Американские "короли мух", или Насекомые — боевые киборги

США постоянно находятся в поиске новых видов вооружений — в том числе, биоэлектронных. DARPA, Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны (Defence Advanced Research Projects Agency), запустило 15 лет назад программу создания гибридной микроэлектромеханической системы (МЭМС или по-английски Hybrid-Insect MEMS), спаренной с живым организмом. Целью является дистанционное управление биологическим объектом при помощи вживлённых имплантатов.

Создание даже не киборгов, а идеальных живых солдат, подчиняющихся не задумываясь любой команде, исходящей из центра принятия решений — хрустальная мечта многих поколений генералов. В данном случае эти исследования идут вразрез с чисто механическим направлением, предполагающим постепенное замещение человека роботами на поле боя.

Этому есть вполне понятное объяснение: человеческий материал гораздо более износостойкий по сравнению с машиной. В отличие от живого сердца, ни один механизм не может функционировать 60 лет подряд, а то и больше, без остановки на капитальный ремонт.

Кроме того, как ни цинично это звучит, для DARPA человеческий материал гораздо дешевле и доступнее сложных дорогостоящих аппаратов. Согласно главе Давосского форума Клаусу Швабу, в мире слишком много лишних людей. Хорошо известно, как, например, действуют на поле боя чёрные трансплантологи, занимающиеся незаконным изъятием органов у раненых и умирающих. В этой связи гораздо проще создать "армию зомби", чем рой роботов, которые не только затратны, но и требуют периодических регламентных работ для того, чтобы выполнять поставленную задачу. Помимо всего прочего, идеальные солдаты не требуют сложного обучения оператора, а вполне откликаются на вербальный интерфейс. Такие солдаты — идеальные исполнители любой миссии, о которой они никогда никому не сумеют рассказать.

Получается, то, что раньше могли делать адепты чёрной религии вуду — жрецы-бокары — создавать слепо подчиняющиеся и ничего не требующие существа — теперь потенциально могут делать творцы тайных дел в секретных лабораториях.

Насекомые-шпионы

В свете вышеизложенного становится ясно, что DARPA не могла пройти мимо такого перспективного проекта создания нового вида вооружения. Ведь, как известно, самое страшное оружие — это сам человек.

В 2006 году DARPA выделила финансирование, утвердив программу Reliable Neural Interface Technology (RE-NET) для трёх исследовательских групп, работающих при Массачусетском технологическом институте и ещё в двух высших учебных заведениях, одно из них — австралийское. Речь идёт о компании "Оксли". Она стала единственным неамериканским исполнителем поставленной задачи.

Один из исследовательских центров — Microsystems Technology — так сформулировал свою миссию: разработка "тесно связанных интерфейсов между машиной и насекомым путём размещения микромеханических систем внутри насекомых на ранних стадиях метаморфоза".

Тогда, 15 лет назад, речь шла о создании так называемых "насекомых-киборгов" для передачи данных с датчиков, имплантированных в насекомое на стадии закладки куколки.

В 2008 году исполнители продемонстрировали исполнение задачи первого этапа: "управляемый полёт насекомых под контролем оператора". В своём заключении приёмная комиссия отметила, что явным преимуществом насекомых является вживление электродов, чипов и датчиков без хирургического вмешательства, на самом раннем этапе превращения личинки во взрослую особь. В то же время военным была продемонстрирована моль со встроенной в ​​ грудную клетку электроникой. Нейронные имплантаты были также успешно применены на тараканах. На насекомое наложили хирургическим путём электроды, которыми дистанционно управлял человек.

Примечательно, что функционирование "бортовой" электроники обеспечивается самим объектом при помощи преображения в электричество части энергии, выделяемой при движении крыльев.

По некоторым косвенным данным известно, что сейчас исследователи от оборонки работают над алгоритмами и оснасткой для стрекоз, пчёл, крыс и даже голубей. Кроме того, якобы в настоящее время уже саранча или кузнечики способны служить "дистанционно управляемыми детекторами взрывчатых веществ" с электродами, вживлёнными в ганглии, заменяющие насекомым мозг.

Предварительные результаты исследований ранее публиковались каждые 12 месяцев. Но в последние годы отчёты передаются только в закрытом режиме и не выносятся на широкое обсуждение международного научного сообщества. В настоящее время, по инсайдерской информации, на повестке дня утверждён переход к "окончательному решению", когда рой биоэлектронных существ выступит единым фронтом с двуногими, утверждая господство звёздно-полосатого флага в четырёх частях света.

К концу третьей фазы исследований на свет Божий явится летающий кибернетический организм, способный при помощи GPS выйти с точностью 5 м к цели, расположенной на расстоянии до 100 метров.

Апокалипсис и медицинские показания

Итоговая цель программы — сотворить искусственное существо-разведчик, способное исследовать окружающую среду или обнаруживать взрывчатые вещества, опасный газ и т. д. Помимо насекомых, биопрограммисты работают и с другими примитивными организмами — в данном случае, с древними рыбами — акулами. В настоящее время они учатся контролировать их движения при помощи нейронного имплантата. Причём оператор не только руководит движением животного, но и воспринимает окружающую среду через его органы чувств. Тем самым, обеспечивается обратная связь для отслеживания движения корабля противника или проверки акватории на наличие подводных мин.

В случае мирного использования этой оборонной технологии во благо человека, можно предусмотреть имплантацию электродной матрицы, встроенной в стент, подсаженный в мозг с помощью церебральной ангиографии. Теоретически такая терапия возможна по ряду медицинских показаний, в частности, при лечении паралича для восстановления способности человека к общению.

В военном плане, к сожалению, на ум приходит библейское апокалиптическое предсказание о появлении "короля мух", то есть дьявола, Вельзевула, повелевающего роем насекомых.