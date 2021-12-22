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Автор Любовь Степушова

Латвия, Литва и Эстония нашли летальное оружие для сдерживания России

Силовые структуры » Министерство обороны

Главы минобороны Латвии, Литвы и Эстонии пообещали оказать военную помощь Украине и создать подразделение реактивного залпового огня (РСЗО) для противодействия РФ.

Латвия, Литва и Эстония нашли летальное оружие для сдерживания России

Прибалтика желает оказать "немедленную" помощь Украине

Во вторник главы Минобороны Литвы — Арвидас Анушаускас, Латвии — Артис Пабрикс и Эстонии — Калле Лаанет провели встречу в Каунасе.

В рамках Балтийского оборонного сотрудничества была подписана декларация, в которой определён совместный план действий в области безопасности и обороны на 2022 год.

Министры осудили "гибридную атаку" с помощью мигрантов со стороны "режима Белоруссии" и поблагодарили "институты и государства-члены НАТО и ЕС за полученную поддержку и осознание серьезности данной ситуации".

Прибалтийские министры обороны полагают, что Россия не может иметь своих зон влияния и мешать другим странам определять своё будущее, поэтому выразили желание оказать "немедленную поддержку Украине" — невоенную и военную, в том числе летальным оружием.

"Совершенно очевидно, что ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась. В ближайшие месяцы существует риск военного конфликта из-за аномального скопления российских вооруженных сил у границ Украины и в Крыму. В этой ситуации поддержка Украины является нашим приоритетом ", — отметил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

"Украина защищает интересы Европы, требуя права быть независимой и свободной. И это очень напоминает наше прошлое ", — добавил Пабрикс.

Министры не вдавались в подробности о поддержке, но Анушаускас в качестве одной из мер назвал военный госпиталь (полевые госпиталя Role 2 как совместный проект министерств обороны Эстонии и Германии), а также тепловизоры.

По словам министра национальной обороны Литвы, Путин не уйдет в отставку без победы в этой ситуации и, возможны два сценария.

  • "агрессия против Украины, пусть даже в ограниченном масштабе",
  • "оккупации Белоруссии при её абсолютном порабощении ".

Литва, Латвия и Эстония сдержат Россию системой залпового огня

Министры обороны стран Прибалтики договорились также о создании в регионе "системы ракетного огня общего назначения".

"Это большой шаг вперед в развитии наших совместных возможностей, увеличении сдерживающей и оборонительной мощи в нашем регионе", — сказал Лаанет.

"Это был бы хороший ответ на красные линии Путина", — уверяет Анушаускас.

Как раскрывает ресурс err. ee, в состав Сил обороны будет добавлено подразделение РСЗО с "региональной" дальностью огня.

Одной из самых распространенных в НАТО систем залпового огня является реактивная система залпового огня M270 (M270 MLRS), которая представляет собой бронированную, самоходную, реактивную систему залпового огня (разновидность реактивной артиллерии), максимальная дальность полета ракеты которой составляет 300 километров.

"Система позволяет поражать важные цели на больших расстояниях в тактических ситуациях, а также для предотвращения контратак. В системе могут использоваться высокоточные боеприпасы", — говорится в сообщении минобороны Эстонии.

Однако главную защиту министры обороны стран Прибалтики видят в присутствии войск НАТО.

"Главным и незаменимым сдерживающим фактором для нашего региона является присутствие здесь союзных войск. Мы благодарны союзникам по НАТО за развертывание войск в составе батальонов передовых сил НАТО и за их активное участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства в странах Балтии", — говорится в совместном заявлении.

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