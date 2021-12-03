National Interest: РФ может украсть все секреты F-35

Упавший в Средиземное море истребитель F-35B Lightning II может оказаться предметом интереса и для Запада, и для России, считают американские эксперты.

Причём россияне вообще не выражали никакой заинтересованности в вопросе. Нет информации и о том, что российские подлодки пытаются оказаться в районе падения.

Но издание The National Interest обратилось к аналогичной истории времён холодной войны, когда в море рухнул F-14 Tomcat. Инцидент произошёл в сентябре 1976 года на авианосце "Джон Кеннеди".

Пару недель назад британский истребитель-невидимка упал в Средиземное море при взлёте с британского авианосца "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth). Запад тут же озаботился вопросом, как достать обломки, чтобы они вместе с секретами не достались россиянам.

В принципе, понятна озабоченность западных "союзников" — кому хочется терять передовое технологическое ноу-хау по истребителям пятого поколения.

The EurAsian Times сообщает: бригадный генерал США Саймон Доран сказал, "мы работаем над решением этой проблемы. Когда самолёт только упал, повод для беспокойства был. Но пилот в безопасности, а это самое главное".

Тем не менее подробностей по упавшему самолёту нет — где он, как его будут поднимать и будут ли вообще.

Напомним, в настоящее время на вооружении у британской армии находится 21 истребитель F-35B американского производства. Большая часть используется на авианосцах — "Королеве Елизавете" и "Принце Уэльском" (Prince of Wales). Модификация F-35B рассчитана на укороченный взлёт и вертикальную посадку (STOVL).

Данный F-35 — первый самолёт, сочетающий технологию малозаметности со сверхзвуковой скоростью и возможностями укороченного взлёта и вертикальной посадки.

Нужна ли России эта технология?

Как пояснил аналитик Мигель Миранда на сайте Aviation Geek Club, у русских и так есть вся нужная им информация.

Что до сравнений с инцидентом 1976 года, то он произошёл у побережья Скапа-Флоу (на Оркнейских островах Шотландии). В целом СССР был способен забрать самолёт под видом обычного рыбного лова, напомнил эксперт Аарон Аутрам. Но операция удачной не была.

Позже ВМС США прислали свой козырь — научную игрушку адмирала Риковера под названием NR-1, ядерную исследовательскую подводную лодку, идеально подходящую для такого рода задач. Самолёт нашли в полуразобранном виде, отметил научный и технический редактор из штата Вашингтон Итен Ким Лисер. То есть всё, что нужно, СССР узнал раньше.

В наши же дни, спустя две недели после падения британского F-35В из 617-й эскадрильи, его до сих пор… не нашли. Советник по нацбезопасности Комитета обороны Палаты общин сэр Стивен Лавгроув выразил надежду, что "эксперты знают, где находится самолёт".

При этом меры безопасности, которые должны не дать русским получить технологии, по словам Лавгроува, были приняты лишь частично.

Разумеется, если бы Россия хотела получить этот самолёт, она бы уже там побывала. Уж за 14 дней наши подводники скрытно дошли бы до места крушения, сняли бы с затонувшего самолёта всё интересное и также скрытно вернулись бы на базу в Севастополь.

Только вот нас эти технологии абсолютно не интересуют.

Как пишут в соцмедиа военные эксперты, российская технология "пониженной радиолокационной заметности" лучше американской. Наши ЗРК и ЗРС его видят, наводят на него свои ракеты и, значит, могут сбивать, а то, что сбиваемо, мало интересно.

Во-вторых, по бортовому радио- и электронному оборудованию наш Су-57 превосходит F-35B. А британцы своего невидимку, похоже, и сами найти не могут. Соответственно, не могут ответить на вопрос — почему F-35B "нырнул" с трамплина авианосца.

Так что ответы по этому кейсу придут, скорее всего, уже в 2022 году. России было бы любопытно, но не более того.