Зачем в РФ принят нацстандарт массовых срочных захоронений

Российские власти 1 февраля 2022 года начнут применять национальный стандарт "Срочное захоронение трупов в мирное и военное время". По мнению экспертов, разработка такого документа связана с "ковидом" или возможной войной, сообщают "Новые Известия".

Новая разработка чиновников устанавливает стандарты погребения в братских могилах, нормативы, трудозатраты, количество техники и способ складирования покойных.

Ещё 13 сентября 2021 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило правила срочного захоронения трупов в мирное и военное время.

Технические подробности выписаны просто досконально. Сюда входят

разработка котлована для устройства братской могилы,

подготовка тел (останков) погибших для захоронения,

засылка первого ряда тел (останков) погибших,

раскладка второго ряда тел (останков) погибших в братских могилах и т. д.

В документе есть понятие "степени поражения города".

Согласно расчётам авторов стандарта, максимальные потери среди незащищённого населения, при котором степень поражения принимается за единицу, составят 30%.

В укрытиях погибнет 5% от числа жителей города.

В простейших укрытиях — до 10%.

На предприятиях в случае их поражения обычными средствами вооружений при гибели 55% работников потери будут считаться "полными безвозвратными".

Отметим, речь идёт о тысячах умерших. В целом, если Россию накроет подобный военный или пандемический мор, то хоронить людей будут в братских могилах длиной 20 метров, шириной 3 метра и высотой 2,3 метра.

Откуда вообще такие идеи у государственных мужей, населению не очень-то понятно. Как пояснил военный эксперт Виктор Баранец, закон готовился полгода. Так государство решило сыграть на опережение и застраховаться на тот случай, если дело пойдёт по критическому пути.

Впрочем "ковид" настолько бешеных цифр всё-таки не дал. Поэтому не понятно, к какой новой эпидемии готовятся российские власти.

Военный эксперт Александр Гольц считает, что раз начались подсчёты трудозатрат для сбора трупов, то авторы исходят из возможности применения оружия массового поражения. Ни землетрясение, ни извержение вулканов, ни торнадо такого эффекта не дадут.

Речь, по сути, прямым текстом идёт о войне. Баранец напомнил, что у России слишком много военных угроз и на западе, и на юге, и на севере.

Эксперты также считают: нельзя исключать, что нам придётся вводить войска не только в Донбасс, но и на большую Украину. Проблемы есть по всему периметру — от Белоруссии до Калининграда.

Со своей стороны, генерал-полковник Леонид Ивашов, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ, считает, что стороны активно готовятся к войне уже не первый год.

А обнародованные стандарты говорят не о локальном конфликте, а о военных действиях огромного масштаба. Чтобы такое устроить, нужен аналог Второй мировой войны.

Разумеется, в 90-е Россия умирала миллионами без всяких военных действий. Так что если нации придётся умирать тысячами, то надо выделять определённый персонал, определённую технику, деньги, вплоть до дров в крематории, до получения участков, Так Россия готовится к большим кризисам…

А вот доктор политических наук, профессор Юлий Нисневич считает, что документ просто закрывает какие-то дыры в прошлом законодательстве.

Росстандарт на обращение журналистов не дал ни одного внятного ответа, хотя очень интересно, кто и зачем инициировал создание нового стандарта о массовых захоронениях в самый пик "ковида" и противостояния Россия — НАТО. Из самого стандарта можно понять, что разрабатывался документ МЧС, а не минобороны или Роспотребнадзором.

Хотя активность государственников на тему кризисных ситуаций началась не вчера.

В той же Госдуме и даже Совфеде несколько лет назад проводились учебные эвакуации всех депутатов и чиновников. Как во времена СССР, по громкоговорителю людей просили взять с собой важные документы и пройти на улицу. Кроме того, отрабатывались учения с выходом в поле всех министерств и даже Центробанка "по войне".

Не тайна, что если страна резко и спешно начинает заниматься переоснащением боевых частей, то можно ждать крупномасштабной войны. Американцы не отстают и в рамках учений стратегических сил Global Thunder отработали нанесение массированного ядерного удара по России.

На этом фоне Европа тоже усиленно занялась модернизацией своего ядерного арсенала. А Вашингтон и вовсе намерен запустить в серийное производство обновлённую тактическую бомбу B61-12, которую могут использовать истребители F-16, Eurofighter и F-35 Lightning — её ещё называют "москвабойной". Цель её срочного внедрения — якобы "можно будет ударить по русским атомным оружием, но так, чтобы они не дали в ответ смертоносный массовый залп".

Своё оружие обновят и базы

Германии,

Бельгии,

Нидерландов,

Италии

и Турции.

На Украине же идёт срочная и массовая проверка бомбоубежищ…