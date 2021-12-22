НАТО готовит провокацию в Донбассе? Тревожные сигналы

На расширенном заседании коллегии министерства обороны России, состоявшейся 21 декабря, Сергей Шойгу сообщил о провокации, которую, по всей вероятности, готовят натовцы на восточных рубежах Незалежной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби официально опроверг эти обвинения также 21 декабря.

Несмотря на заявления из Вашингтона, из источников ДНР стало известно, что действительно в район дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи села Берёзовское прибыло подразделение разведки противника. По некоторым данным, экипировка бойцов бригады полностью соответствует натовской. Кроме того, в распоряжении XXV отдельной воздушно-десантной бригады УВС, дислоцированной поблизости от Авдеевки (район Донецка), оказались тепловизоры для снайперских винтовок. Одновременно стало известно о перехвате БПЛА "Валькирия" 54-й бригады украинской армии на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Но самой тревожной вестью, прозвучавшей в выступлении Сергея Шойгу, является следующая информация:

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Так что всё-таки похоже, что Североатлантический альянс задумал повторить свой излюбленный приём монтажа фейкового информационного вброса с обвинением Русского мира и его союзников в использовании боевых отравляющих веществ (БОВ).

"Адские колонны" коллективного Запада

Ещё свежа память о провалившейся грубой провокации США в Сирии в 2017 году, когда якобы армия использовала против ИГИЛ (организация запрещена в России) газ. Кадры с несчастными детьми из города Хан Шейхун (мухафаза Идлиб), которых обрабатывают "белые каски" (сотрудники ООН), облетели весь мир. Однако позднее правда выплыла наружу. Как выяснилось, именно боевики использовали БОВ, а люди, попавшие в кадр во время санобработки, неоднократно и с разрывом в несколько месяцев снимались в других "душещипательных" пропагандистских видеороликах "инженеров человеческих душ" из Пентагона.

Ещё более лапидарный случай грубого манипулирования общественным мнением нам предоставляет история с уничтожением Ирака. Тогда, в 2003 году небезызвестный звёздный генерал Колин Пауэлл тряс на трибуне заседания Совбеза ООН пробиркой со… стиральным порошком, который, как все помнят, американцы выдавали за оружие массового поражения. Эта беспардонная ложь вкупе с терактом против Башен-Близнецов в Нью-Йорке открыла путь американскому нашествию на Ближний Восток, последствия которого мир расхлёбывает и по сей день.

Впрочем, по заветам Франсуа Рене де Шатобриана, "ложь, повторенная тысячу раз, превращается в правду".

Как, например, то же дело об отравлении перебежчика Александра Литвиненко полонием-210 в 2006 году или сфабрикованная "деза" об интоксикации "Новичком" предателя Сергея Скрипаля в Лондоне в 2018-м.

Использование безотказного приёма построения образа бесчеловечного врага — это "конёк" западной пропаганды. Уже около 200 лет назад в наполеоновской Франции на полном серьёзе опасались "ужасных российских "козак", которые насаживают на пики младенцев и едва ли не пожирают их живьём. Впрочем, подобные россказни легли тогда на хорошо подготовленную почву. Ведь незадолго до этого "адские колонны" французского революционного генерал Луи-Мари Тюрро действительно насаживали в монархической Вандее младенцев на пики, а потом кидали их в огонь. Подобное, между прочим, проделывали и венгерские нацисты-мадьяры в эпоху Великой Отечественной войны на оккупированных территориях СССР.

Иными словами, Запад давно и безустанно творит зверства, каждый раз обвиняя в этом Россию. Для "псов-рыцарей" и их потомков такая клевета — аргумент для неустанного поршневого выдавливания Русского мира из Центральной и Восточной Европы вглубь материка.

Американские наёмники на славянской земле

К сожалению, если ложь о "пробирках" можно отнести к традиционным приёмам информационной войны, то вот присутствие американских ЧВК Academi (бывший BlackWater), как, похоже, и других наёмников из Greystone (аффилированная структура Academi), а также, возможно, и US Protection & Investigations, и DynCorp., явно имеет под собой основание.

Американские наёмники идут в бой каждый раз, когда надо исполнить грязную работу, на что, в частности, указал 21 декабря министр информации ДНР Даниил Безсонов.

Действительно, в Афганистане основатель "частной армии" Academi (широко известна под прошлыми брендами Blackwater и Xe Services LLC) Эрик Принс ещё в 2018 году обещал переломить ход событий при помощи своих 3600 наёмников. Кстати, в Ираке Blackwater расписалась массовыми бойнями гражданского населения.

Так что тактика массового террора — это своеобразная визитная карточка западных ЧВК. Впрочем, как известно, на всякого мудреца довольно простоты. Ещё в 2014 году, когда американские "псы войны" делали только первые шаги по территории раздираемой гражданским конфликтом Украины, начались массовые исчезновения западных частных вояк, после чего многие из них прервали свой контракт и вернулись поскорее на родину.

Так или иначе, похоже, что на Украине следует ожидать инсценировки "газовой атаки" со стороны "диких повстанцев" из ДНР, после чего накачанных психоделиками украинских военных погонят в бой аки пушечное мясо на укрепрайоны Донбасса. Сзади же, заградотрядами пойдут те самые "кондотьеры", а за ними, вторым эшелоном, потянется и вся громоздкая машина НАТО, у которой есть только одна навязчивая идея — отвоевать хотя бы один лишний километр у Русского мира, выйдя фактически на пистолетную дистанцию к Ростову-на-Дону.

Далее, как только появится западное гиперзвуковое оружие, здесь незыблемо станут полки РВСН США при подлётном времени до Москвы менее трёх-пяти минут. А потом начнётся демократизации Кубани и Кавказа. Как видим, у наследников нацизма "планов громадьё" — минимально на ближайшие 20-30 лет. Впрочем, куда им торопиться? Ведь захваченные территории надо ещё переварить, расселив на землях вымирающей "Руины" лишнее население из Северной Африки и Центральной Азии, захлестнувшее Западную и Центральную Европу. Промышленное освоение оккупированного пространства — это долгий и неторопливый процесс, подобный перевариванию пищи у удава в желудке.

Что нам делать?

Что может в таком случае сделать Россия? Наверное, реализовать свой план по контрмерам, о которых уже открыто заговорили на вершинах власти. Ведь, как известно, в политике, как и на войне, проигрывает тот, "кто первым опускает глаза".

Отсутствие инициативы и уход в сплошную оборону равнозначны поражению, поэтому, чтобы сломать парадигму, Москве неминуемо пора переосмыслить свою позицию и перейти в наступление — необязательно военное.

Например, заморозив поставки газа в Западную Европу, отказав США в программе строительства новых силовых установок РД-180, реабилитировав полномасштабное сотрудничество с Ираном в области атомной программы, проводя экономическую дружественную для местных государств экспансию в Латинскую Америку и Африку…

Для всего этого необходимо поменять идеологию всей российский нации, национализировав крупные олигархические капиталы в стране, что и придаст России новый импульс, и обновит кровь национальной элиты.