Как Россия, Донбасс и Белоруссия отразят нападение Украины

В России готовы к отражению нападения Украины на Донбасс — также в конфликт вмешается и Белоруссия. Военные и политики подробно рассказали, как именно Украина будет стёрта с политических карт.

На сегодняшний день примерно 125 тысяч украинских военнослужащих расположено рядом с границей донбасских республик. Они снабжены техникой, боеприпасами и ГСМ на несколько недель упорных боёв. Но ВСУ вынашивает план откровенного блицкрига — по мнению военных, части украинской армии "должны будут в течение суток выйти на границу с Россией".

Как пояснил руководитель ДНР Денис Пушилин, в случае ухудшения военной обстановки в Донбассе власти республики могут обратиться за помощью к Белоруссии и России, но в основном рассчитывают на себя.

Скорее всего, документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее — впрочем у Путина ещё со времен Медведева есть право на использование войск за границей.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в 2014 году Государственная Дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции.

Леонков подчеркнул, что если такое и произойдёт, то Россия не будет вводить сухопутные войска, а сосредоточит свои усилия в воздухе по примеру Сирии. Тогда два донбасских корпуса будут бить врага на земле, а авиация и ПВО России с воздуха остановят украинских штурмовиков.

По идее, Россия может целиком обеспечить безопасность данного региона, это показали последние учения — например, устроив над ЛДНР бесполётную зону.

"Дело в том, что Украина готова решать проблему только силовым путём, поэтому Россия вынуждена демонстрировать, что там люди с паспортами РФ (власти ДНР пообещали 100% граждан с паспортами) и просто так их никто не бросит", — отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Отметим, что силовой сценарий, рассматриваемый в Киеве, может привести, в том числе, и к тому, что ЛНР и ДНР Москва признает независимыми. Такие мнение высказали в Государственной Думе.

Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий, Россия просто не бросит около миллиона собственных граждан России.

А публицист Борис Рожин добавил, кроме очевидных поставок оружия, боеприпасов и прочей военной техники, в случае стремительного натиска украинских войск Россия может провести военную кампанию против ВСУ, схожую с операцией в Грузии в 2008 году.

На границе сейчас находится ряд частей с приданной техникой. Надо понимать, что Южный военный округ — один из самых оснащённых в современной российской армии.

К тому же в этот раз в конфликт в Донбассе может вмешаться ещё и Белоруссия. Президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия находятся в теснейшей связке — экономически, юридически, политически. И в случае конфликта с Украиной РБ поможет именно России.

Несмотря на то что общей границы у народных республик и Белоруссии нет, белорусские добровольцы вполне могут оказаться в Донбассе, и вряд ли им кто-то будет чинить препоны, полагает политолог Марат Баширов.

Скорее всего, точного повторения сценария 2008 года всё-таки не будет — за это время многое изменилось, и ряд проблем можно решать аккуратнее и эффективнее.

"Стоит добавить, что "красными линиями" в случае с Украиной является вступление в НАТО и/или размещение ударных ракетных систем на территории Незалежной. В случае атаки на Донбасс "Украина потеряет свой суверенитет и государственность", добавляли власти России.

При этом эксперты НАТО и Пентагона заявили, что в трагическом случае военных действий армия России сокрушит ВСУ в срок от двух до семи дней.

В проекте "Мэйдэй. Хроника пикирования" цитируют данные соцопроса: по ним каждый пятый россиянин не против повоевать с Украиной "за правду и территории".

Более ранний опрос показывал, что готовность идти на "локальную" войну на территории СНГ выразили 7%. 62% обозначали готовность принять участие в случае всеобщей мобилизации, 19% пойдут на войну добровольно в случае присоединения территорий. При этом 5% намерены отказываться воевать и уклоняться, а 13% собираются смотреть по ситуации.

"Пехота в большом количестве не потребуется, да и танки первыми не пойдут. Если произойдёт агрессия Украины, то операция будет воздушная и немного морская. ВКС РФ смели бы с неба остатки ВВС Украины, а флоты России — нейтрализовали бы оставшийся украинский флот, в том числе москитный", — заявил Pravda.Ru полковник в отставке, преподаватель одной из военных академий Александр И.

"Базы, склады хранения, военные подразделения, артиллерию и танковые соединения Украины нейтрализовали бы с воздуха ракетами наземных установок и кораблей, российской артиллерией. Железную дорогу бы остановили, вероятно, также разрушили бы стратегически значимые для ВСУ мосты, склады ГСМ и вооружения, электроподстанции", — считает офицер.

"Параллельно, как мне кажется, вовсю использовались бы силы РЭБ, велись элементы войны в киберпространстве, а спецназ бы разобрался со штабами и охранял особо опасные объекты типа АЭС. И уже потом — десант и ввод примиренческого экспедиционного корпуса", — заключил военный.

Кстати, ещё несколько лет назад военные эксперты американского Института Рона Пола отметили, что в случае войны "грозная для Донбасса украинская артиллерия замолчит практически немедленно, будучи стёртой с лица земли авиаударами, артиллерией или наземными ракетными ударами, как первоочередная цель".