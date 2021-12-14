Почему французский истребитель "Рафаль" — это ход конём для ОАЭ

Почему покупка Эмиратами истребителей "Рафаль" уже приобрела оттенок скандальности, станет ли очередной контракт французской "сделкой века”, а также о её истинной подоплёке рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

"Сделка века"

— Франция сумела продать ОАЭ большую партию истребителей на сумму 17 миллиардов евро. Истребитель "Рафаль" хорошо известен международному авиационному сообществу, с ним было связано много проблем. Этот французский истребитель сумел обойти наш Checkmate, потому что велись контракты у арабов на Су-75 (Checkmate одномоторный).

Сделка касается 80 единиц "Рафаля", многофункционального ударного истребителя, несущего комплект ракет MICA, ASMP-ракеты, в том числе и с ядерной боеголовкой. Достаточно быстрый самолёт, летает 1,8 махов. Хотя, это, конечно, не МиГ-31, который может до 3 махов поднять скорость.

Любопытно, что истребитель четвёртого поколения обскакал машины пятого поколения.

На истребители потрачено 16 миллиардов евро. На один миллиард ОАЭ берут 12 вертолётов французского оборонного концерна Airbus — это H-225M "Каракал", всепогодный боевой вертолёт.

"Рафаль" разрабатывался с 1980-х годов, а поступил в эксплуатацию в войсках в 2001 году. Всего произведено 175 "Рафалей". Самолёты обладают пониженной тепловой сигнатурой ввиду того, что у них S-образные воздухозаборники, поэтому снижена ЭПР (эффективная площадь рассеяния) самолёта. Он менее заметен на экранах, плюс у него стелс-технологии относительно невысокие.

Поставка начнётся в 2026-2027 годах. В самолётно-моторном парке ОАЭ есть 79 единиц F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол"). Это американский истребитель. И американские военные СМИ начали давно трубить, что арабы увеличат парк американских самолётов за счёт приобретения F-35 Lightning, у которого более 400 недоработок, с точки зрения Счётной палаты конгресса США. И это после 20 лет эксплуатации. При этом у них 200 единиц поставлено за рубеж, а 300 — для собственных нужд.

И тут на сцену вылетает наш Су-75 Checkmate, одномоторный истребитель пятого поколения, очень дешёвый. У него подбородковый воздухозаборник, ЭПР снижена не хуже, чем у "Рафаля", то есть эффективная площадь рассеяния — это стелс-технология, V-образное оперение, бортовое радиоэлектронное оборудование с полным перекрытием задней и передней полусфер при отслеживании возможного пуска по истребителю:

ракет,

лазеров и т. д.

Официально "Рафаль" продаётся по цене 80-125 млн долларов. Когда французы несколько лет назад объявили об очередной "сделке века", то ряд индийских изданий квалифицировал это как очередную "аферу века". Имеется в виду, что, наверное, был подкуп. Я этого не утверждаю, но тогда цена машины должна была составить 240 миллионов долларов — никак не 85 и не 124. Если вы те самые 15 миллиардов евро поделите на 80 машин, то придёте к цене весьма высокой — 175 миллионов евро (не долларов) за самолёт. То есть, французы торговали индийцам за 240 миллионов долларов, сделка сорвалась, и тут они продают ОАЭ за 175 миллионов евро (200 миллионов долларов).

Цена нашего Checkmate составляет 35 миллионов долларов (32 миллиона евро). А тут 175 миллионов евро. И ничего, ОАЭ говорят: "Мы берём". Удивительно.

Может быть, аргумент в том, что мы только показали Checkmate, а реально сделаем в металле в серии в 2023 году? Но "Рафали" должны поставляться в 2026-2027 годах. Ряд военных международных обозревателей и самых крупных агентств уже отметили, что теперь цена не является вроде бы самым весомым аргументом. Возможно, не аргумент для ОАЭ. Арабы — люди удивительные: они покупают французский "Леклерк", самый дорогой танк в мире, который боятся использовать, потому что он золота стоит. Да, он мало чем уступает нашим танкам T-90, но всё-таки похуже "Арматы", а стоит он столько, сколько F-35, самый дорогой истребитель американского производства.

Но американские СМИ, близкие к Пентагону, заявляют, что консультации продолжаются. То есть, может быть, несмотря на анонсированный контракт, эту "сделку века" постигнет судьба AUKUS, когда Австралия не взяла французские подлодки.

Ход конём

— Тем не менее ОАЭ берут сегодня машины французов. И тут вскрывается истина, что ОАЭ думают о том, как противостоять Ирану. Мир опять разделяется на полярные зоны. 20 лет оружие фактически не имело родины, то есть неважно, где использовали "Калашников":

в Афганистане,

Саудовской Аравии и т. д.

А тут выясняется, что если мы будем воевать против Ирана, то брать Checkmate не будем, а F-35 мы брать не хотим, потому что он "сырой".

Опять, как в эпоху "холодной войны", начинается разграничение по зонам влияния в военной экономике. Есть Штаты и их зона охвата, и есть Россия и её зона охвата.

Французы выбрали свою партию. Они как страна НАТО вооружают ОАЭ. Иран, конечно, враждебно отнесётся к тому, что ОАЭ, проведя переговоры с "Ростехом", неожиданно берут то, что брать не собирались.

Неожиданный ход конём: ОАЭ берут не американский, не российский, а французский истребитель. Он является всех устраивающим (по крайней мере, ОАЭ) решением: ни нашим, ни вашим.

Насколько такой истребитель эффективен в современной войне? Он принимал участие в вооружённых конфликтах в Афганистане, Ливии. Но там у другой стороны не было ВВС (военно-воздушных сил). То есть, когда эти страны говорят: "Самолёт принимал участие" или "Танк принимал участие" — надо смотреть, принимал участие или просто громил туземцев сверху.

Я недаром говорил о беспилотниках, которые вроде бы не входят в поколение, но постоянно роем летают рядом. То есть один такой суперистребитель столкнулся с роем беспилотников — и всё, плакали ваши денежки.

Потому что оружие должно быть простым, эффективным, недорогим. Им можно пользоваться как орудием — тем, что всегда под рукой, выполняет боевую работу и не стоит дорого.

Получается, что американцы утрачивают зону влияния, и ОАЭ хотят выйти из-под них. Американцы-то утратили, но мы не смогли приобрести. Включается логика холодной войны: мы к чему-то готовимся в районе Ирана. Мы, скорее всего, сможем продать Checkmate Ирану. Это будет хорошо для нас: всё-таки Checkmate будет летать не только в России, но и за рубежом.