгром в случае вооружённого столкновения с РФ. Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его мнению, Украина не сможет сделать так, чтобы Россия понесла серьёзные потери и отступила в ходе конфликта. Он убеждён: вооружённые силы страны плохо подготовлены к возможному сражению с РФ.

"Украинские солдаты в последние годы проявляли большое мужество, самоотверженность, целеустремлённость. Однако они не готовы к битве с Россией", — сказал Ходжес в интервью изданию Gazeta.pl.

Он также уточнил, что Украина уже на протяжении нескольких лет участвует лишь в "позиционном конфликте" в Донбассе. Манёвренную войну, по мнению генерала, армия государства не выдержит.

Ранее Ходжес рекомендовал западным политикам проводить больше тренировок в Чёрном море с участием НАТО.

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