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Автор Дмитрий Соколов

Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал

Силовые структуры

Последние несколько месяцев на границе России участились провокационные полёты боевых самолётов стран НАТО, а также приближение к территориальным водам страны военных кораблей альянса.

 

Данные события вызывают чувство тревоги. Военные Запада играют с огнём. Россия может ответить тем же. В данном контексте можно вспомнить случай времен "Холодной войны", когда военные стран Западной Европы буквально поседели от страха, наблюдая советский истребитель, который без пилота в кабине пересёк половину континента!

"Подарок" с неба

Эта невероятная история случилась 4 июля 1989 года, незадолго до окончания "Холодной войны". Одному из жителей сельской провинции Бельгии утром неожиданно захотелось прогуляться на свежем воздухе. Фермер вышел на улицу, а спустя мгновение его коттедж разлетелся на части от упавшего с неба советского истребителя МиГ-23М.

Откуда воздушная машина советских ВВС появилась в небе Бельгии, ответить никто не мог. Ситуация была удивительна ещё и тем фактом, что пилота в кабине не оказалось. Катапультирования перед падением также не проводилось. Создавалось впечатление, что самолёт пилотировал пилот-призрак, пролетевший над территорией Западной Европы более тысячи километров с полным вооружением на борту. Попыток сбить советский МиГ-23М ПВО стран НАТО не предпринималось. Правительства и военные круги Европы охватил настоящий шок, ведь истребитель мог нести ядерное или бактериологическое оружие.

Авария

 

По произошедшему инциденту было проведено подробное расследование, которое установило все детали происшествия. Оказалось, что МиГ-23М поднялся в воздух с территории советской военной базы, расположенной на территории Польши. Пилот, как и положено, находился в кабине.

Неожиданно опытный лётчик первого класса почувствовал, как самолёт слегка тряхнуло, а затем из левого воздухозаборника донёсся громкий хлопок. Истребитель начал терять тягу и пошёл на снижение. Согласно штатной инструкции пилот доложил о произошедшем в центр управления полётами, где ему предложили срочно катапультироваться.

Без пилота самолёт на бреющем полёте ушёл в сторону Балтийского моря, где должен был затонуть. Свидетели с Земли увидели, что у истребителя из двигателей пошёл дым. В его дальнейшей судьбе никто не сомневался. В свою очередь, командующий Северной группы войск генерал-майор В. Огнев доложил об инциденте вышестоящему командованию, сообщив, что самолёт ушёл на дно моря.

Одиночный полёт

F-16
F-16

Военные ошиблись. Истребитель не упал в воды Балтийского моря. Спустя некоторое время после того, как лётчик покинул кабину истребителя, самолёт "прокашлялся" и направился в сторону Западной Европы.

Поскольку работал автопилот, истребитель ровно держал высоту. Пока полёт проходил над территорией стран Варшавского договора, МиГ-23М автоматически давал правильный отзыв на запросы систем ПВО "свой-чужой", и его никто не трогал.

Затем путь истребителя пролегал в небе ФРГ, Франции, Нидерландов и Бельгии. Разумеется, ПВО НАТО засекла необычного "гостя" в своём небе. На перехват вышли два истребителя тактической авиации США F-16, базировавшиеся в Сустерберге. Поравнявшись с советским самолётом, американские военные пилоты побледнели: в кабине никого не было.

Логично предположив, что это испытания секретного советского самолёта, американцы, основательно испугавшись, вернулись на свой аэродром. Как значилось в отчётах, МиГ-23М не был сбит из-за опасения, что он мог оказаться носителем оружия массового поражения. В итоге самолёт пролетел три страны НАТО и упал, лишь когда у него закончилось горючее.

Естественно, СССР были направлены ноты протеста, а Бельгия получила материальную компенсацию в размере 685 000 долларов США. Но главное не в этом. Данный случай показал полную, в первую очередь моральную, беззащитность стран НАТО перед военными нашей страны. Можно быть уверенным, что и спустя тридцать лет ничего принципиально не изменилось.

Армен Гаспарян: Они офигели! - Истребитель НАТО около борта Сергея Шойгу
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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